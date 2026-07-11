/यहां मिट्टी से खोद-खोदकर निकालते हैं कीड़े, फिर तवे पर सेंककर बनाई जाती है खास वाइन! पूरी प्रक्रिया जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया के अलग-अलग देशों में खाने-पीने की अपनी अलग परंपराएं हैं. कहीं लोग सांप खाते हैं, कहीं मेंढक, तो कहीं समुद्री जीवों से बने खास व्यंजन पसंद किए जाते हैं. लेकिन चीन की एक ऐसी परंपरा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसे देखकर बहुत से लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं.
वायरल वीडियो में कुछ लोग मिट्टी खोदकर छोटे-छोटे लार्वा निकालते नजर आते हैं. इसके बाद इन्हीं लार्वा से एक खास तरह की वाइन तैयार की जाती है. पहली नजर में यह तरीका अजीब जरूर लगता है, लेकिन चीन के कुछ इलाकों में इसे वर्षों पुरानी पारंपरिक परंपरा माना जाता है. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इस ड्रिंक को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे चीन की अनोखी फूड कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी ड्रिंक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था.
इस वाइन को बनाने की शुरुआत खेतों और जंगलों से होती है. स्थानीय लोग ऐसी जगहों की मिट्टी खोदते हैं, जहां खास तरह के लार्वा पाए जाते हैं. इन्हें बहुत सावधानी से बाहर निकाला जाता है, ताकि वे खराब न हों. कई बार लोग पतली स्ट्रॉ या छोटे औजारों की मदद से लार्वा को उनके बिल से बाहर निकालते हैं. इसके बाद उन्हें साफ किया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर तरह के कीड़े इस काम में इस्तेमाल नहीं किए जाते. सिर्फ खास प्रजाति के लार्वा ही इस पारंपरिक ड्रिंक के लिए खास माने जाते हैं.
लार्वा निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है. फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है, ताकि उनमें मौजूद नमी पूरी तरह खत्म हो जाए. सूखने के बाद इनका बारीक पाउडर तैयार किया जाता है. इसके बाद इस पाउडर को चावल से बनी शराब या दूसरे अल्कोहलिक बेस में मिलाया जाता है. कुछ जगहों पर इसमें गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है. कई पारंपरिक तरीकों में लार्वा को पहले हल्का तवे पर सेंक लिया जाता है और फिर मिश्रण में डाला जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इसे बनाने का तरीका पीढ़ियों से परिवारों में चलता आ रहा है.
चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन (TCM) में कई तरह के कीड़ों और लार्वा का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. इसी वजह से इस वाइन को सिर्फ एक अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं माना जाता. कई लोग इसे शरीर की ताकत बढ़ाने वाला पेय मानते हैं. स्थानीय मान्यता है कि इससे थकान कम होती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है. हालांकि, इन दावों को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की राय अलग-अलग है. कई पारंपरिक मान्यताओं पर अभी भी रिसर्च जारी है और इनके सभी स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि नहीं हुई है.
जैसे ही इस वाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अलग-अलग देशों की संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हर समाज की अपनी परंपराएं होती हैं. वहीं, कई लोगों ने कहा कि वे ऐसी ड्रिंक की कल्पना भी नहीं कर सकते. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर उन्हें यह पहले से पता होता, तो वे कभी इसे चखने की हिम्मत नहीं करते. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे दुनिया की सबसे अजीब शराब तक बता दिया.
चीन की खानपान संस्कृति दुनिया की सबसे विविध फूड कल्चर में गिनी जाती है. यहां कई इलाकों में ऐसी चीजें भी खाई और पी जाती हैं, जिन्हें दूसरे देशों में लोग शायद छूना भी पसंद न करें. कीड़ों से बनी डिश, सांप, बिच्छू और कई तरह के पारंपरिक खाद्य पदार्थ पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके हैं. यही वजह है कि इस बार कीड़ों से बनी वाइन का वीडियो भी लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा.
कीड़ों से बनी यह वाइन भले ही दुनिया के कई लोगों को हैरान करती हो, लेकिन चीन के कुछ हिस्सों में इसे वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा माना जाता है. स्थानीय लोग इसे खास मौके पर पीते हैं और कई परिवार आज भी पुराने तरीकों से इसे तैयार करते हैं. सोशल मीडिया के दौर में ऐसी पारंपरिक चीजें अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं. यही कारण है कि चीन की इस अनोखी वाइन ने भी लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी है. किसी के लिए यह अनोखी सांस्कृतिक विरासत है, तो किसी के लिए यह दुनिया की सबसे अजीब ड्रिंक में से एक है.
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