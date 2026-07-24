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छूटा हुआ प्यार वापस दिलाने का दावा! चीन में चल रही 'ब्रेकअप कोचिंग', महिलाएं कर रही हैं मोटा पैसा खर्च

ब्रेकअप के बाद टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की चाहत में चीन की कई लड़कियां अब हजारों नहीं, बल्कि लाखों रुपये तक खर्च कर रही हैं. अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए वे रिलेशनशिप कोच की मदद ले रही हैं. ये कोच दावा करते हैं कि उनकी खास सलाह और रणनीति अपनाने से 90 प्रतिशत तक मामलों में पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:55 AM IST
छूटा हुआ प्यार वापस दिलाने का दावा! चीन में चल रही 'ब्रेकअप कोचिंग', महिलाएं कर रही हैं मोटा पैसा खर्च

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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