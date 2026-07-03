/पति को कोबरा ने डसा, पत्नी ने मुंह से चूसा जहर; फिल्मों वाला स्टंट असल जिंदगी में पड़ गया भारी, दोनों वेंटिलेटर पर

इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि सांप का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाला जा सकता है, जबकि यह पूरी तरह गलत धारणा है. डॉक्टरों के अनुसार, मुंह के अंदर बहुत बारीक खून की वाहिकाएं होती हैं. अगर जहर इनके संपर्क में आ जाए, तो वह सीधे शरीर के अंदर पहुंच सकता है. यही वजह रही कि पति को बचाने की कोशिश कर रही महिला खुद भी जहरीले असर का शिकार हो गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सांप का जहर शरीर में बहुत तेजी से फैलता है. ऐसे में उसे मुंह से निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता है.