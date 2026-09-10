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दौलत से ज्यादा कीमती है समय: चीनी बिजनेसमैन ने 33 साल में घूमी पूरी दुनिया, खर्च कर दिए ₹14 करोड़; अब परिवार को देंगे समय

छुट्टी के लिए कुछ दिन विदेश जाना अलग बात है, लेकिन 33 साल तक दुनिया के कोने-कोने को घूमना किसी सपने जैसा लगता है. चीन के 53 साल के बिजनेसमैन चेन जिनवेई ने इसी सपने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. उन्होंने 233 देशों, क्षेत्रों और इलाकों की यात्रा पूरी की. इस लंबे सफर पर करीब 10 करोड़ युआन यानी लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च हुए. अब घर लौटकर वह परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 10, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:46 AM IST
दौलत से ज्यादा कीमती है समय: चीनी बिजनेसमैन ने 33 साल में घूमी पूरी दुनिया, खर्च कर दिए ₹14 करोड़; अब परिवार को देंगे समय
Image Credit: 53 की उम्र में पूरी दुनिया घूम चुके हैं चेन जिनवेई! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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