73Kg के सूअर को पकड़कर कैसे इस महिला ने सबको कर दिया हैरान? जानें क्यों होता है ये कॉम्प्टीशन

China Pig Catching Contest: चीन के दक्षिणी प्रांत गुइझोउ की माजियांग काउंटी में आयोजित एक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में 31 साल की वेन फेंगछिन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने इंटरनेट को चौंका दिया. एक साल में 26 सूअर-पकड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उन्होंने 22 सूअर सिर्फ अपने हाथों से पकड़ लिए. इनमें सबसे भारी सूअर का वजन करीब 73 किलो बताया गया.

क्या होती है सूअर पकड़ने की प्रतियोगिता?

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की कृषि और ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं किसानों के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. सूअर पकड़ प्रतियोगिता इनमें सबसे लोकप्रिय होती है. इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग कैटेगरी होती हैं और जो प्रतिभागी सूअर को पकड़ने में सफल होता है, वह उसे इनाम के तौर पर घर ले जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेन फेंगछिन ने हाल ही में 38 किलो के सूअर को पकड़कर प्रतियोगिता जीती और उसे घर ले गईं. स्थानीय लोग उन्हें अब ‘पिग-कैचिंग एक्सपर्ट’ के नाम से जानते हैं. वायरल वीडियो में दिखता है कि जैसे ही सूअर भागने की कोशिश करता है, वेन तेजी से आगे बढ़ती हैं और उसे जमीन पर दबोच लेती हैं.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

मैदान में वेन का अंदाज कैसा रहता है?

वीडियो में देखा गया कि कई महिलाएं एक साथ मैदान में खड़े सूअर की ओर दौड़ती हैं. सूअर घबराकर भागता है, लेकिन लाल कपड़ों में नजर आ रहीं वेन सबसे आगे निकल जाती हैं. कई कोशिशों के बाद वह सूअर को काबू में कर लेती हैं, उसे उठाकर मैदान से बाहर ले जाती हैं और दर्शक तालियों से उनका हौसला बढ़ाते हैं. 28 दिसंबर को जिमू न्यूज से बातचीत में वेन ने बताया कि वह माजियांग की ही रहने वाली हैं. स्कूल के दिनों में वह बास्केटबॉल, शॉटपुट, दौड़ और रस्साकशी जैसे खेलों में अच्छी रही हैं. इसी वजह से उनके लिए सूअर पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है.

73 किलो के सूअर वाला पल क्यों यादगार रहा?

वेन के मुताबिक, सबसे यादगार मुकाबला 73 किलो के सूअर का था, जिसे पकड़ने में कई लोगों को आधा घंटा लग गया था. नियमों के अनुसार, उस भारी सूअर को फिनिश लाइन तक ले जाना जरूरी नहीं था, सिर्फ पांच सेकंड तक उठाकर रखना ही काफी था. वेन ने उसे 20 सेकंड से ज्यादा समय तक पकड़े रखा. वेन का कहना है कि सूअर पकड़ने की पूरी तकनीक रफ्तार पर निर्भर करती है. तेजी से दौड़ो, मजबूती से पकड़ो और तब तक मत छोड़ो जब तक वह शांत न हो जाए. अगर बीच में छोड़ दिया तो सूअर किसी और का हो जाता है.

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

इन जीतों का नतीजा क्या निकला?

इस साल पकड़े गए 22 सूअरों में से ज्यादातर वेन ने अपने बाड़े में पाले हैं. कुछ सूअर बेच भी दिए गए हैं, लेकिन अब भी उनके पास 10 सूअर हैं और बाड़ा भरा हुआ है. आने वाले लूनर न्यू ईयर पर वह एक सूअर काटकर रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने ‘मैदान की जीत’ का स्वाद चखाने की योजना बना रही हैं. ऑनलाइन लोग वेन की हिम्मत और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने कहा कि सूअर पकड़ते-पकड़ते वह पूरी तरह से सूअर पालने वाली किसान बन गई हैं, तो किसी ने लिखा कि यह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही सोच और हिम्मत का भी खेल है.