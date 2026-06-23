China Zoo Viral Job: आमतौर पर जब लोग नौकरी की तलाश करते हैं तो उनके दिमाग में ऑफिस, कंपनी, बिजनेस या किसी दिहाड़ी मजदूर के काम की तस्वीर आती है. लेकिन चीन के एक चिड़ियाघर ने ऐसी नौकरी का ऑफर निकाला है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा. यहां इंसान को कर्मचारी नहीं बल्कि भालू बनकर काम करना होगा. इसके लिए उसे बाकायदा सैलरी भी मिलेगी.
चीन के हेनान प्रांत के लुओहे शहर में स्थित एक वाइल्डलाइफ पार्क ने ऐसी वैकेंसी निकाली है, जिसमें कर्मचारी को काले भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर चिड़ियाघर में घूमना होगा. उसे आने वाले पर्यटकों के सामने भालू जैसी एक्टिविटी करनी होगी. इस काम के लिए सालाना करीब 14 लाख रुपये यानी 1 लाख युआन से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया है. हालांकि, इस नौकरी की सबसे खास और अजीब शर्त यह है कि भालू बने कर्मचारी को पूरे समय इंसानी आवाज में बोलने की इजाजत नहीं होगी. उसे सिर्फ भालू की तरह एक्टिंग करनी होगी और लोगों का मनोरंजन करना होगा.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, लुओहे चिड़ियाघर ने 13 जून को इस अनोखी नौकरी का विज्ञापन जारी किया था. इसमें साफ बताया गया कि चुने गए व्यक्ति को काले भालू की ड्रेस पहनकर पार्क में घूमना होगा. उसे बच्चों और पर्यटकों के साथ भालू की तरह व्यवहार करना होगा. इसका मतलब कभी धीरे-धीरे चलना, कभी अजीब हरकतें करना और कभी-कभी मस्ती करते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा. चिड़ियाघर ने इस नौकरी को लेकर लिखा कि अगर कर्मचारी थका हुआ महसूस करता है तो वह आराम कर सकता है और अगर उसमें एनर्जी है तो वह कूद सकता है, डांस कर सकता है या भालू जैसी हरकतें कर सकता है.
इस जॉब में सबसे खास शर्त भालू का किरदार निभाने वाले व्यक्ति को इंसानी भाषा में बात करने की अनुमति नहीं होना बताया जा रहा है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर वह गुर्राने जैसी आवाज निकाल सकता है. किसी इमरजेंसी में ही उसे अपनी पहचान बताने की इजाजत होगी. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसका शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है. चिड़ियाघर ने यह भी बताया कि इस काम के लिए किसी खास जेंडर की बाध्यता नहीं रखी गई है.
इस अजीब नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति को रोजाना करीब छह घंटे की शिफ्ट करनी होगी. इसके बदले उसे हर महीने चार दिन की छुट्टी भी मिलेगी. चिड़ियाघर ने उम्मीदवारों के लिए एक और मजेदार बात लिखी है कि उन्हें खाने-पीने को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बार पर्यटक भालू समझकर खाने की चीजें ऑफर कर सकते हैं. हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि भालू के कॉस्ट्यूम में गर्मी से बचने के लिए कोई खास सुविधा जैसे पंखा या वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है या नहीं.
जैसे ही यह नौकरी का विज्ञापन सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों को यह नौकरी मजेदार लगी, तो कई यूजर्स ने इसे मुश्किल काम बताया. कुछ लोगों ने लिखा कि गर्मियों में भारी कॉस्ट्यूम पहनकर घंटों घूमना आसान नहीं होगा. वहीं कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि बिना बोले पूरे दिन भालू बने रहना सबसे बड़ी चुनौती होगी. एक यूजर ने लिखा कि यह नौकरी देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में इसमें काफी मेहनत होगी. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि छह घंटे तक भालू की एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है.
चीन के चिड़ियाघरों में जानवरों जैसा दिखाने के लिए अजीब तरीके अपनाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. इससे पहले कुछ जगहों पर कुत्तों को पांडा जैसा सजाकर दिखाने की खबरें वायरल हुई थीं. गधे को जेब्रा जैसा दिखाने के लिए पेंट करने की खबर भी चीन से आ चुकी है. ऐसे मामलों पर कई बार लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि मनोरंजन के लिए जानवरों की नकल करना कितना सही है. हालांकि, कई चिड़ियाघर इसे सिर्फ मनोरंजन और पर्यटकों को आकर्षित करने का तरीका बताते हैं.
चिड़ियाघर के अनुसार, इस नौकरी के लिए लोगों ने काफी रुचि दिखाई और कुछ ही दिनों में सभी पद भर गए. बताया गया कि 100 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है. पार्क प्रशासन का कहना है कि यह युवाओं के लिए एक अलग तरह का रोजगार अवसर है. साथ ही इससे चिड़ियाघर में आने वाले लोगों का अनुभव भी बेहतर होता है.