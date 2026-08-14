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'यहां बालकनी से गेंद फेंकती हैं लड़कियां, जो पकड़ ले वही बनता है दूल्हा!' इस देश में पति चुनने का अजीब तरीका वायरल

चीन की एक पुरानी परंपरा से जुड़ी कढ़ाई वाली गेंद की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है. वहां की कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में इसे अक्सर दिखाया जाता है. इसमें लड़की बालकनी से गेंद फेंकती है और जिसे वह गेंद मिलती है, वही उसका पति बन जाता है. हालांकि, असली कहानी इससे काफी अलग है. दक्षिणी चीन के झुआंग समुदाय में यह गेंद प्यार जताने और पसंद जाहिर करने का पारंपरिक तरीका रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 14, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:39 AM IST
'यहां बालकनी से गेंद फेंकती हैं लड़कियां, जो पकड़ ले वही बनता है दूल्हा!' इस देश में पति चुनने का अजीब तरीका वायरल
Image Credit: बालकनी से कढ़ाई की हुई गेंदें फेंककर पति चुनती थीं महिलाएं! फोटो: scmp.com

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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