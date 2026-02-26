बच्चे ने कहा- 1 लाइक = 1 बार रस्सी कूदना... लोगों ने कर दिए 18 लाख लाइक्स, फिर देखें उसके पापा ने क्या किया?

Weight Loss Challenge: चीन के पूर्वी हिस्से में रहने वाला 7 साल का बच्चा अचानक इंटरनेट सेंसेशन बन गया. रिपोर्ट के मुताबिक, यह खबर सबसे पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी. बच्चे ने एक वीडियो में कहा कि उसे जितने लाइक्स मिलेंगे, वह उतनी बार रस्सी कूदेगा. यह सब एक मजेदार वेट लॉस चैलेंज के तौर पर शुरू हुआ था लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा.

कैसे बढ़े लाइक्स?

बच्चे का निकनेम टांगडोउ है, जिसका मतलब ‘शुगर बीन’ होता है. 9 फरवरी को उसके पिता ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या वह लाइक्स के हिसाब से रस्सी कूदेगा. टांगडोउ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हां कह दिया. एक ही दिन में वीडियो पर 18 लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए और अगले दिन यह संख्या 18.3 लाख तक पहुंच गई.

क्यों बना वेट लॉस मुद्दा?

रिपोर्ट के अनुसार, टांगडोउ की लंबाई 1.32 मीटर और वजन 45 किलो है. जबकि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उसकी उम्र के बच्चों की सामान्य लंबाई 120 से 126 सेंटीमीटर और वजन 19 से 26 किलो के बीच होता है. सर्दियों की छुट्टियों में जब वह शानडोंग प्रांत में अपने माता-पिता से मिला, तब उसके पिता ने देखा कि स्कूल ने रोज 100 बार रस्सी कूदने का होमवर्क दिया है. यहीं से इस चैलेंज को वेट लॉस प्लान में बदलने का आइडिया आया.

क्या था इनाम और सजा?

पिता ने बेटे से वादा किया कि हर आधा किलो वजन कम करने पर उसे 10 युआन मिलेंगे. लेकिन अगर वजन बढ़ा, तो उतनी ही रकम उसे वापस देनी होगी. यह शर्त सुनकर टांगडोउ तैयार हो गया. पर जब लाइक्स की संख्या लाखों में पहुंच गई, तो उसे एहसास हुआ कि इतने बार रस्सी कूदना संभव नहीं है. इतने बड़े आंकड़े को देखकर टांगडोउ ने मजाक में अपने पिता से कहा कि अब आप ही मेरी जगह रस्सी कूद लो. इस मासूम जवाब ने लोगों को खूब हंसाया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज पहले कभी नहीं देखा.

बाद में पिता ने साफ किया कि वह अपने बेटे की एक्सरसाइज पर नजर रखेंगे और उसकी सेहत का ध्यान रखेंगे. उनका मकसद सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि बेटे को वादा निभाने की अहमियत सिखाना भी है. यह सिर्फ एक मजेदार वीडियो नहीं रही, बल्कि यह दिखाती है कि सोशल मीडिया का एक छोटा सा चैलेंज भी कब बड़ी चर्चा बन जाए, कोई नहीं जानता.