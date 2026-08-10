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बच्चों की फोन की लत छुड़ाने का अनोखा तरीका, कबाड़ी बनकर गली-गली घूमता है ये ब्लॉगर; VIDEO देखकर डरते हैं बच्चे

बच्चों का घंटों फोन चलाना, खाना न खाना या बात-बात पर जिद करना आज के समय में कई पैरंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है. चीन के हेनान प्रांत में रहने वाले एक ब्लॉगर ने इसी परेशानी का अजीब लेकिन वायरल तरीका खोज निकाला है. 39 साल के यान झेंगजुन 'अंकल ए जून' बनकर एक ठेला और लाउडस्पीकर के साथ गलियों में घूमते हैं और जिद्दी बच्चों को 'रीसाइकिल' करने की बात करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:37 AM IST
बच्चों की फोन की लत छुड़ाने का अनोखा तरीका, कबाड़ी बनकर गली-गली घूमता है ये ब्लॉगर; VIDEO देखकर डरते हैं बच्चे
Image Credit: Image credit: news.china.com

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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