Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

Chinese Museum Incident: चीन के एक म्यूजियम में फोटो लेते वक्त एक बच्चे से 2.35 करोड़ रुपये का गोल्डन क्राउन टूट गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि गलती किसकी थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:41 AM IST
Gold Crown Broken In China: चीन की राजधानी बीजिंग में एक म्यूजियम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बच्चा अनजाने में बेहद कीमती गोल्डन क्राउन तोड़ बैठा. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह 2 किलो वजनी गोल्डन फीनिक्स क्राउन लगभग 2.35 करोड़ रुपये की कीमत का था. बच्चा अपने परिवार के साथ प्रदर्शनी देखने आया था और डिस्प्ले देखकर उत्साहित हो गया.

ताज टूटने की असली वजह क्या बनी?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा कि बच्चा अपनी मां के साथ डिस्प्ले केस को छू रहा था. बताया गया कि वह प्रोटेक्टिव कवर को साफ करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह असंतुलित होकर गिर गया और अंदर रखा सोने का ताज टूट गया. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. इस घटना की जानकारी झांग काईयी नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दी, जिनके करीब 1.36 करोड़ फॉलोअर्स हैं. उन्होंने बताया कि यह ताज उनके पति झांग युडोंग ने बनाया था और यह उनके लिए शादी का खास तोहफा था. यही वजह है कि यह सिर्फ एक कीमती ज्वेलरी नहीं, बल्कि उनके प्यार की निशानी भी थी.

घटना के बाद परिवार पर क्या असर पड़ा?

झांग काईयी ने बताया कि वह इस वक्त सात महीने की गर्भवती हैं और इस हादसे के बाद वह दोनों काफी परेशान हो गए थे. उन्हें डर था कि कहीं यह घटना उनकी शादीशुदा जिंदगी और गर्भावस्था के लिए अपशकुन न साबित हो. भावनात्मक रूप से यह नुकसान उनके लिए काफी गहरा था. बाद में झांग ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऑनलाइन यूजर ने उनसे कहा कि कीमती चीजों का टूटना कई बार बुरी किस्मत को रोकने का संकेत भी माना जाता है. इस बात ने उन्हें थोड़ी मानसिक शांति दी और उन्होंने इसे एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया.

 

 

क्या बच्चे या परिवार को दोषी ठहराया गया?

झांग ने साफ किया कि उनका वीडियो बच्चे या उसके परिवार को दोषी ठहराने के लिए नहीं था. उन्होंने यह भी बताया कि ताज का बीमा कराया गया था, इसलिए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी. उनका मकसद सिर्फ अपनी भावनाएं साझा करना था. इस घटना के बाद इंटरनेट पर बहस तेज हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों पर नजर रखना माता-पिता की जिम्मेदारी होती है, जबकि कई यूजर्स ने म्यूजियम के इंतजामों पर सवाल उठाए. कुछ का कहना था कि नेशनल म्यूजियम में भी लोग डिस्प्ले केस को छूते रहते हैं, वहीं अन्य ने कहा कि प्रदर्शनी लगाते वक्त सुरक्षा की जांच और मजबूत होनी चाहिए.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

