सौतेली मां लाने के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, गुस्से में 10 साल के मासूम ने ठोका केस

कभी-कभी परिवार के भीतर होने वाली छोटी-सी बात भी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि पूरा मामला अदालत तक पहुंच जाता है. चीन से सामने आई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक पिता ने अपनी दूसरी शादी के खर्च के लिए अपने ही 10 साल के बेटे के गिफ्ट वाले पैसे निकाल लिए. जब मासूम को सच पता चला तो उसने चुप रहने के बजाय कानूनी लड़ाई छेड़ दी. यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर कैसे बेटे ने पिता को कोर्ट तक पहुंचा दिया और क्या रहा अदालत का फैसला—आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं.

पिता ने बेटे के गिफ्ट पैसे से रचाई शादी

दरअसल, यह मामला उत्तरी चीन के हेनान प्रांत के झेंग्झोऊ शहर का है. यहां शियाओहुई नाम का 10 साल का बच्चा अपने माता-पिता के तलाक के बाद पिता के साथ रह रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और खर्च जुटाने के लिए बेटे के नाम पर जमा पैसे निकाल लिए. ये रकम बच्चे को चीनी नव वर्ष पर रिश्तेदारों और दोस्तों से गिफ्ट में मिली थी. कुल 80,000 युआन यानी करीब 10.47 लाख रुपये बच्चे के बैंक अकाउंट में जमा थे. पिता ने बिना बच्चे की सहमति के पूरी राशि निकालकर अपनी शादी के खर्च में इस्तेमाल कर ली.

सच सामने आते ही बेटे ने ठोका केस

जब पिता की दूसरी शादी हो गई, तो उन्होंने बच्चे को मां के पास भेज दिया. इसी दौरान शियाओहुई को पता चला कि उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं. उसने पिता से रकम लौटाने को कहा, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि पैसे रिश्तेदारों ने दिए थे और बच्चे के बालिग होने पर ही मिलेंगे. इस जवाब से आहत बच्चे ने कानूनी रास्ता चुना और पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. हालांकि पिता ने दावा किया कि बेटे ने यह कदम अपनी मां के कहने पर उठाया है, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था.

कोर्ट ने कहा, पैसे बच्चे की निजी संपत्ति

मामला अदालत में पहुंचने के बाद कानूनी पहलुओं की जांच हुई. कोर्ट ने साफ कहा कि उपहार में मिली धनराशि कानूनी रूप से बच्चे की निजी संपत्ति होती है. अदालत के अनुसार, पिता ने अभिभावक होने के बावजूद बिना अनुमति पैसे निकालकर बच्चे के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया. कोर्ट ने यह भी माना कि रकम का इस्तेमाल निजी शादी के खर्च में करना गलत था. इस फैसले ने साफ संदेश दिया कि माता-पिता भी बच्चे की संपत्ति का मनमाने तरीके से उपयोग नहीं कर सकते.

पिता को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश

अंत में अदालत ने पिता को आदेश दिया कि वह बच्चे को पूरी रकम ब्याज सहित लौटाएं. कोर्ट ने कुल 82,750 युआन वापस करने को कहा. इस फैसले के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग बच्चे की हिम्मत की चर्चा करने लगे. कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बच्चों के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक अहम मिसाल है. फिलहाल यह मामला परिवारिक जिम्मेदारी, अभिभावक की सीमा और बच्चों के कानूनी अधिकारों पर नई बहस छेड़ चुका है.