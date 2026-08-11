/अचानक पहाड़ से चलती कार पर आ गिरी चट्टान, कुछ इंच से बाल-बाल बचा बाइक सवार; कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

घटना के बाद डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग बाइक सवार के बचने वाले पल को बार-बार देख रहे हैं. कई यूजर्स ने भारतीय कहावत 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय' का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना में यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है. कुछ लोगों ने लिखा कि बाइक सवार को शायद अपनी किस्मत का अंदाजा भी नहीं होगा. वहीं, कई यूजर्स ने वीडियो को देखकर पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान ड्राइविंग को लेकर सावधानी बरतने की बात कही. वीडियो में कैद यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि पहाड़ों पर खतरा हमेशा सड़क के सामने नहीं होता. कई बार कुछ सेकंड में ऊपर से आने वाली चट्टान पूरी स्थिति बदल सकती है. इस बाइक सवार के मामले में भी जिंदगी और खतरे के बीच शायद बस कुछ पल और कुछ इंच का ही अंतर था.