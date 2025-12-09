भूकंप में जिसने 10 साल की बच्ची को जिंदा निकाला, वो ही बना जीवनसाथी! जानें कैसी है ये अनोखी लव स्टोरी

China Wedding Story: यह कहानी 2008 के विन्चुआन भूकंप से शुरू होती है. उस समय 22 वर्षीय सैनिक लियांग झिबिन बचाव कार्यों में जुटे थे. दूसरी मंजिल के ढहे हुए मकान के नीचे लोहे की सलाखों और ईंटों में फंसी 10 साल की लड़की लियू शिमी को निकालने में उनकी टीम को चार घंटे लगे. मुश्किल रेस्क्यू के बाद लियांग ने उसे अस्पताल भेजा और लड़की की जिंदगी बच गई.

रेस्क्यू के बाद दोनों का संपर्क क्यों टूट गया?

इलाज के बाद लियू अपने परिवार के साथ हुनान के झूझोउ लौट गई. वह सिर्फ एक धुंधली छवि याद रख पाई. सालों तक उसे रेस्क्यूअर का चेहरा याद नहीं रहा. लियांग भी अपनी सेना की ड्यूटी में जुट गए और दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा. यह कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

बारह साल बाद अचानक दोबारा मुलाकात कैसे हुई?

2020 में एक रात लियू अपने माता-पिता के साथ चांग्शा के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी. तभी उसकी मां ने पास की टेबल वाले एक व्यक्ति को देखते हुए कहा, "ये उसी सैनिक जैसे लग रहे हैं जिसने तुम्हें बचाया था." लियू हैरान रह गई, वह उठी और सीधा जाकर पूछ बैठी, “ब्रदर लियांग, क्या ये आप हैं?” लियांग भी हैरान थे, क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाए थे.

क्या बातचीत ने धीरे-धीरे रिश्ते का रूप लिया?

उस रात लियू ने उनका कॉन्टैक्ट सेव किया और बातचीत शुरू की. दिन भर की छोटी-छोटी बातें, चुटकुले और लाइफ अपडेट के साथ धीरे-धीरे ये रिश्ता गहरा होने लगा. लियू को महसूस हुआ कि वह सिर्फ आभार की वजह से नहीं, बल्कि असल भावनाओं की वजह से उनसे जुड़ रही है. उसने हिम्मत करके पहले प्यार का इजहार किया. लियांग ने कहा कि लियू उसकी जिंदगी की रोशनी बन गई. उसकी पॉजिटिव सोच, ऊर्जा और सच्चाई ने उन्हें बदल दिया. उनका कहना था, “पहले लोगों को बचाना मेरा फर्ज था, लेकिन आज मैं उसे दिल से चाहता हूं. ये दोनों बातें अलग हैं.” धीरे-धीरे दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

शादी पर लोगों का रिएक्शन क्या रहा?

29 नवंबर को हुनान के चांग्शा में हुए 5वें हान-स्टाइल कलेक्टिव वेडिंग में 37 जोड़ों ने शादी की, जिनमें यह खास जोड़ी भी शामिल थी. सोशल मीडिया पर उनकी कहानी ने धूम मचा दी. किसी ने लिखा, “ये तो किस्मत की लिखी कहानी है.” एक ने कहा, “मलबे में शुरू हुई प्रेम कहानी का मंडप तक पहुंचना किसी परी-कथा जैसा है.”