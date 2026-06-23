साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, लुओहे चिड़ियाघर ने 13 जून को इस अनोखी नौकरी का विज्ञापन जारी किया था. इसमें साफ बताया गया कि चुने गए व्यक्ति को काले भालू की ड्रेस पहनकर पार्क में घूमना होगा. उसे बच्चों और पर्यटकों के साथ भालू की तरह व्यवहार करना होगा. इसका मतलब कभी धीरे-धीरे चलना, कभी अजीब हरकतें करना और कभी-कभी मस्ती करते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा. चिड़ियाघर ने इस नौकरी को लेकर लिखा कि अगर कर्मचारी थका हुआ महसूस करता है तो वह आराम कर सकता है और अगर उसमें एनर्जी है तो वह कूद सकता है, डांस कर सकता है या भालू जैसी हरकतें कर सकता है.