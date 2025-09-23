मालकिन का आया खुद के जवान एम्प्लाई पर दिल, उसने गिफ्ट में दिया 4 करोड़ और बोली- अपनी बीवी से तलाक लो...

China Court Case: चीन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. यहां एक महिला आंत्रेप्न्योर ने अपने शादीशुदा अधीनस्थ कर्मचारी को 3 मिलियन युआन (करीब 4.2 लाख डॉलर/3.5 करोड़ रुपये) दिए ताकि वह पत्नी से तलाक ले सके. लेकिन एक साल तक साथ रहने के बाद जब रिश्ता नहीं चला तो महिला ने कर्मचारी और उसकी पूर्व पत्नी से पैसे वापस मांग लिए.

आखिर कैसे शुरू हुई यह अनोखी कहानी?

चोंगकिंग शहर में एक कंपनी चलाने वाली महिला, जिनका सरनेम झू (Zhu) है, अपने युवा एम्प्लाई हे (He) की ओर आकर्षित हो गईं. दोनों शादीशुदा थे लेकिन अफेयर शुरू हो गया. उन्होंने तय किया कि वे अपने-अपने जीवनसाथियों से तलाक लेकर साथ रहेंगे. हे की पत्नी चेन (Chen) को तलाक और बच्चे की परवरिश के लिए झू ने उसके खाते में 3 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए. यह रकम मुआवजे और बच्चे की देखभाल के लिए दी गई थी. इसके बाद हे और झू साथ रहने लगे.

क्यों टूटा रिश्ता और क्या हुआ कोर्ट में?

एक साल बाद दोनों को अहसास हुआ कि वे एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाते. झू ने फैसला किया कि अब वह हे और चेन से पैसे वापस लेंगी. मामला कोर्ट पहुंचा. पहली सुनवाई में निचली अदालत ने झू के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि यह अवैध गिफ्ट है, इसलिए रकम लौटाई जानी चाहिए. हे और चेन ने अपील की. ऊपरी अदालत ने कहा कि झू साबित नहीं कर सकीं कि यह गिफ्ट था. असल में यह रकम तलाक मुआवजे और बच्चे की देखभाल के लिए दी गई थी. अदालत ने झू की नीयत पर भी सवाल उठाया और कहा कि तलाक करवाने के बाद पैसे वापस मांगना उनकी बेईमानी दिखाता है. इसलिए चेन को पैसे लौटाने से छूट मिल गई.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

यह मामला चीन की सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई यूजर्स ने मजाक उड़ाया, “किसी एम्प्लाई को तलाक दिलाने के लिए इतनी रकम खर्च करना ही पागलपन है.” एक अन्य ने कहा, “दूसरे का घर तोड़कर अब पैसे वापस मांगना और भी अजीब है.” तीसरे ने कहा, “अगर पति हैंडसम हो तो शायद कोई अमीर महिला आकर आपकी जिंदगी बदल दे.” यह केस बताता है कि रिश्तों में पैसा डालकर मजबूती नहीं लाई जा सकती. प्रेम और आकर्षण अगर सच्चा न हो तो करोड़ों खर्च करने के बाद भी रिश्ता टिकता नहीं.