Advertisement
trendingNow13126470
Hindi Newsजरा हटकेसौतेली मां लाने के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, गुस्से में 10 साल के मासूम ने ठोका केस

सौतेली मां लाने के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, गुस्से में 10 साल के मासूम ने ठोका केस

चीन में एक पिता ने दूसरी शादी के लिए बेटे के गिफ्ट पैसे खर्च कर दिए. सच पता चलने पर 10 वर्षीय बच्चे ने केस कर दिया. कोर्ट ने रकम बच्चे की संपत्ति मानते हुए पिता को ब्याज सहित 82,750 युआन लौटाने का आदेश दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सौतेली मां लाने के लिए पिता ने खर्च किए बेटे के पैसे, गुस्से में 10 साल के मासूम ने ठोका केस

कभी-कभी परिवार के भीतर होने वाली छोटी-सी बात भी इतना बड़ा रूप ले लेती है कि पूरा मामला अदालत तक पहुंच जाता है. चीन से सामने आई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक पिता ने अपनी दूसरी शादी के खर्च के लिए अपने ही 10 साल के बेटे के गिफ्ट वाले पैसे निकाल लिए. जब मासूम को सच पता चला तो उसने चुप रहने के बजाय कानूनी लड़ाई छेड़ दी. यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर कैसे बेटे ने पिता को कोर्ट तक पहुंचा दिया और क्या रहा अदालत का फैसला—आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं.

पिता ने बेटे के गिफ्ट पैसे से रचाई शादी

दरअसल, यह मामला उत्तरी चीन के हेनान प्रांत के झेंग्झोऊ शहर का है. यहां शियाओहुई नाम का 10 साल का बच्चा अपने माता-पिता के तलाक के बाद पिता के साथ रह रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और खर्च जुटाने के लिए बेटे के नाम पर जमा पैसे निकाल लिए. ये रकम बच्चे को चीनी नव वर्ष पर रिश्तेदारों और दोस्तों से गिफ्ट में मिली थी. कुल 80,000 युआन यानी करीब 10.47 लाख रुपये बच्चे के बैंक अकाउंट में जमा थे. पिता ने बिना बच्चे की सहमति के पूरी राशि निकालकर अपनी शादी के खर्च में इस्तेमाल कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सच सामने आते ही बेटे ने ठोका केस

जब पिता की दूसरी शादी हो गई, तो उन्होंने बच्चे को मां के पास भेज दिया. इसी दौरान शियाओहुई को पता चला कि उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं. उसने पिता से रकम लौटाने को कहा, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि पैसे रिश्तेदारों ने दिए थे और बच्चे के बालिग होने पर ही मिलेंगे. इस जवाब से आहत बच्चे ने कानूनी रास्ता चुना और पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. हालांकि पिता ने दावा किया कि बेटे ने यह कदम अपनी मां के कहने पर उठाया है, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था.

कोर्ट ने कहा, पैसे बच्चे की निजी संपत्ति

मामला अदालत में पहुंचने के बाद कानूनी पहलुओं की जांच हुई. कोर्ट ने साफ कहा कि उपहार में मिली धनराशि कानूनी रूप से बच्चे की निजी संपत्ति होती है. अदालत के अनुसार, पिता ने अभिभावक होने के बावजूद बिना अनुमति पैसे निकालकर बच्चे के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया. कोर्ट ने यह भी माना कि रकम का इस्तेमाल निजी शादी के खर्च में करना गलत था. इस फैसले ने साफ संदेश दिया कि माता-पिता भी बच्चे की संपत्ति का मनमाने तरीके से उपयोग नहीं कर सकते.

पिता को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश

अंत में अदालत ने पिता को आदेश दिया कि वह बच्चे को पूरी रकम ब्याज सहित लौटाएं. कोर्ट ने कुल 82,750 युआन वापस करने को कहा. इस फैसले के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग बच्चे की हिम्मत की चर्चा करने लगे. कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बच्चों के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक अहम मिसाल है. फिलहाल यह मामला परिवारिक जिम्मेदारी, अभिभावक की सीमा और बच्चों के कानूनी अधिकारों पर नई बहस छेड़ चुका है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

chinachina newsChina trending newsChina New Year gift

Trending news

तेरी जुर्रत ही पहचान बन गई...ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या कह रहे भारतीय
india iran news
तेरी जुर्रत ही पहचान बन गई...ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर क्या कह रहे भारतीय
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार