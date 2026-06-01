6 साल से खुली आंखों के साथ सोने को मजबूर है महिला, एक गलती ने नर्क बना दी जिंदगी

Cosmetic Surgery Gone Wrong: सुंदर दिखने के लिए कराई गई डबल आईलिड सर्जरी एक चीनी महिला के लिए बड़ी मुसीबत बन गई. ऑपरेशन में हुई लापरवाही के कारण वह पिछले छह साल से अपनी आंखें पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही है. इसके बाद अब उसे खुली आंखों के साथ सोना पड़ रहा है. लगातार बहते आंसुओं और मानसिक तनाव ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है.
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Cosmetic Surgery Gone Wrong: सुंदर दिखने की चाहत में लोग अक्सर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं. कई बार इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में छोटी सी चूक भी जिंदगीभर का दर्द बन सकती है. चीन से सामने आया एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में काफी चर्चा में है, जहां एक महिला की ब्यूटी सर्जरी उसके लिए बड़ी परेशानी बन गई.
रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महिला ने साल 2020 में डबल आईलिड सर्जरी करवाई थी. यह सर्जरी आंखों की पलकों को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए कराई जाती है. लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. अब स्थिति यह है कि वह पिछले छह साल से अपनी आंखें पूरी तरह बंद करके सो नहीं पा रही है. इसके साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू भी बहते रहते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्वी चीन की रहने वाली वांग नाम की महिला ने जियांग्सू प्रांत के सूझोउ शहर में एक कॉस्मेटिक क्लिनिक में यह सर्जरी करवाई थी. इसके लिए उसने करीब 12 हजार युआन, अगर भारत के रुपये में देखें तो लगभग 1.4 लाख रुपये, खर्च किए थे. महिला को उम्मीद थी कि सर्जरी के बाद उसकी आंखें पहले से ज्यादा आकर्षक और बड़ी दिखेंगी. लेकिन ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. धीरे-धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि उसका सामान्य जीवन इससे प्रभावित होने लगा.
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महिला के अनुसार, ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखों में तेज दर्द शुरू हो गया. पलकों का आकार असामान्य दिखाई देने लगा और आंखों के आसपास सूजन बढ़ गई. हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उसने सर्जरी करने वाली महिला से संपर्क किया, लेकिन उसे आश्वासन दिया गया कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा. हालांकि, समय बीतने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ. बाद में सर्जरी करने वाली महिला ने उसके कॉल उठाने भी बंद कर दिए. अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि ऑपरेशन के दौरान आंखों की महत्वपूर्ण ग्रंथियों और पलकों को नुकसान पहुंचा था.
मेडिकल जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस महिला ने यह सर्जरी की थी, उसके पास डॉक्टर के रूप में काम करने का वैध लाइसेंस नहीं था. इतना ही नहीं, जिस क्लिनिक में ऑपरेशन हुआ था, उसके संचालन को लेकर भी कई सवाल उठे. बाद में यह क्लिनिक बंद हो गया. इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया और महिला ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना.
समस्या को ठीक करने के लिए महिला को दोबारा सर्जरी भी करानी पड़ी. लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखें पहले जैसी नहीं हो सकीं. आज भी वह पूरी तरह आंखें बंद नहीं कर पाती है. सबसे बड़ी परेशानी रात में सोने के दौरान होती है. सामान्य व्यक्ति की तरह आंखें बंद करके आराम करने की बजाय उसे आधी खुली आंखों के साथ सोना पड़ता है. लगातार आंसू बहने की वजह से उसके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित होते हैं. डॉक्टरों की रिपोर्ट में उसकी स्थिति को विकलांगता की नौवीं श्रेणी में रखा गया था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समस्या ने उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला.
शारीरिक परेशानियों के अलावा इस घटना का असर महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा. उसने बताया कि चेहरे में आए बदलाव और लगातार होने वाली परेशानी के कारण उसका आत्मविश्वास कम हो गया. धीरे-धीरे वह लोगों से मिलने-जुलने से बचने लगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, उसे डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. एक साधारण कॉस्मेटिक प्रक्रिया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गई.
अपनी परेशानी को देखते हुए महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. लंबे कानूनी विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला को लाखों युआन का मुआवजा देने पर सहमति बनी. हालांकि, बाद में इस समझौते को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया और मामला दोबारा अदालत पहुंच गया. अंत में कोर्ट ने कुछ पैसे वापस करने का आदेश दिया. कानूनी लड़ाई अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी कॉस्मेटिक या मेडिकल प्रक्रिया से पहले डॉक्टर और क्लिनिक की पूरी जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी है. लाइसेंस, अनुभव और मेडिकल रिकॉर्ड की पुष्टि किए बिना कोई भी सर्जरी कराना खतरे से खाली नहीं है.
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