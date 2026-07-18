Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /महिला को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गया 69 साल का बुजुर्ग! दरिंदे ने दांतों से काट ली नाक, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

महिला को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गया 69 साल का बुजुर्ग! दरिंदे ने दांतों से काट ली नाक, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

चीन के हुनान प्रांत के रहने वाले 69 वर्षीय जेंग फैनलिन ने एक महिला को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की. एक हमलावर महिला का गला दबा रहा था, तभी जेंग मदद के लिए आगे आए और उससे भिड़ गए. हाथापाई के दौरान हमलावर ने उनकी नाक का बड़ा हिस्सा अपने दांतों से काट लिया. गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने आरोपी को पकड़े रखा. अब जेंग को चीन में बहादुरी के लिए राष्ट्रीय हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:00 AM IST
महिला को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गया 69 साल का बुजुर्ग! दरिंदे ने दांतों से काट ली नाक, फिर भी नहीं छोड़ा साथ
Image Credit: Image credit: scmp

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिला को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गया बुजुर्ग! दरिंदे ने दांतों से काट ली नाक
Zeng Fanlin story11 min ago
2
Shani Vakri 202620 min ago
3
west bengal news in hindi32 min ago
4
Rashifal51 min ago
5
Rohit Sharma57 min ago