'यहां बालकनी से गेंद फेंकती हैं लड़कियां, जो पकड़ ले वही बनता है दूल्हा!' इस देश में पति चुनने का अजीब तरीका वायरल

शादी को लेकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं. कहीं परिवार मिलकर रिश्ता तय करते हैं, तो कहीं लड़का-लड़की खुद अपनी पसंद बताते हैं. लेकिन चीन से जुड़ी एक पुरानी परंपरा ऐसी है, जिसका जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में बालकनी से नीचे फेंकी जाने वाली एक खूबसूरत कढ़ाई वाली गेंद की तस्वीर बन जाती है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यहां लड़की अपने घर की बालकनी से गेंद नीचे फेंकती थी और नीचे खड़ा जो भी युवक उसे पकड़ लेता, उसे उसका होने वाला पति माना जाता था. सुनने में यह कहानी किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस परंपरा की चर्चा होती रहती है. लेकिन असलियत यह है कि चीन में ऐसी गेंद फेंकने की परंपरा जरूर रही है, मगर इसे हर जगह और हर शादी के लिए 'गेंद पकड़ी और शादी पक्की' वाला नियम समझना सही नहीं होगा.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कहानी का असली कनेक्शन दक्षिणी चीन के गुआंग्शी इलाके में रहने वाले झुआंग समुदाय से है. यह चीन के बड़े जातीय समुदायों में से एक है और इसकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और कई पुरानी परंपराएं हैं. झुआंग समुदाय में कढ़ाई वाली गेंद को 'स्यू क्यू' यानी प्यार और पसंद का संकेत माना जाता रहा है. खास मौकों पर युवक-युवतियां एक जगह इकट्ठा होते थे. वहां लोकगीत गाए जाते, बातचीत होती और एक-दूसरे को पसंद करने वाले लोग अपने मन की बात इस खास गेंद के जरिए बताते थे. इसका मतलब मामला किसी अनजान युवक के हाथ गेंद लगने से तुरंत शादी तय हो जाने का नहीं था. आम तौर पर गेंद उस व्यक्ति की तरफ फेंकी जाती थी, जिसे लड़की पहले से पसंद करती थी या जिसके साथ वह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी.
इस परंपरा का संबंध एक पुराने ट्रेडिशनल फेस्टिवल से भी जोड़ा जाता है. चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने के तीसरे दिन होने वाले इस आयोजन में झुआंग समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते थे. यह सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था, बल्कि नौजवान लड़के और लड़कियों के मिलने-जुलने का भी यह एक खास मौका था. गीतों और पारंपरिक कार्यक्रमों के बीच युवक-युवतियां एक-दूसरे के करीब आते थे. अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता था, तो वह उसकी तरफ कढ़ाई वाली गेंद फेंक सकती थी. कई बार गेंद के साथ छोटा सा गिफ्ट भी बांधा जाता था. अगर सामने वाला लड़का गेंद वापस कर देता, तो इसे भी उसकी तरफ से पसंद का संकेत माना जा सकता था. मतलब यह एक तरह का पुराना 'लव सिग्नल' था, न कि अचानक होने वाली शादी की लॉटरी.
इस परंपरा की सबसे खूबसूरत चीज खुद वह गेंद होती थी. यह बाजार में मिलने वाली सामान्य प्लास्टिक या रबर की बॉल जैसी नहीं होती थी. इसे हाथ से तैयार किया जाता था और इसके ऊपर बेहद सुंदर कढ़ाई की जाती थी. गेंद को कपड़े के कई टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया जाता था. इसके अंदर बीज, चावल की भूसी या दूसरी हल्की चीजें भरी जाती थीं, जिससे उसका आकार बना रहे. इसके बाहर फूल, पक्षी और दूसरे पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते थे. गेंद पर लाल, पीले, हरे और दूसरे चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था. कई गेंदों पर रिबन और लाल लटकन भी लगाए जाते थे. इसे बनाने में काफी मेहनत लगती थी और इसकी खूबसूरती लड़की की कारीगरी को भी दिखाती थी. इसका मतलब किसी लड़की के हाथ से बनी गेंद सिर्फ खेलने की चीज नहीं थी. उसके पीछे मेहनत, कला और भावनाएं भी जुड़ी होती थीं.
