Advertisement
trendingNow13136830
Hindi Newsजरा हटकेसंपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन

संपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन

Shocking Story: चीन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि मां की मौत के बाद उसके मामा ने उनसे कागजी शादी कर संपत्ति पर कब्जा कर लिया. मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन

Viral Story: आपने संपत्ति विवाद से जुड़े कई मामले सुने होंगे, लेकिन ऐसा अनोखा केस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. चीन में एक महिला ने अपने मामा पर ऐसा आरोप लगाया है जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा. महिला का कहना है कि उसके मामा ने संपत्ति हथियाने के लिए उसकी मृत मां से ही शादी कर ली और खुद को पति दिखाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली. अब इस मामले की जांच की जा रही है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, महिला का सरनेम 'सन' है. ये चीन के हेनान प्रांत की रहने वाली है. महिला की मां 'झाओ फांग' की मौत एक बीमारी के चलते 2008 में हो गई थी. उस समय महिला की उम्र सिर्फ 9 साल थी. दरअसल, सन के माता-पिता का पहले ही तलाक हो चुका था और वो अपनी मां के साथ रहती थी. मां की मौत के बाद मौसी ने उन्हें गोद ले लिया.

पहली संपत्ति बेच चुकाया कर्ज

सन की मां की मौत के समय रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी संपत्ति की नोटरी कराई थी. सन के मुताबिक, मां की मौत से एक दिन पहले ही सभी दस्तावेजों पर साइन किए गए थे. इन दस्तावेजों में तीन संपत्ति को बेचकर कर्ज चुकाने की बात थी. इसी के साथ ये भी तय हुआ था कि सन की मौसी ही उसे गोद लेंगी. इसके अलावा बाकी संपत्ति को तब तक संभालकर रखा जाएगा, जब तक सन 18 साल की नहीं हो जाती. सन ने बताया कि मां की मौत के बाद वो कभी मामा के पास तो कभी मौसी के पास रहने लगी. 

यह भी पढ़ें: ऐसी जनजाति जो अनोखी घास से हर 15 साल में बनाती है मंदिर, इतिहास जानकर उड़ जाएगी आपकी नींद!

Add Zee News as a Preferred Source

 

बालिग होने के बाद पता चली ये बात

जब सन बालिग हुई और मां की संपत्ति लेने का प्रोसेस शुरू हुआ. इस दौरान उसे पता चला कि मां की संपत्ति का वासिर वो नहीं, बल्कि कोई और है. उसे पता चला कि मां के नाम पर सिर्फ एक दुकान बची है और बाकी संपत्ति किसी और के नाम हो चुकी है. इसके बाद नोटरी कार्यालय से उसे ये जानकारी मिली कि उसकी मां ने 2009 में दोबारा शादी की थी. जबकि उसकी मां 2008 में ही चल बसी थी. इस शादी के कारण अब वो मां की संपत्ति की अकेली वारिस नहीं रही. ये बात सुन कर सन दंग रह गई और उसने इस शादी की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया.

मामा ही निकाला उसका पिता

इसके बाद महिला ने अपनी मां की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन कागजात हासिल कर लिए. महिला के होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि उसकी मां की शादी कागजों में जिस शख्स से हुई है वो कोई और नहीं बल्कि उसका मामा ही है. मां की फोटो की जगह मामी का फोटो लगा था. सन की मां के आईडी कार्ड में नाम और पता बदला हुआ था, लेकिन आईडी नंबर वही था. इस पर सन का कहना है कि उसके मामा ने मामी के साथ अपनी शादी को दोबारा रजिस्टर कराया और उसकी मां को पत्नी के रूप में दिखाया. सन के अनुसार, मामा ने मां के नाम से दोबारा अपनी शादी दर्ज कराई, ताकि वह कानूनी रूप से उसकी मां की संपत्ति का मालिक या वारिस बन सके.

यह भी पढ़ें: क्या अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो सकती है महिला, जानें बच्चे पर क्या असर पड़ेगा?

 

क्या कहता है चीन का कानून?

चीनी कानून के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता का होता है. भाई-बहन को संपत्ति तभी मिलती है जब पहली श्रेणी का कोई वारिस न हो. इसके अलावा यदि वारिस नाबालिग हो तो उसके अभिभावक संपत्ति को ट्रस्ट में रख सकते हैं. इसके अलावा कानून के अनुसार, तीन पीढ़ियों तक बल्ड लाइन में या रिश्तेदारों में शादी करना मना है. 

शादी रजिस्टर कराना हुआ आसान

पहले चीन में शादी रजिस्टर कराने के लिए पहचान पत्र के साथ स्थान निवास पंजीकरण देना होता था और एक घोषणा पत्र पर साइन करने होते थे कि दोनों रिश्तेदार तो नहीं हैं. यदि दोनों के नाम  स्थान निवास पंजीकरण में नहीं होते थे, तो ऐसी सिचुएशन में अधिकारियों के लिए ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता था कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं या नहीं. 

आसान हो गया शादी रजिस्टर कराना

जानकारी के अनुसार, पिछले साल चीन में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना और भी आसान हो गया. अब शादी रजिस्टर कराने के लिए स्थान निवास पंजीकरण देना जरूरी नहीं है. जब 2025 में सन ने अपनी मां की संपत्ति की नोटरी करानी चाही और वो उसमें सफल ना हो सकी तो थक-हारकर उसने ये मामला सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब 3 मार्च को अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

china womanchina newsshocking story

Trending news

पिता के कहने पर बेटे का मेडिकल सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
पिता के कहने पर बेटे का मेडिकल सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD