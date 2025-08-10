एक ऐसा शहर जहां हकीकत और साइंस फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाए
Advertisement
trendingNow12874651
Hindi Newsजरा हटके

एक ऐसा शहर जहां हकीकत और साइंस फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाए

Dream City Video: चीन का चोंगकिंग (Chongqing) ऐसा शहर है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है. यहां ट्रेनें अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच से गुजरती हैं, गगनचुंबी इमारतों की छत पर बने पब्लिक स्क्वेयर मिलते हैं और विशाल पांडा शहर की हलचल के बीच शांत जीवन बिताते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ऐसा शहर जहां हकीकत और साइंस फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाए

Reality And Science Fiction: चीन का चोंगकिंग (Chongqing) ऐसा शहर है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है. यहां ट्रेनें अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच से गुजरती हैं, गगनचुंबी इमारतों की छत पर बने पब्लिक स्क्वेयर मिलते हैं और विशाल पांडा शहर की हलचल के बीच शांत जीवन बिताते हैं. यहां की रंगीन स्काईलाइन, पहाड़ियों पर बसा शहर और अनोखी डिजाइन देखने वालों को हैरान कर देती है.

चोंगकिंग को इतना अनोखा क्या बनाता है?

चोंगकिंग ने पिछले कुछ सालों में बेहद तेजी से विकास किया है. यह विकास बिना किसी सख्त प्लानिंग के हुआ, जिसके कारण शहर का नक्शा अलग और रोमांचक बन गया. यहां की भौगोलिक स्थिति भी खास है- यह शहर दो नदियों, यांग्त्जी और जियालिंग के किनारे और ऊंची-नीची पहाड़ियों पर बसा है. जमीन कम और ढलान वाली होने के कारण यहां इमारतें ऊपर और किनारे-किनारे फैलती हैं, जिससे शहर कई परतों में बना हुआ लगता है.

इतिहास से भरा भविष्य का शहर

चोंगकिंग कभी मछुआरों और व्यापारियों का छोटा-सा कस्बा था. 20वीं सदी में यह एक बड़ा शहर बना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह चीन की युद्धकालीन राजधानी भी रहा. उस समय शहर पर भारी बमबारी हुई, जिसके बाद इसे एक औद्योगिक केंद्र के रूप में फिर से बनाया गया. आज यहां 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यह चीन के सबसे बड़े और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक है.

क्या हैं चोंगकिंग में देखने लायक जगहें?

यहां का चोंगकिंग जू बेहद मशहूर है, जहां ऊंची इमारतों के पास ही विशाल पांडा रहते हैं. एक पब्लिक स्क्वेयर 22 मंजिला इमारत की छत पर बना है. यहां की एरियल रेलवे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच से गुजरती है, जो देखने में बेहद रोमांचक लगता है. शहर में कई आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज हैं, और रात के समय नदी किनारे की स्काईलाइन रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाती है.

शहर की डिजाइन इतनी क्रिएटिव है कि लोग सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर करते हैं. हॉन्ग्या केव (Hongya Cave) परिसर पारंपरिक चीनी गांव जैसा लगता है, जहां नदी किनारे लकड़ी के खंभों पर बने घर हैं. यहां का मशहूर व्यंजन ‘साला माला’ (sala málà) बेहद तीखा और स्वादिष्ट होता है.

चोंगकिंग में यांग्त्ज़ी नदी के नीचे बना बाईहेलियांग अंडरवाटर म्यूजियम (Baiheliang Underwater Museum) एक अनोखा अनुभव देता है. यहां आप पानी के अंदर इतिहास की झलक देख सकते हैं. शहर के बीचोबीच रहते पांडा और ट्रेन के बीच से गुजरते अपार्टमेंट इस जगह को दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाते हैं.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;