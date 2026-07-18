/महिला को बचाने के लिए हमलावर से भिड़ गया 69 साल का बुजुर्ग! दरिंदे ने दांतों से काट ली नाक, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

कई बार इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में सामने आती है. चीन के हुनान प्रांत में रहने वाले जेंग फैनलिन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिसकी वजह से आज उनकी कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अप्रैल महीने की है.
हुनान के चेनझोउ इलाके में एक 20 साल से ज्यादा उम्र का युवक अचानक हिंसक हो गया था. वह सड़क पर लोगों से मारपीट कर रहा था और घरों के दरवाजों को लात मारकर नुकसान पहुंचा रहा था. इसी दौरान उसने एक महिला को ई-बाइक पर जाते समय रोक लिया और उसका गला पकड़ लिया. हमलावर के आक्रामक व्यवहार को देखकर आसपास मौजूद लोग डर गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी. लेकिन महिला की हालत लगातार खराब हो रही थी. ऐसे समय में 69 वर्षीय जेंग फैनलिन वहां पहुंचे और उन्होंने बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए महिला को बचाने का फैसला किया.
जेंग सीधे हमलावर के पास पहुंचे और उसे पकड़कर जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगे. कुछ देर बाद गांव के दो और लोग उनकी मदद के लिए आगे आए. तीनों ने मिलकर आरोपी को काबू करने की कोशिश की. इसी दौरान हमलावर ने जेंग पर हमला कर दिया और उनके चेहरे पर काट लिया. हमलावर के काटने से जेंग की नाक का बड़ा हिस्सा अलग हो गया. चोट इतनी गंभीर थी कि देखकर हर कोई हैरान रह गया. इसके बावजूद जेंग ने आरोपी को छोड़ा नहीं. वह दर्द सहते हुए उसे पकड़े रहे, जब तक पुलिस मौके पर पहुंच नहीं गई. पुलिस के आने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और जेंग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जेंग की नाक का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका था. ऐसे में उसकी दोबारा सर्जरी करना आसान नहीं था. डॉक्टरों की टीम ने लंबे इलाज की योजना बनाई. मेडिकल टीम ने उनके सिर से त्वचा लेकर नाक के हिस्सों को दोबारा तैयार किया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जेंग की रिकवरी में कम से कम छह महीने का समय लग सकता है. उनके इलाज पर 70 हजार चीनी युआन यानी करीब 10 हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च आया, जिसे सरकारी मदद से पूरा किया गया. जेंग की अब तक दो सर्जरी हो चुकी हैं. डॉक्टरों की कोशिशों से वह दोबारा सामान्य तरीके से सांस ले पा रहे हैं, हालांकि उन्हें आज भी दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ता है.
इतनी बड़ी चोट और दर्द के बाद भी जेंग के हौसले में कोई कमी नहीं आई. स्थानीय मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी बचाने के मुकाबले मैंने जो खोया है, वह इसके सामने कुछ भी नहीं है. उनका कहना था कि अगर वह उस समय आगे नहीं आते, तो शायद महिला की जान खतरे में पड़ सकती थी. जेंग के इस साहस ने लोगों के दिल जीत लिए हैं.
जेंग फैनलिन की जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है. बचपन में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था. इसके बाद गांव के लोगों ने उनकी मदद की और सरकारी सहायता से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. जेंग ने बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि समाज ने उनकी मदद की है, इसलिए उन्हें भी जरूरत के समय लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए. वह पहले गांव के अधिकारी रह चुके हैं और बाद में उन्होंने गांव में लोगों के विवाद सुलझाने के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम किया. उनकी बेटी के मुताबिक, उनके पिता हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं और किसी को मुश्किल में देखकर चुप नहीं रह सकते.
यह पहली बार नहीं है, जब जेंग ने किसी की मदद के लिए खतरा उठाया हो. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2016 में भी उन्होंने एक चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी. उनकी इसी सोच और साहस के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर हमेशा सम्मान मिलता रहा है.
जेंग की बहादुरी को देखते हुए चीन सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया. 9 जुलाई को जारी की गई 'राष्ट्रीय न्याय के लिए बहादुर लोगों' की सूची में जेंग फैनलिन का नाम भी शामिल किया गया. इसके अलावा अलीबाबा फाउंडेशन और स्थानीय मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें बहादुरी के लिए 20 हजार चीनी युआन का पुरस्कार दिया. जेंग फैनलिन की कहानी बताती है कि हीरो बनने के लिए किसी खास पहचान की जरूरत नहीं होती. एक आम बुजुर्ग इंसान ने सिर्फ इंसानियत के लिए खतरा उठाया और एक महिला की जिंदगी बचा ली.