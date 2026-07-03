/पति को कोबरा ने डसा, पत्नी ने मुंह से चूसा जहर; फिल्मों वाला स्टंट असल जिंदगी में पड़ गया भारी, दोनों वेंटिलेटर पर

Snake Bite Viral News: पति-पत्नी का रिश्ता अक्सर मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है. जब किसी अपने की जान पर बन आए, तो इंसान बिना सोचे-समझे उसे बचाने की हर संभव कोशिश करता है. लेकिन कई बार भावनाओं में उठाया गया एक कदम खुद की जान को भी खतरे में डाल देता है.
चीन के युन्नान प्रांत से सामने आई एक ऐसी ही घटना इन दिनों चर्चा में है. इसमें बताया जा रहा है कि खेत में काम कर रहे एक किसान को कोबरा ने काट लिया. पति की हालत बिगड़ती देख उसकी पत्नी घबरा गई और उसने वही तरीका अपनाया, जो उसने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था. उसने जख्म पर मुंह लगाकर जहर चूसने की कोशिश शुरू कर दी. लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन का यह किसान अपने खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान अचानक एक जहरीले कोबरा ने उसकी उंगली पर काट लिया. सांप के काटते ही उसकी उंगली तेजी से सूजने लगी. कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी. परिवार के लोगों ने जब उसकी हालत देखी, तो घबरा गए. इसी बीच उसकी पत्नी ने बिना समय गंवाए पति को बचाने की कोशिश शुरू कर दी.
पति की हालत देखकर महिला को फिल्मों में देखा गया एक सीन याद आ गया. उसने सोचा कि अगर जहर मुंह से निकाल दिया जाए, तो पति बच जाएगा. उसने अपने पति के जख्म पर मुंह लगाकर लगातार जहर चूसने की कोशिश शुरू कर दी. उस समय उसे लगा कि वह सही काम कर रही है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी. परिवार वाले किसान को तुरंत अस्पताल ले गए, जबकि महिला खुद को पूरी तरह ठीक समझ रही थी.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, शुरुआत में महिला को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके मुंह, जीभ और चेहरे में सुन्नपन शुरू हो गया. धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर भी सुन्न पड़ने लगे और अगले दिन उसकी कमजोरी इतनी बढ़ गई कि उसे भी अस्पताल ले जाना पड़ा. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि महिला भी कोबरा के जहर की चपेट में आ चुकी थी. इसके बाद पति-पत्नी दोनों का एंटी-वेनम और दूसरी जरूरी दवाओं से इलाज शुरू किया गया. इलाज के कुछ दिनों बाद दोनों की हालत में सुधार आया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि सांप का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाला जा सकता है, जबकि यह पूरी तरह गलत धारणा है. डॉक्टरों के अनुसार, मुंह के अंदर बहुत बारीक खून की वाहिकाएं होती हैं. अगर जहर इनके संपर्क में आ जाए, तो वह सीधे शरीर के अंदर पहुंच सकता है. यही वजह रही कि पति को बचाने की कोशिश कर रही महिला खुद भी जहरीले असर का शिकार हो गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सांप का जहर शरीर में बहुत तेजी से फैलता है. ऐसे में उसे मुंह से निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता है.
डॉक्टरों ने यह भी साफ किया कि सांप काटने के बाद जख्म को ब्लेड या चाकू से काटना भी गलत तरीका है. ऐसा करने से ज्यादा खून बह सकता है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह जख्म पर आग लगाना, गर्म चीज रखना या बर्फ लगाना भी नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे घरेलू उपाय मरीज की हालत और ज्यादा खराब कर सकते हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो सबसे पहले घबराने के बजाय तुरंत मेडिकल मदद बुलानी चाहिए. मरीज को जितना हो सके शांत रखें और कम से कम हिलने-डुलने दें, जिससे जहर शरीर में तेजी से न फैले. अगर सुरक्षित हो, तो सांप का रंग, शरीर पर बने निशान या उसकी फोटो डॉक्टरों के लिए मददगार साबित हो सकती है. इससे यह पहचानने में आसानी होती है कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है और कौन-सी एंटी-वेनम दवा देनी होगी.
चीन में जहरीले सांपों के काटने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. इसी साल मई में गुआंगडोंग प्रांत में एक 14 वर्षीय छात्र को स्कूल परिसर में किसी जहरीले जीव ने काट लिया था. शुरुआत में उसने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन कुछ घंटों बाद उसके हाथ-पैर सुन्न होने लगे और उसे धुंधला दिखाई देने लगा. समय रहते अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एंटी-वेनम देकर उसकी जान बचा ली. डॉक्टरों का कहना था कि अगर इलाज में थोड़ी और देर हो जाती, तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी.
युन्नान की यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. कई लोगों ने लिखा कि फिल्मों और टीवी में दिखाए जाने वाले हर तरीके को असल जिंदगी में अपनाना सही नहीं होता. वहीं, कुछ लोगों ने महिला के साहस की भी तारीफ की. उनका कहना था कि उसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की. हालांकि, डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि ऐसी स्थिति में भावनाओं से नहीं, बल्कि सही मेडिकल सलाह के मुताबिक कदम उठाना चाहिए. क्योंकि सांप काटने के बाद कुछ मिनटों की सही कार्रवाई ही किसी की जान बचा सकती है.