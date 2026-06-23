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भालू बनो और लाखों में सैलरी पाओ! इस देश के चिड़ियाघर ने निकाली अनोखी वैकेंसी, टूट पड़े बेरोजगार

China Zoo Viral Job: चीन के एक चिड़ियाघर ने अनोखी वैकेंसी निकाली है. इसमें इंसान को भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके जैसी एक्टिंग करनी होगी. इस नौकरी की शर्त है कि पूरे समय इंसानी आवाज में बोलना मना होगा, लेकिन मजेदार हरकतों से लोगों का मनोरंजन करना होगा. सोशल मीडिया पर इस अजीब जॉब ऑफर की खूब चर्चा हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:02 PM IST
भालू बनो और लाखों में सैलरी पाओ! इस देश के चिड़ियाघर ने निकाली अनोखी वैकेंसी, टूट पड़े बेरोजगार
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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