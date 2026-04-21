60,000 सांपों की खेती करती है ये लड़की, कोबरा-वाइपर को रोज खिलाती है खाना! जानें स्नेक क्वीन कैसे कमा रही करोड़ों?

Venomous Snake Farming: ज्यादातर लोग सांप का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन चीन की एक 29 वर्षीय लड़की ने इन्हीं जहरीले सांपों को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है. गुआंग्शी प्रांत की रहने वाली किन के फार्म में आज एक-दो नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा रेंगते हुए शिकारी मौजूद हैं. इनमें दुनिया के सबसे घातक कोबरा और 'फाइव-स्टेप' वाइपर शामिल हैं. मौत के साये में रहकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाली इस लड़की की कहानी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है.

शहर की नौकरी छोड़ सांपों से लगाया दिल

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, चीन के गुइलिन शहर की रहने वाली किन ने साल 1995 में जन्म लिया और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वह शहर में बसना चाहती थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. उनके पिता सालों से सांप पालने का काम कर रहे थे. जब पिता का बिजनेस बड़ा हुआ और उन्हें मदद की जरूरत पड़ी, तो किन ने अपनी शहरी जिंदगी को अलविदा कह दिया और अपने पुश्तैनी काम से जुड़ गईं. आज वह 60,000 से ज्यादा जहरीले सांपों के प्रबंधन को अकेले संभाल रही हैं.

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खतरनाक 'फाइव-स्टेप' सांपों का साम्राज्य

किन के फार्म में करीब 50,000 'फाइव-स्टेप' सांप (पिट वाइपर) और लगभग 10,000 कोबरा मौजूद हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 'फाइव-स्टेप' सांप को चीन में बेहद घातक माना जाता है. लोककथाओं के अनुसार, इसके काटने के बाद इंसान सिर्फ पांच कदम ही चल पाता है. इन सांपों को हाथ से खाना खिलाना पड़ता है और इनके बेहद करीब रहकर काम करना पड़ता है. किन कहती हैं कि वह बचपन से ही इन सांपों के बीच बड़ी हुई हैं, इसलिए अब उन्हें डर नहीं लगता.

करोड़ों में है बिजनेस का टर्नओवर

यह काम सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए किया जाता है. सांपों के फार्म से निकलने वाले उत्पादों की मांग पारंपरिक दवाओं और रिसर्च में बहुत ज्यादा है. सांप का जहर, पित्त और सांप का तेल दवाइयों के रूप में बेचा जाता है. एक ग्राम जहर की कीमत उसकी क्वालिटी के आधार पर 40 से 200 युआन तक होती है. सारे खर्चे निकालने के बाद किन साल भर में 10 लाख युआन यानी लगभग 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाती हैं.

मौत से बदतर होता है सांप का दर्द

किन सोशल मीडिया पर 'द गर्ल हू कलेक्ट्स स्नेक वेनम' के नाम से मशहूर हैं. वह अपने वीडियो में बताती हैं कि सांप पालने का मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है. उनका कहना है कि अगर कोई स्नेक फार्मर कहे कि उसे डर नहीं लगता, तो समझो उसे कभी सांप ने काटा नहीं है. वह बताती हैं कि फाइव-स्टेप सांप के काटने का दर्द इतना भयानक होता है कि इंसान उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलता. उनके एक फॉलोअर ने तो यहां तक कहा था कि दर्द से बचने के लिए वह अपना अंग कटवाना पसंद करेंगे.

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किन की इस बहादुरी को देखकर लोग हैरान हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इतना जोखिम भरा काम करने के बाद वह इतनी कमाई की हकदार हैं. यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हर कोई कर सके. सांपों के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिसमें वह बेहद सहजता से इन जहरीले जीवों को संभालती नजर आती हैं.