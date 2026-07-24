छूटा हुआ प्यार वापस दिलाने का दावा! चीन में चल रही 'ब्रेकअप कोचिंग', महिलाएं कर रही हैं मोटा पैसा खर्च

किसी खास अपने से ब्रेकअप करना इंसान के लिए आसान नहीं होता. कई लोग ब्रेकअप के बाद दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर खुद को संभालते हैं, तो कुछ लोग धीरे-धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं.
लेकिन चीन में इन दिनों एक अलग तरह का ट्रेंड तेजी से फेमस हो रहा है. यहां कई युवा महिलाएं अपने पुराने पार्टनर को दोबारा जिंदगी में लाने के लिए रिलेशनशिप कोच की मदद ले रही हैं. ये कोच खुद को प्यार और रिश्तों का एक्सपर्ट बताते हैं. इनका दावा होता है कि वे लोगों को ऐसी रणनीति सिखा सकते हैं, जिससे उनका एक्स फिर से उनकी जिंदगी में लौट सकता है. हालांकि, कई लोगों की कहानी बताती है कि इन दावों की सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती, जैसी दिखाई जाती है.
रिश्ता टूटना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता. कई लोग ब्रेकअप के बाद दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर खुद को संभालते हैं, तो कुछ लोग धीरे-धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन चीन में इन दिनों एक अलग तरह का ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यहां कई युवा महिलाएं अपने पुराने पार्टनर को दोबारा जिंदगी में लाने के लिए रिलेशनशिप कोच की मदद ले रही हैं. ये कोच खुद को प्यार और रिश्तों का एक्सपर्ट बताते हैं. इनका दावा होता है कि वे लोगों को ऐसी रणनीति सिखा सकते हैं, जिससे उनका एक्स फिर से उनकी जिंदगी में लौट सकता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की 28 साल की एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए एक रिलेशनशिप कोच से संपर्क किया. महिला ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम 'वान' बताया. उसने बताया कि उसने कोच को करीब 3,500 युआन यानी लगभग 40 हजार रुपये दिए थे. इसके बदले उसे एक महीने तक लगातार सलाह और गाइडेंस देने का वादा किया गया था. हालांकि, कई रिलेशनशिप कोच अपने प्रीमियम पैकेज के लिए 3,000 डॉलर यानी करीब 3 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.
वान के अनुसार, शुरुआत में कोच ने उससे करीब 90 मिनट तक मुफ्त फोन पर बात की. इस बातचीत में कोच ने उसे समझाया कि उसका रिश्ता इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसकी ज्यादा असुरक्षा और भावनात्मक व्यवहार रिश्ते में परेशानी पैदा कर रहा था. कोच ने यह भी दावा किया कि उसकी असुरक्षा की जड़ बचपन में माता-पिता से पर्याप्त प्यार और ध्यान नहीं मिलना हो सकती है. इसके बाद उसे एक महीने का खास पैकेज लेने के लिए कहा गया, जिसमें उसे बताया गया कि कैसे अपने एक्स को दोबारा आकर्षित किया जा सकता है.
रिलेशनशिप कोच के प्लान में कई नियम शामिल थे. सबसे पहला नियम था कि वान को शुरुआती 21 दिनों तक अपने एक्स से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करना था. इसके अलावा उसे अपनी पर्सनैलिटी और लुक बदलने की सलाह दी गई. सोशल मीडिया पर किस तरह की पोस्ट करनी है, कब जवाब देना है और किस तरह बातचीत करनी है, इसके बारे में भी उसे गाइड किया गया. कोच का दावा था कि अगर वह इस पूरे प्लान को सही तरीके से फॉलो करती है, तो उसके एक्स के वापस आने की संभावना काफी बढ़ जाएगी.
वान ने बताया कि उसने कोच की हर सलाह को गंभीरता से लिया. उसने बताए गए तरीके अपनाए और इंतजार किया कि शायद उसका एक्स फिर से उससे बात करेगा. लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे चैट ऐप पर ही ब्लॉक कर दिया. जब वान ने कोच से उनके 90 फीसदी सफलता के दावे पर सवाल किया, तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बजाय उसे एक और महंगा पैकेज लेने का ऑफर दिया गया. इस बार कोच ने 9,800 युआन यानी करीब 1.15 लाख रुपये का नया पैकेज सुझाया और कहा कि इसमें ज्यादा अनुभवी मेंटर उसकी मदद करेगा.
चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलेशनशिप कोचिंग से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. 'getbacktogether' जैसे हैशटैग को करीब 97 करोड़ बार देखा जा चुका है, जबकि 'datingskills' जैसे हैशटैग पर 10.4 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इन वीडियो में लोग ब्रेकअप के बाद पार्टनर को वापस पाने के तरीके, मैसेज करने का सही समय और रिश्ते सुधारने के टिप्स बताते नजर आते हैं.
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चीन में रिश्ते और शादी को लेकर सामाजिक दबाव काफी ज्यादा है. कई महिलाएं ब्रेकअप के बाद खुद को अकेला महसूस करती हैं और जल्दी से जल्दी पुराना रिश्ता वापस पाने की कोशिश करती हैं. इसी भावनात्मक स्थिति का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इंसान दुख और तनाव में होता है, तो वह ऐसे वादों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, जिनसे उसे तुरंत राहत मिलने की उम्मीद होती है.
ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पूर्व पति के साथ दोबारा रिश्ता शुरू करने के लिए करीब 20,000 युआन यानी लगभग 2.3 लाख रुपये खर्च कर दिए. महिला का कहना था कि वह चाहती थी कि समझौते की पहल उसके पूर्व पति की तरफ से हो, जिससे समाज और दोस्तों के सामने उसकी छवि खराब न हो.
शेनझेन यूनिवर्सिटी के एक विशेषज्ञ के अनुसार, कई मैरिज और डेटिंग काउंसलिंग कंपनियां खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाती हैं, जो हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे होते हैं. चीन में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कंपनियों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है. 2016 में जहां ऐसी कंपनियों की संख्या करीब 18 हजार थी, वहीं अब यह संख्या 1.6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है. वहीं, उपभोक्ता शिकायत मंच 'ब्लैक कैट' पर रिलेशनशिप काउंसलिंग से जुड़ी हजारों शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. इससे इस इंडस्ट्री की पारदर्शिता और नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.