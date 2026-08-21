ट्रैक पर फुल स्पीड में दौड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट, दीवार से टकराते ही निकली चिंगारियां; 'रोबोट ओलंपिक्स' ट्रेनिंग का खौफनाक Video Viral

ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ लैब और रिसर्च सेंटर तक सीमित नहीं हैं. इंसानों की तरह चलने, दौड़ने और कई तरह के काम करने वाले इन रोबोट्स को लेकर दुनियाभर में लगातार नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. इसी कड़ी में चीन में होने वाले वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारी भी चल रही है. लेकिन एक ट्रेनिंग वीडियो ने रोबोट की टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसके अजीबोगरीब एक्सीडेंट की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
वायरल वीडियो में एक दो पैरों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट रनिंग ट्रैक पर पूरी रफ्तार से दौड़ता दिखाई देता है. शुरुआत में उसकी स्पीड देखकर लगता है कि वह आराम से अपनी रेस पूरी कर लेगा. लेकिन ट्रैक के अंत वाले हिस्से में पहुंचते ही असली समस्या सामने आती है. रोबोट अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाता और सीधे सामने लगी सुरक्षा दीवार की तरफ बढ़ जाता है.
रोबोट्स को रोकने के लिए आयोजकों ने ट्रैक के अंत में कुशन वाली दीवार लगाई थी. पहले कुछ टेस्ट के दौरान रोबोट ट्रैक पार करके दीवार से टकरा चुके थे और लड़खड़ाकर गिरते भी देखे गए थे. इसी वजह से इस बार टक्कर को थोड़ा सुरक्षित बनाने के लिए सामने कुशन लगाया गया था. लेकिन इस रोबोट की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुशन भी उसे संभाल नहीं पाया. वह सीधे दीवार से जा टकराया और फिर पीछे की तरफ पलट गया. इसके बाद उसके शरीर से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं.
टक्कर के बाद रोबोट का बीच वाला हिस्सा बुरी तरह मुड़ा हुआ नजर आया, जिससे ऐसा लगा जैसे वह लगभग दो हिस्सों में टूट गया हो. पास खड़ा ऑपरेटर भी यह पूरा हादसा देखकर निराश नजर आया. कुछ ही सेकंड में जो रोबोट ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दे रहा था, वह जमीन पर बुरी तरह पड़ा नजर आया.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर जमकर मजे लिए. कई यूजर्स ने रोबोट की तेज रफ्तार और उसके बाद हुए क्रैश की तुलना कार्टून के किसी सीन से की, तो किसी ने इसको खतरनाक हादसा बता दिया. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि कुछ ही सेकंड में रोबोट 'जीरो से स्पार्क' पर पहुंच गया. दूसरे यूजर ने कहा कि इंटरनेट पर रोबोट का एक और मजेदार पल सामने आ गया है.
एक अन्य यूजर ने रोबोट के एक्सीडेंट को कॉफी के असर से जोड़ते हुए मजेदार कमेंट किया. वहीं एक यूजर ने लिखा कि जिस तरह रोबोट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है, फिर फिसलकर पीछे की ओर जाता है और अंत में चिंगारियां निकलती हैं, वह पूरा सीन देखने लायक है. वीडियो को देखकर लोगों का हंसना स्वाभाविक है, लेकिन यह घटना रोबोटिक्स के सामने मौजूद एक बड़ी तकनीकी चुनौती की तरफ भी इशारा करती है.
ह्यूमनॉइड रोबोट को दो पैरों पर इंसानों की तरह दौड़ाना सिर्फ मोटर की ताकत बढ़ाने का मामला नहीं है. रोबोट को लगातार अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है. उसे यह भी समझना होता है कि कब रफ्तार कम करनी है, कब दिशा बदलनी है और कब रुकना है. दौड़ते समय ये काम और मुश्किल हो जाता है. इंसान अपने अनुभव और शरीर के संतुलन के जरिए अचानक ब्रेक लगा सकता है, लेकिन रोबोट को इसके लिए सेंसर, मोटर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना पड़ता है. अगर इनमें से किसी एक हिस्से ने सही समय पर काम नहीं किया तो कुछ सेकंड में पूरा सिस्टम असंतुलित हो सकता है. यही वजह है कि रोबोट की स्पीड के साथ उसकी कंट्रोलिंग और सेफ्टी पर भी उतना ही काम किया जाता है.
आपको बता दें कि वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में हो रहा है. इसका नया एडिशन 22 अगस्त से शुरू होने वाला है. इसे लोग 'रोबोट ओलंपिक्स' भी कह रहे हैं, क्योंकि यहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स अलग-अलग खेलों और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते दिखाई देंगे. 2025 में शुरुआत के बाद इस बार कंपटीशन का दायरा और बड़ा किया गया है. आयोजकों के मुताबिक, इस एडिशन में करीब 50 इवेंट होंगे. इसमें 666 टीमें हिस्सा लेने की तैयारी में हैं और अलग-अलग देशों तथा संस्थानों से 2,056 से ज्यादा रोबोट प्रतियोगिता में शामिल होंगे.
इन गेम्स का मकसद सिर्फ रोबोट को दौड़ते हुए दिखाना नहीं है. अलग-अलग इवेंट्स के जरिए यह देखने की कोशिश की जाती है कि ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों जैसी शारीरिक गतिविधियों को कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं. दौड़ना, फुटबॉल जैसे खेल, बैलेंस बनाना और दूसरी गतिविधियों में रोबोट्स की क्षमता का टेस्ट किया जाएगा. इसके जरिए कंपनियों और रिसर्च टीमों को भी यह समझने का मौका मिलता है कि उनकी मशीन असल दुनिया की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कितनी भरोसेमंद है.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तस्वीर आमतौर पर बेहद एडवांस मशीनों के तौर पर पेश की जाती है, लेकिन वायरल हुआ यह वीडियो दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी के सामने अभी कई चुनौतियां बाकी हैं. तेज दौड़ने वाला रोबोट कुछ ही सेकंड में कंट्रोल खोकर बुरी तरह क्रैश हो सकता है. फिलहाल इस हादसे से किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. अच्छी बात यह रही कि टेस्ट के दौरान ट्रैक के अंत में कुशन वाली सेफ्टी दीवार मौजूद थी. अब जब 22 अगस्त से असली मुकाबले शुरू होंगे, तब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर भी होगी कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ तेज दौड़ते हैं या मुश्किल हालात में खुद को संभालने की क्षमता भी दिखा पाते हैं.
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