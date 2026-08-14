'यहां बालकनी से गेंद फेंकती हैं लड़कियां, जो पकड़ ले वही बनता है दूल्हा!' इस देश में पति चुनने का अजीब तरीका वायरल

इस परंपरा की सबसे खूबसूरत चीज खुद वह गेंद होती थी. यह बाजार में मिलने वाली सामान्य प्लास्टिक या रबर की बॉल जैसी नहीं होती थी. इसे हाथ से तैयार किया जाता था और इसके ऊपर बेहद सुंदर कढ़ाई की जाती थी. गेंद को कपड़े के कई टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया जाता था. इसके अंदर बीज, चावल की भूसी या दूसरी हल्की चीजें भरी जाती थीं, जिससे उसका आकार बना रहे. इसके बाहर फूल, पक्षी और दूसरे पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते थे. गेंद पर लाल, पीले, हरे और दूसरे चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था. कई गेंदों पर रिबन और लाल लटकन भी लगाए जाते थे. इसे बनाने में काफी मेहनत लगती थी और इसकी खूबसूरती लड़की की कारीगरी को भी दिखाती थी. इसका मतलब किसी लड़की के हाथ से बनी गेंद सिर्फ खेलने की चीज नहीं थी. उसके पीछे मेहनत, कला और भावनाएं भी जुड़ी होती थीं.