एक ऐसा शहर जहां हकीकत और साइंस फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो जाए

Reality And Science Fiction: चीन का चोंगकिंग (Chongqing) ऐसा शहर है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता है. यहां ट्रेनें अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच से गुजरती हैं, गगनचुंबी इमारतों की छत पर बने पब्लिक स्क्वेयर मिलते हैं और विशाल पांडा शहर की हलचल के बीच शांत जीवन बिताते हैं. यहां की रंगीन स्काईलाइन, पहाड़ियों पर बसा शहर और अनोखी डिजाइन देखने वालों को हैरान कर देती है.

चोंगकिंग को इतना अनोखा क्या बनाता है?

चोंगकिंग ने पिछले कुछ सालों में बेहद तेजी से विकास किया है. यह विकास बिना किसी सख्त प्लानिंग के हुआ, जिसके कारण शहर का नक्शा अलग और रोमांचक बन गया. यहां की भौगोलिक स्थिति भी खास है- यह शहर दो नदियों, यांग्त्जी और जियालिंग के किनारे और ऊंची-नीची पहाड़ियों पर बसा है. जमीन कम और ढलान वाली होने के कारण यहां इमारतें ऊपर और किनारे-किनारे फैलती हैं, जिससे शहर कई परतों में बना हुआ लगता है.

इतिहास से भरा भविष्य का शहर

चोंगकिंग कभी मछुआरों और व्यापारियों का छोटा-सा कस्बा था. 20वीं सदी में यह एक बड़ा शहर बना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह चीन की युद्धकालीन राजधानी भी रहा. उस समय शहर पर भारी बमबारी हुई, जिसके बाद इसे एक औद्योगिक केंद्र के रूप में फिर से बनाया गया. आज यहां 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यह चीन के सबसे बड़े और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक है.

क्या हैं चोंगकिंग में देखने लायक जगहें?

यहां का चोंगकिंग जू बेहद मशहूर है, जहां ऊंची इमारतों के पास ही विशाल पांडा रहते हैं. एक पब्लिक स्क्वेयर 22 मंजिला इमारत की छत पर बना है. यहां की एरियल रेलवे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच से गुजरती है, जो देखने में बेहद रोमांचक लगता है. शहर में कई आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज हैं, और रात के समय नदी किनारे की स्काईलाइन रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाती है.

शहर की डिजाइन इतनी क्रिएटिव है कि लोग सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर करते हैं. हॉन्ग्या केव (Hongya Cave) परिसर पारंपरिक चीनी गांव जैसा लगता है, जहां नदी किनारे लकड़ी के खंभों पर बने घर हैं. यहां का मशहूर व्यंजन ‘साला माला’ (sala málà) बेहद तीखा और स्वादिष्ट होता है.

चोंगकिंग में यांग्त्ज़ी नदी के नीचे बना बाईहेलियांग अंडरवाटर म्यूजियम (Baiheliang Underwater Museum) एक अनोखा अनुभव देता है. यहां आप पानी के अंदर इतिहास की झलक देख सकते हैं. शहर के बीचोबीच रहते पांडा और ट्रेन के बीच से गुजरते अपार्टमेंट इस जगह को दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाते हैं.