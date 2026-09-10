/दौलत से ज्यादा कीमती है समय: चीनी बिजनेसमैन ने 33 साल में घूमी पूरी दुनिया, खर्च कर दिए ₹14 करोड़; अब परिवार को देंगे समय

आज इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने की तस्वीर और वीडियो कुछ सेकंड में देखे जा सकते हैं. लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में ऐसा नहीं था. चीन के बिजनेसमैन चेन जिनवेई जब पहली बार विदेश घूमने निकले, तब उनके मन में दुनिया को किताबों और दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखने की इच्छा थी.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 1993 में उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की यात्रा की. शायद तब उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि यह शुरुआती ट्रिप आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन जाएगी. धीरे-धीरे एक देश से दूसरे देश जाने का सिलसिला बढ़ता गया और दुनिया देखना उनका जुनून बन गया.
चेन की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने ट्रैवल के लिए अपना कारोबार पूरी तरह नहीं छोड़ा. वह मशीनरी की कंपनी चलाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाते रहे. उन्होंने अपने समय को एक अलग तरीके से बांट लिया था. आमतौर पर करीब एक महीना घर पर रहकर बिजनेस और परिवार संभालते और फिर करीब एक महीने के लिए विदेश निकल जाते. इस तरह काम और ट्रैवल दोनों साथ चलते रहे. चेन 33 साल तक इसी तरह चलते रहे. इस सफर में उन्होंने 233 देशों, क्षेत्रों और इलाकों को देखा. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में अब तक करीब 70 लोग ही ऐसे बताए जाते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में देशों, अलग-अलग क्षेत्रों और इलाकों की यात्रा की है.
यहां एक बात समझना जरूरी है. दुनिया में आम तौर पर 195 सोवरेन कंट्री को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है. लेकिन कुछ ट्रैवल लिस्ट में अलग-अलग देशों के साथ डिपेंडेंट टेरिटरीज, स्पेशल एरिया और दूसरे इलाके भी शामिल किए जाते हैं. इसी तरह कुछ सूचियों में दुनिया की कुल जगहों की संख्या 233 या उससे ज्यादा मानी जाती है. चेन ने भी इसी तरह की विस्तृत गिनती के आधार पर 233 देशों, क्षेत्रों और इलाकों की यात्रा पूरी की है. इसलिए इसे दुनिया के 233 अलग-अलग 'देशों' की यात्रा कहना तकनीकी तौर पर सही नहीं होगा.
चेन ने अपने सफर में सिर्फ आसान और लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं चुने. उन्होंने दुनिया के मुश्किल इलाकों तक पहुंचने की भी कोशिश की. इनमें अंटार्कटिका भी शामिल था. अंटार्कटिका पहुंचने की उनकी पहली कोशिश नवंबर 2015 में हुई. वह फ्रांस की एक्सपेडिशन क्रूज शिप 'ले बोरेल' से रवाना हुए थे. लेकिन यात्रा के तीसरे दिन जहाज में पावर फेलियर हो गया और उससे काला धुआं निकलने लगा. हालात को देखते हुए पूरी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी. चेन ने हार नहीं मानी. जनवरी 2016 में उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार आखिरकार अंटार्कटिका पहुंचने में सफल रहे.
न्यूजीलैंड से जुड़ा दूरदराज का इलाका टोकलाउ भी चेन के लिए आसान डेस्टिनेशन नहीं था. उन्होंने इसकी यात्रा के लिए पहले से प्लानिंग की थी और 2019 में न्यूजीलैंड भी पहुंच गए थे. लेकिन उस समय एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से उन्हें अपना प्लान रद्द करना पड़ा. इसके बाद कई साल तक यह यात्रा अधूरी रही. चेन ने दोबारा कोशिश की और इस साल टोकलाउ पहुंचने में कामयाब रहे. उन्होंने इस अनुभव को बेहद रोमांचक बताया. मतलब, जिस जगह तक पहुंचने के लिए एक बार कोशिश नाकाम हुई, वहां पहुंचने का सपना उन्होंने छोड़ा नहीं.
