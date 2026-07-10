दर्द था एक दांत में, क्लिनिक ने उखाड़ दिए पूरे 12 दांत और बैंक खाता भी कर दिया साफ

Toothache Treatment: दांत में दर्द होना एक आम बात है और लोग इसके इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं. लेकिन चीन से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को दांत दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत भारी पड़ गया. क्लिनिक के स्टाफ ने न सिर्फ बुजुर्ग के मुंह के सारे 12 दांत उखाड़ दिए, बल्कि उनके बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट से लाखों रुपये भी निकाल लिए. जब बुजुर्ग का बेटा क्लिनिक पहुंचा, तो बुजुर्ग का मुंह खून से सना हुआ था.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक, यह हैरान कर देने वाली घटना उत्तर-पश्चिम चीन के शांक्सी प्रांत के बाओजी शहर की है. यहां रहने वाले 63 साल के मिस्टर ली पिछले साल सितंबर में दांत के दर्द से परेशान थे. उन्होंने एक डेंटल क्लिनिक का विज्ञापन देखा, जिसमें बड़े-बड़े दावे किए गए थे जैसे 'सुबह दांत लगवाएं और दोपहर में मीट खाएं' या 'पूरे दांतों के साथ जिएं 100 साल से ज्यादा'. इस लुभावने विज्ञापन को देखकर वे दातुआनयुआन डेंटल क्लिनिक पहुंच गए. क्लिनिक वालों ने उन्हें फंसाने के लिए घर पर गाड़ी भेजी और फ्री चेकअप का ऑफर दिया.
12 दांत उखाड़े और पैसे भी लूटे
फ्री चेकअप के बहाने क्लिनिक के स्टाफ ने मिस्टर ली के मुंह के बचे हुए सभी 12 दांत उखाड़ दिए और 10 नए इम्प्लांट लगा दिए. हद तो तब हो गई जब क्लिनिक ने धोखे से उनके बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट से 18,800 युआन यानी करीब 2.6 लाख रुपये निकाल लिए. इतना ही नहीं, बुजुर्ग के नाम पर 87,000 रुपये का उधार बिल भी फाड़ दिया. बुजुर्ग ने बताया कि जब उनका बेटा उन्हें लेने आया, तो उनके मुंह से खून बह रहा था और घर वापस जाने के लिए बस के किराए के रूप में उनके पास सिर्फ 30 रुपये बचे थे.
गंभीर बीमारियों को किया नजरअंदाज
मिस्टर ली के परिवार का कहना है कि क्लिनिक ने इलाज में भारी लापरवाही बरती. बुजुर्ग पहले से ही दिल की बीमारी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें 4 स्टेंट भी लगे हुए थे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डायबिटीज और दिल के मरीजों के दांत उखाड़ने या इम्प्लांट करने से पहले बहुत सावधानी रखनी पड़ती है. चीन में ही साल 2024 में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक साथ 23 दांत उखाड़ने और 12 इम्प्लांट लगाने के 13 दिन बाद एक मरीज की मौत हो गई थी.
रिकॉर्ड में पुरुष को लिखा महिला
पीड़ित परिवार ने जब इस धांधली के खिलाफ स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से शिकायत की, तो क्लिनिक की और भी कई गंदी करतूतें सामने आईं. क्लिनिक के मेडिकल रिकॉर्ड्स अधूरे थे और जब भी परिवार कोई कमी निकालता, तो क्लिनिक वाले नए फर्जी कागज तैयार कर देते थे. हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों ने रिकॉर्ड में मिस्टर ली का जेंडर 'मेल' की जगह 'फीमेल' यानी महिला लिख दिया था. दिल की जांच की रिपोर्ट भी सर्जरी के छह महीने बाद दी गई.
प्रशासन ने क्लिनिक को किया बंद
बुजुर्ग के परिवार की तरफ से तीन शिकायतें मिलने के बाद चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ा एक्शन लिया है. प्रशासन ने उस धोखेबाज डेंटल क्लिनिक को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है और उसे सुधार करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अधिकारियों ने क्लिनिक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बुजुर्ग मिस्टर ली से ली गई इलाज की पूरी फीस तुरंत वापस लौटाएं.