/अचानक पहाड़ से चलती कार पर आ गिरी चट्टान, कुछ इंच से बाल-बाल बचा बाइक सवार; कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

पहाड़ी रास्तों पर सफर करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है. एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी ढलान, लेकिन खूबसूरत नजारों के बीच कुछ खतरे ऐसे होते हैं, जिनका अंदाजा सड़क पर चलते हुए लगाना मुश्किल होता है.
बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है. पहाड़ों के अंदर पानी जाने से मिट्टी ढीली पड़ सकती है और चट्टानें अचानक खिसक सकती हैं. चीन के युन्नान प्रांत में भी एक ऐसा ही पल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जब सड़क पर चल रही गाड़ियों के सामने अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर आ गिरा.
वायरल हो रहे डैशकैम वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. पहाड़ी सड़क पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं. सामने एक सफेद कार और उसके ठीक आगे एक बाइक सवार दिखाई देता है. तभी अचानक सड़क के किनारे मौजूद पहाड़ी से बड़ी चट्टान टूटती हुई नीचे आने लगती है. किसी को संभलने या रास्ता बदलने का मौका तक नहीं मिलता. देखते ही देखते चट्टान सड़क पर गिरती है और सफेद कार के पिछले हिस्से से जोरदार टक्कर हो जाती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि सड़क पर धूल और छोटे पत्थरों का गुबार फैल जाता है. कुछ ही पल में पीछे चल रही सभी गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं.
Yunnan Province, China
03/08/2026
A sudden rockslide crashes down a mountain road in China, striking a car and a bicycle. Dramatic footage captures the terrifying moment as rocks tumble onto the roadway.
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— 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) August 5, 2026
इस पूरे हादसे में सबसे ज्यादा ध्यान उस बाइक सवार ने खींचा, जो सफेद कार से ठीक आगे चल रहा था. चट्टान जब सड़क पर गिरी, तब वह उससे बहुत कम दूरी पर था. वीडियो में ऐसा लगता है कि अगर बाइक की स्पीड थोड़ी कम होती या वह कुछ सेकंड बाद आगे बढ़ता, तो चट्टान उसकी चपेट में भी आ सकती थी. लेकिन किस्मत से वह चट्टान के रास्ते से निकल चुका था. इसी वजह से वीडियो देखने वाले लोग इस बचाव को लेकर हैरान हैं. कई लोगों ने इसे 'कुछ सेकंड की जिंदगी' बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि बाइक सवार को शायद खुद भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि वह कितने बड़े खतरे से बचकर निकला है.
चीन की कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 3 अगस्त 2026 को युन्नान प्रांत के शुइफू शहर के शुइसुई हाईवे पर हुई थी. चट्टान सीधे सफेद कार के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे कार को काफी नुकसान पहुंचा. स्थानीय जानकारी के मुताबिक, कार चला रहे ड्राइवर को चोट नहीं आई, जबकि कार में मौजूद एक यात्री को हल्की चोट लगी. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत या गंभीर चोट की सूचना नहीं है. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और संबंधित टीमों ने स्थिति को संभालना शुरू किया. सड़क पर बड़ी चट्टान और मलबा फैल जाने के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ.
हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल और सड़क रखरखाव से जुड़ी टीम मौके पर पहुंची. सड़क पर गिरी चट्टानों और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया. कुछ समय बाद रास्ते को साफ कर एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही बहाल की गई. हालांकि, अधिकारियों की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और अचानक चट्टान गिरने का खतरा बना रहता है. ऐसे रास्तों पर सिर्फ सामने की सड़क पर नजर रखना काफी नहीं होता. ऊपर पहाड़ी की ढलान और सड़क के किनारे पड़े पत्थरों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है.
बारिश के दौरान पहाड़ों में मिट्टी और चट्टानों की पकड़ कमजोर हो सकती है. कई बार ऊपर से पानी बहने लगता है और उसके साथ छोटे-बड़े पत्थर भी सड़क पर आ जाते हैं. बड़ी चट्टानें गिरने की घटना कम समय में बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है. यही वजह है कि पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय स्पीड कम रखना, सामने पर्याप्त दूरी बनाए रखना और मौसम खराब होने पर गैरजरूरी सफर से बचना जरूरी माना जाता है. खासकर उन रास्तों पर जहां पहले से लैंडस्लाइड का खतरा बताया गया हो, वहां ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है.
घटना के बाद डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग बाइक सवार के बचने वाले पल को बार-बार देख रहे हैं. कई यूजर्स ने भारतीय कहावत 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय' का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना में यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है. कुछ लोगों ने लिखा कि बाइक सवार को शायद अपनी किस्मत का अंदाजा भी नहीं होगा. वहीं, कई यूजर्स ने वीडियो को देखकर पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान ड्राइविंग को लेकर सावधानी बरतने की बात कही. वीडियो में कैद यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि पहाड़ों पर खतरा हमेशा सड़क के सामने नहीं होता. कई बार कुछ सेकंड में ऊपर से आने वाली चट्टान पूरी स्थिति बदल सकती है. इस बाइक सवार के मामले में भी जिंदगी और खतरे के बीच शायद बस कुछ पल और कुछ इंच का ही अंतर था.
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