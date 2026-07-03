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पति को कोबरा ने डसा, पत्नी ने मुंह से चूसा जहर; फिल्मों वाला स्टंट असल जिंदगी में पड़ गया भारी, दोनों वेंटिलेटर पर

फिल्मों में आपने भी देखा होगा कि जब किसी को सांप काटता है, तो अक्सर उसके आसपास के लोग उसका जहर मुंह से चूसकर निकाल देते हैं. लेकिन चीन में एक महिला ने जब अपने पति की जान बचाने के लिए यही तरीका अपनाया, तो कुछ घंटों बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने इस घटना के बाद लोगों को साफ चेतावनी दी है कि सांप काटने पर ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:08 AM IST
पति को कोबरा ने डसा, पत्नी ने मुंह से चूसा जहर; फिल्मों वाला स्टंट असल जिंदगी में पड़ गया भारी, दोनों वेंटिलेटर पर
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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