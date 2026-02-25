ऐसा बॉस भगवान सबको दे! मेज पर सजा दी नोटों की गड्डियां और कर्मचारियों से बोला- ले लो, जितना ले सको

अक्सर कंपनियों में बोनस का मतलब होता है बैंक खाते में चुपचाप आई एक रकम. लेकिन चीन की एक कंपनी ने इस परंपरा को ऐसा ट्विस्ट दिया कि लोग दंग रह गए. यहां बॉस ने कर्मचारियों के सामने मेज पर नोटों की गड्डियां सजा दीं और कहा कि जितना उठा सको, उठा लो. इस अनोखे बोनस सिस्टम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी हर साल इसी अंदाज में बोनस बांटती है और कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है. मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे कर्मचारियों में बांटने की इस पहल ने बॉस को चर्चा का केंद्र बना दिया है और लोग उन्हें ‘सबसे दिलदार बॉस’ कह रहे हैं.

This is the scene where a Chinese company is handing out year-end bonuses – millions of RMB in cash that’s simply impossible to hold in your arms.pic.twitter.com/VaLCZmfj6O Add Zee News as a Preferred Source (@XueJia24682) February 13, 2026

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, 13 फरवरी को हेनान कुआंगशान क्रेन कंपनी लिमिटेड ने अपना वार्षिक समारोह आयोजित किया. इस कार्यक्रम में 60 मिलियन युआन से ज्यादा कैश मौके पर ही बांटा गया. करीब 7,000 लोगों के लिए 800 खाने की मेजें सजाई गई थीं, जिन पर नोटों के बंडल रख दिए गए. इसके बाद कर्मचारियों को बुलाया गया और उन्हें तय समय के अंदर जितनी रकम गिन सकें, उतनी अपने पास रखने की छूट दी गई. टाइम खत्म होते ही जिसके पास जितना कैश था, वही उसका बोनस बन गया.

मुनाफे का 70% कर्मचारियों में बांटा

कंपनी के मालिक कुई पेइजुन ने वित्त विभाग से साफ कहा कि इस बार कर्मचारियों को कैश ही दिया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 2025 में करीब 270 मिलियन युआन का मुनाफा कमाया, जिसमें से 180 मिलियन युआन यानी लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों में बांट दिया गया. हर कर्मचारी को कम से कम 20,000 युआन (करीब 2,800 डॉलर) देने का लक्ष्य रखा गया. कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी हुआ, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग कर्मचारियों को नोट गिनते हुए देखकर हैरान हो रहे हैं.

CHINA COMPANY TURNS BONUSES INTO MONEY-GRABBING GAME Employees at a Henan firm raced to grab and count cash from a 50-meter table. One lucky worker walked away with nearly $14,500. Total bonus poo #China #LunarNewYear pic.twitter.com/Acs4ZbOHuX — Evoclique (@Evoclique_) February 13, 2026

हर साल अनोखे अंदाज में बोनस देने की परंपरा

सितंबर 2002 में स्थापित यह कंपनी क्रेन और उससे जुड़े उपकरण बनाती है और 130 से ज्यादा देशों में कारोबार करती है. खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने ऐसा किया हो. 2024 में भी कंपनी ने 260 मिलियन युआन के मुनाफे में से 170 मिलियन कर्मचारियों को बांटे थे. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 2,000 महिला कर्मचारियों को अलग से बोनस दिया गया था. कुई पेइजुन के पास कंपनी के लगभग 98.88% शेयर हैं और वे नकद बोनस देने की परंपरा को कर्मचारियों की आर्थिक मदद से जोड़कर देखते हैं.