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Hindi Newsजरा हटकेTinder पर ढूंढ रहे नौकरी और LinkedIn पर मिल रहा प्यार! यहां के Gen Z अपना रहे अतरंगी तरीका, दुनिया रह गई दंग

Tinder पर ढूंढ रहे नौकरी और LinkedIn पर मिल रहा प्यार! यहां के Gen Z अपना रहे 'अतरंगी' तरीका, दुनिया रह गई दंग

Job Hunting On Dating Apps: चीन में युवा प्रोफेशनल्स अब डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल नौकरी ढूंढने और रिक्रूटमेंट साइट्स का इस्तेमाल पार्टनर खोजने के लिए कर रहे हैं. जानिए क्यों वहां का जॉब मार्केट इतना अजीब हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:54 AM IST
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Tinder पर ढूंढ रहे नौकरी और LinkedIn पर मिल रहा प्यार! यहां के Gen Z अपना रहे 'अतरंगी' तरीका, दुनिया रह गई दंग

Jobs Recruitment On Dating App: आज के दौर में हम पार्टनर के लिए डेटिंग ऐप्स और नौकरी के लिए प्रोफेशनल साइट्स का रुख करते हैं. लेकिन चीन में एक बिल्कुल उल्टा और हैरान करने वाला ट्रेंड चल पड़ा है. वहां के युवा अब Tinder और Bumble जैसे ऐप्स पर अपना बायोडाटा शेयर कर रहे हैं, वहीं नौकरी वाली वेबसाइट्स पर डेट के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह चीन का बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट है.

नेटवर्किंग के लिए 'डेटिंग ऐप' बना सहारा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में लिंक्डइन के बंद होने के बाद युवाओं के पास नेटवर्किंग के लिए एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है. ऐसे में उन्होंने डेटिंग ऐप्स को ही अपना हथियार बना लिया है. एक महिला ने बताया कि उसने ऐप पर एक शख्स से बात शुरू की. हालांकि उनके बीच प्यार की बात तो नहीं बनी, लेकिन वह शख्स उसी कंपनी में काम करता था जहां वह नौकरी चाहती थी. अंत में उस शख्स ने उसे रेफरल दिया और उसे नौकरी मिल गई.

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रिक्रूटमेंट साइट्स पर क्यों ढूंढ रहे हैं 'डेट'?

हैरानी की बात तो यह है कि कुछ लोग अब भर्ती वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल डेटिंग के लिए कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि इन साइट्स पर लोग ज्यादा सम्मान के साथ बात करते हैं और वहां उनकी प्रोफाइल ज्यादा विश्वसनीय लगती है. एक एचआर प्रोफेशनल ने बताया कि उन्होंने एक महिला को इंटरव्यू के लिए बुलाया था. उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन आज वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अक्सर मिलते हैं.

क्या कहते हैं आंकड़े?

2025 के 'रिज्यूमे बिल्डर' सर्वे के अनुसार, हर 3 में से 1 डेटिंग ऐप यूजर ने पिछले एक साल में टिंडर या बम्बल का इस्तेमाल प्रोफेशनल कामों के लिए किया है. इनमें से 63% लोग अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते थे, जबकि 42% लोग रेफरल की तलाश में थे. युवाओं का मानना है कि पारंपरिक जॉब पोर्टल अब काम के नहीं रहे और वहां AI इंसानों के देखने से पहले ही उनके CV रिजेक्ट कर देता है.

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डेटिंग ऐप्स पर 'डायरेक्ट' एंट्री

डेटिंग ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आप सीधे कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों से बात कर सकते हैं. आप एचआर के लंबे प्रोसेस को बायपास करके सीधे मैनेजर या टीम लीडर से जुड़ सकते हैं. कई लोगों का कहना है कि डेटिंग ऐप्स पर लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिससे रेफरल मांगना आसान हो जाता है. हालांकि यह ट्रेंड सफल हो रहा है, लेकिन इसने कई नैतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

कई डेटिंग ऐप्स का कहना है कि बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन्स का उल्लंघन है. कुछ लोग इसे 'धोखाधड़ी' भी मान रहे हैं, क्योंकि वे प्यार की उम्मीद में मैच करते हैं और सामने वाला नौकरी की भीख मांगने लगता है. इससे उन लोगों का अनुभव खराब हो रहा है जो ईमानदारी से पार्टनर ढूंढना चाहते हैं. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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