इतने लंबे ट्रैवल में सबकुछ हमेशा खूबसूरत और आसान नहीं रहा. चेन को अफ्रीका की यात्रा के दौरान मलेरिया हो गया. ग्रीस में उन्होंने भूकंप का अनुभव भी किया. ऐसे अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि सफर में मुश्किल आने पर घबराने के बजाय शांत रहना ज्यादा जरूरी है. उनके मुताबिक, परेशानी से भागने के बजाय उस समय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए. शायद यही सोच उनके 33 साल के सफर की सबसे बड़ी ताकत रही. एक ट्रिप खराब हुई तो दूसरी कोशिश की, किसी जगह का प्लान टला तो बाद में फिर वहां जाने की कोशिश की.
चेन के लिए दुनिया घूमना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जगहों की लिस्ट पूरी करना नहीं था. वह किसी जगह पहुंचकर वहां की संस्कृति और लोगों को समझने की कोशिश करते थे. उनका मानना था कि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में नहीं होती. इसलिए वह जहां जाते, वहां ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझते. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग देशों की करेंसी भी इकट्ठा की. उनके पास 198 देशों की करेंसी का कलेक्शन हो गया. बाद में उन्होंने इस पूरे कलेक्शन को शू श्याके मेमोरियल हॉल को दान कर दिया.
चीन के मशहूर भूगोलवेत्ता और एक्सप्लोरर शू श्याके की याद से जुड़े इस मेमोरियल हॉल को करेंसी कलेक्शन देना भी चेन के सफर का खास हिस्सा रहा. अपने 33 साल के अनुभव को याद करते हुए चेन ने ट्रैवल और बिजनेस के बीच एक समानता बताई. उनका कहना है कि दोनों में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है. उनकी सोच सीधी है कि अगर कोई काम शुरू किया है तो मुश्किल आने पर उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए. यही सोच उन्हें दुनिया के मुश्किल इलाकों तक ले गई.
इतने लंबे सफर के बाद जब चेन अपने घर लौटे तो उनके पास दुनिया घूमने की कहानियां तो हैं ही, लेकिन अब उनकी प्राथमिकता थोड़ी बदल गई है. वह अब अपने बच्चों और माता-पिता के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं. 33 साल की यात्राओं ने उन्हें दुनिया दिखाई, अलग-अलग संस्कृतियों से मिलवाया और मुश्किल हालात से निपटना भी सिखाया. लोगों को ट्रैवल की सलाह देते हुए चेन की बात बेहद सीधी है. उनका कहना है कि इंतजार मत कीजिए क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता.
चेन की कहानी सोशल मीडिया और ट्रैवल की दुनिया में लोगों को प्रेरित जरूर करती है, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है. 33 साल तक दुनिया घूमने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता. इसके लिए पैसा, समय, बिजनेस को मैनेज करने की आजादी और पारिवारिक परिस्थितियां भी चाहिए होती हैं. ज्यादातर लोगों के लिए इतनी लंबी ग्लोबल ट्रिप करना संभव नहीं है. फिर भी चेन की कहानी की खास बात यह है कि उन्होंने अपने काम और परिवार को पूरी तरह छोड़कर दुनिया नहीं घूमी. उन्होंने अपनी जिंदगी में ट्रैवल के लिए जगह बनाई और धीरे-धीरे 33 साल तक इस सफर को जारी रखा.
चेन जिनवेई की 33 साल की यात्रा अब पूरी हो चुकी है. पेरू की यात्रा के साथ उनका लंबा ग्लोबल टूर खत्म हुआ और वह अपने शहर झूजी लौट आए हैं. उनके सफर में 233 जगहें, मुश्किल यात्राएं, खराब हुए प्लान, बीमारी, भूकंप और हजारों यादें शामिल हैं. लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद उनकी वही बात है कि जिंदगी में किसी सही वक्त का इंतजार करते-करते बहुत कुछ छूट सकता है. दुनिया देखने की उनकी इच्छा ने उन्हें 33 साल तक रास्ते पर रखा. अब वही शख्स अपने बच्चों और माता-पिता के साथ वक्त बिताना चाहता है. शायद यही इस लंबे सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव है.