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Hindi Newsजरा हटकेन केक, न मिठाई... महिला ने 60 किलो चॉकलेट से बना डाला ऐतिहासिक पेंटिंग का 3D मॉडल, कलाकारी देख दंग रह गए लोग

न केक, न मिठाई... महिला ने 60 किलो चॉकलेट से बना डाला ऐतिहासिक पेंटिंग का 3D मॉडल, कलाकारी देख दंग रह गए लोग

China Viral News: चीन की एक लड़की ने 60 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल कर एक प्राचीन पेंटिंग की 3D नकल तैयार कर दी. इस अनोखी कलाकृति को बनाने में उसे तीन महीने का समय लगा. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लाखों लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:22 AM IST
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Image credit: scmp.com
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China Viral News: दुनिया में कई लोग चॉकलेट से केक, मिठाइयां और सजावट की चीजें बनाते हैं, लेकिन चीन की एक लड़की ने चॉकलेट का ऐसा इस्तेमाल किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस लड़की ने करीब 60 किलो चॉकलेट से एक पूरी प्राचीन नगरी का 3D मॉडल तैयार कर दिया. खास बात यह है कि यह आर्टवर्क चीन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पेंटिंग 'अलॉन्ग द रिवर ड्यूरिंग द किंगमिंग फेस्टिवल' से प्रेरित है, जिसे चीनी इतिहास की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में गिना जाता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही इस अनोखी कला का वीडियो सामने आया, देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे लाइक किया. लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि बिना किसी फॉर्मल कला प्रशिक्षण के एक लड़की ने इतनी बारीक और शानदार डिजाइन को तैयार कैसे किया?

तीन महीने की मेहनत से तैयार हुई चॉकलेट की दुनिया

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फैन सुमू नाम से मशहूर चीनी कंटेंट क्रिएटर पहले फूड ब्लॉगिंग करती थीं. कला के क्षेत्र में उनकी कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं हुई है. इसके बावजूद उन्होंने इंटरनेट और ऑनलाइन वीडियो की मदद से ऐसी स्किल सीख ली कि अब उनकी कलाकृतियां लोगों को हैरान कर देती हैं. इस बार उन्होंने करीब तीन महीने तक लगातार मेहनत करके चॉकलेट, फोंडेंट और राइस पेपर की मदद से एक बड़ा 3D मॉडल तैयार किया. यह मॉडल करीब 7 मीटर लंबा और 1.22 मीटर चौड़ा है. इसमें प्राचीन शहर के सैकड़ों घर, पेड़, नावें और इंसानों की आकृतियां दिखाई गई हैं.

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बारीकियों ने बनाया खास

इस चॉकलेट मॉडल की सबसे खास बात इसकी बारीक कारीगरी है. इसमें 176 घर, 281 पेड़, 20 से ज्यादा नावें और 800 से ज्यादा मानव आकृतियां बनाई गई हैं. कई घरों की ऊंचाई सिर्फ 10 से 20 सेंटीमीटर है, जबकि कुछ इंसान मात्र 2 सेंटीमीटर लंबे हैं. लड़की ने बताया कि मॉडल में मौजूद कुछ खिड़कियां एक सेंटीमीटर से भी छोटी हैं. वहीं, बैलगाड़ी खींचने वाली रस्सियों जैसी पतली चीजें भी चॉकलेट से बनाई गई हैं. इसके लिए पिघली हुई चॉकलेट को एक खास पाइपिंग बैग में भरकर बेहद सावधानी से आकार दिया गया.

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घर छोटा पड़ गया तो किराए पर लिया नया मकान

फैन सुमू ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर अपने घर के लिविंग रूम में काम शुरू किया था. लेकिन जैसे-जैसे मॉडल बड़ा होता गया, जगह कम पड़ने लगी. आखिरकार, उन्हें अपना पूरा काम दूसरे बड़े घर में शिफ्ट करना पड़ा. हालांकि, घर बदलने के दौरान उनकी कई तैयार आकृतियां टूट गईं. इसके बाद उन्हें दोबारा काफी काम करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे मॉडल को फिर से तैयार किया.

पहले भी बना चुकी हैं कई मशहूर कलाकृतियां

यह पहली बार नहीं है जब फैन सुमू ने अपनी कला से लोगों को चौंकाया हो. इससे पहले भी वह चॉकलेट की मदद से कई ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध चित्रों की हूबहू नकल बना चुकी हैं. उनकी बनाई गई कलाकृतियों में बीजिंग का फॉरबिडन सिटी परिसर, शांक्सी प्रांत का प्राचीन पगोडा, पेरिस का एफिल टॉवर और दुनिया की प्रसिद्ध पेंटिंग मोना लिसा भी शामिल हैं. उनके हर काम में बारीक कारीगरी और धैर्य साफ दिखाई देता है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग चीन की इस लड़की की प्रतिभा की खूब सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह खुद को छोटा करके इस चॉकलेट की दुनिया में घूमना चाहता है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इतनी अद्भुत कला के लिए उन्हें विश्व रिकॉर्ड के लिए आवेदन करना चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के दौर में इंटरनेट और जुनून मिल जाए तो इंसान बिना किसी फॉर्मल प्रशिक्षण के भी कमाल कर सकता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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