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ट्रैक पर फुल स्पीड में दौड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट, दीवार से टकराते ही निकली चिंगारियां; 'रोबोट ओलंपिक्स' ट्रेनिंग का खौफनाक Video Viral

चीन में शुरू होने वाले वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की ट्रेनिंग के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट का ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. तेज रफ्तार में दौड़ रहा रोबोट ट्रैक के अंत में खुद को रोक नहीं पाया और सीधे कुशन वाली दीवार से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोबोट का शरीर लगभग दो हिस्सों में टूटता नजर आया और उसके अंदर से चिंगारियां निकलने लगीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:07 PM IST
ट्रैक पर फुल स्पीड में दौड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट, दीवार से टकराते ही निकली चिंगारियां; 'रोबोट ओलंपिक्स' ट्रेनिंग का खौफनाक Video Viral
Image Credit: दौड़ते-दौड़ते अचानक क्रैश हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट! Image credit: X/@pianhangx

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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