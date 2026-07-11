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यहां मिट्टी से खोद-खोदकर निकालते हैं कीड़े, फिर तवे पर सेंककर बनाई जाती है खास वाइन! पूरी प्रक्रिया जानकर रह जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया पर चीन की एक पारंपरिक ड्रिंक इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. इसमें मिट्टी से निकाले गए खास तरह के लार्वा का इस्तेमाल किया जाता है. स्थानीय लोग इसे सिर्फ शराब नहीं, बल्कि पारंपरिक औषधीय पेय भी मानते हैं. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद दुनियाभर के लोग इसे देखकर हैरान हैं. किसी को यह परंपरा दिलचस्प लगी, तो कई लोगों ने इसे बेहद अजीब बताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:30 AM IST
यहां मिट्टी से खोद-खोदकर निकालते हैं कीड़े, फिर तवे पर सेंककर बनाई जाती है खास वाइन! पूरी प्रक्रिया जानकर रह जाएंगे हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@ind_village_life

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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