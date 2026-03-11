संपत्ति के लालच में मामा ने की मृत मां से शादी! बेटी ने खोला ऐसा राज, सुनकर नहीं होगा कानों पर यकीन

Viral Story: आपने संपत्ति विवाद से जुड़े कई मामले सुने होंगे, लेकिन ऐसा अनोखा केस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. चीन में एक महिला ने अपने मामा पर ऐसा आरोप लगाया है जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा. महिला का कहना है कि उसके मामा ने संपत्ति हथियाने के लिए उसकी मृत मां से ही शादी कर ली और खुद को पति दिखाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली. अब इस मामले की जांच की जा रही है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, महिला का सरनेम 'सन' है. ये चीन के हेनान प्रांत की रहने वाली है. महिला की मां 'झाओ फांग' की मौत एक बीमारी के चलते 2008 में हो गई थी. उस समय महिला की उम्र सिर्फ 9 साल थी. दरअसल, सन के माता-पिता का पहले ही तलाक हो चुका था और वो अपनी मां के साथ रहती थी. मां की मौत के बाद मौसी ने उन्हें गोद ले लिया.

पहली संपत्ति बेच चुकाया कर्ज

सन की मां की मौत के समय रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी संपत्ति की नोटरी कराई थी. सन के मुताबिक, मां की मौत से एक दिन पहले ही सभी दस्तावेजों पर साइन किए गए थे. इन दस्तावेजों में तीन संपत्ति को बेचकर कर्ज चुकाने की बात थी. इसी के साथ ये भी तय हुआ था कि सन की मौसी ही उसे गोद लेंगी. इसके अलावा बाकी संपत्ति को तब तक संभालकर रखा जाएगा, जब तक सन 18 साल की नहीं हो जाती. सन ने बताया कि मां की मौत के बाद वो कभी मामा के पास तो कभी मौसी के पास रहने लगी.

बालिग होने के बाद पता चली ये बात

जब सन बालिग हुई और मां की संपत्ति लेने का प्रोसेस शुरू हुआ. इस दौरान उसे पता चला कि मां की संपत्ति का वासिर वो नहीं, बल्कि कोई और है. उसे पता चला कि मां के नाम पर सिर्फ एक दुकान बची है और बाकी संपत्ति किसी और के नाम हो चुकी है. इसके बाद नोटरी कार्यालय से उसे ये जानकारी मिली कि उसकी मां ने 2009 में दोबारा शादी की थी. जबकि उसकी मां 2008 में ही चल बसी थी. इस शादी के कारण अब वो मां की संपत्ति की अकेली वारिस नहीं रही. ये बात सुन कर सन दंग रह गई और उसने इस शादी की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया.

मामा ही निकाला उसका पिता

इसके बाद महिला ने अपनी मां की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन कागजात हासिल कर लिए. महिला के होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि उसकी मां की शादी कागजों में जिस शख्स से हुई है वो कोई और नहीं बल्कि उसका मामा ही है. मां की फोटो की जगह मामी का फोटो लगा था. सन की मां के आईडी कार्ड में नाम और पता बदला हुआ था, लेकिन आईडी नंबर वही था. इस पर सन का कहना है कि उसके मामा ने मामी के साथ अपनी शादी को दोबारा रजिस्टर कराया और उसकी मां को पत्नी के रूप में दिखाया. सन के अनुसार, मामा ने मां के नाम से दोबारा अपनी शादी दर्ज कराई, ताकि वह कानूनी रूप से उसकी मां की संपत्ति का मालिक या वारिस बन सके.

क्या कहता है चीन का कानून?

चीनी कानून के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता का होता है. भाई-बहन को संपत्ति तभी मिलती है जब पहली श्रेणी का कोई वारिस न हो. इसके अलावा यदि वारिस नाबालिग हो तो उसके अभिभावक संपत्ति को ट्रस्ट में रख सकते हैं. इसके अलावा कानून के अनुसार, तीन पीढ़ियों तक बल्ड लाइन में या रिश्तेदारों में शादी करना मना है.

शादी रजिस्टर कराना हुआ आसान

पहले चीन में शादी रजिस्टर कराने के लिए पहचान पत्र के साथ स्थान निवास पंजीकरण देना होता था और एक घोषणा पत्र पर साइन करने होते थे कि दोनों रिश्तेदार तो नहीं हैं. यदि दोनों के नाम स्थान निवास पंजीकरण में नहीं होते थे, तो ऐसी सिचुएशन में अधिकारियों के लिए ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता था कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं या नहीं.

आसान हो गया शादी रजिस्टर कराना

जानकारी के अनुसार, पिछले साल चीन में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना और भी आसान हो गया. अब शादी रजिस्टर कराने के लिए स्थान निवास पंजीकरण देना जरूरी नहीं है. जब 2025 में सन ने अपनी मां की संपत्ति की नोटरी करानी चाही और वो उसमें सफल ना हो सकी तो थक-हारकर उसने ये मामला सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब 3 मार्च को अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