अब सवाल आता है कि फिर 'बालकनी से गेंद फेंकी और जिसने पकड़ी, वही पति' वाली कहानी इतनी मशहूर कैसे हुई? इसका बड़ा कारण चीनी साहित्य, लोककथाएं और पीरियड ड्रामा हैं. पुराने चीन की कई कहानियों में कढ़ाई वाली गेंद को शादी और जीवनसाथी चुनने से जोड़कर दिखाया गया. 16वीं सदी के मशहूर चीनी उपन्यास 'जर्नी टू द वेस्ट' में भी ऐसी कहानी का जिक्र मिलता है. इसी तरह 1998 के लोकप्रिय टीवी ड्रामा 'माय फेयर प्रिंसेस' में भी कढ़ाई वाली गेंद से जुड़ा एक शादी वाला प्रसंग दिखाया गया था. फिल्मों और टीवी की इन कहानियों में इस परंपरा को ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया गया. इससे धीरे-धीरे लोगों के बीच यह धारणा मजबूत हो गई कि पुराने चीन में लड़कियां बालकनी से गेंद फेंककर अपना पति चुनती थीं.
पुराने चीन के सामाजिक माहौल को समझना भी जरूरी है. उस दौर में शादी सिर्फ लड़का और लड़की की पसंद पर निर्भर नहीं करती थी. परिवार, सामाजिक हैसियत, पैसा और प्रतिष्ठा जैसे मुद्दे भी रिश्ते तय करने में बड़ी भूमिका निभाते थे. ऐसे माहौल में किसी लड़की द्वारा अपनी पसंद के युवक को गेंद देना एक अलग तरह का संदेश माना जा सकता था. यह उसकी पसंद और भावनाओं को सामने रखने का प्रतीक बन गया. इसी वजह से लोककथाओं और फिल्मों में गेंद को 'किस्मत' और 'प्यार' से जोड़कर दिखाया गया. कहानी में यह दिखाना आसान था कि समाज ने रिश्ता कुछ और तय किया, लेकिन गेंद आखिर उस युवक तक पहुंची, जिसे लड़की पसंद करती थी.
समय के साथ समाज बदला और शादी के तरीके भी बदल गए. आज कढ़ाई वाली गेंद फेंकना किसी युवक को सीधे पति बनाने का नियम नहीं है. हालांकि, झुआंग समुदाय की सांस्कृतिक पहचान में इस परंपरा की याद आज भी मौजूद है. कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फेस्टिवल्स में इस तरह की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है. इनके जरिए नई पीढ़ी को अपने समुदाय की पुरानी परंपराओं और लोक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश भी की जाती है.
सीधी बात यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता था. यह मान लेना कि चीन में लड़कियां बालकनी से गेंद फेंकती थीं और जिसे गेंद मिलती थी, उसी से शादी करनी पड़ती थी, कहानी को बहुत ज्यादा आसान बना देना होगा. असली परंपरा में कढ़ाई वाली गेंद प्यार, पसंद और रिश्ते की शुरुआत का इशारा हुआ करती थी. लड़की आमतौर पर उसी युवक की तरफ गेंद फेंकती थी, जिसे वह पसंद करती थी. यानी गेंद किसी अनजान शख्स को जीवनसाथी चुनने का रैंडम तरीका नहीं थी. फिल्मी दुनिया ने इस खूबसूरत परंपरा को जरूर एक यादगार रोमांटिक सीन में बदल दिया. इसलिए अगली बार जब किसी फिल्म या वायरल पोस्ट में आपको दिखे कि 'जिसने गेंद पकड़ी, वही बन गया पति', तो समझिए कि असली कहानी में प्यार, पसंद और परंपरा का रोल इस फिल्मी सीन से कहीं ज्यादा बड़ा था.