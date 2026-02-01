Unhappy Leaves: दुखी हो? तो 10 दिन ऑफिस मत आओ... इस कंपनी ने बनाया ऐसा नियम कि कर्मचारियों ने ऑफिस में ही शुरू कर दिया जश्न

आज के दौर में जहां काम का दबाव, टारगेट और डेडलाइन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं एक कंपनी ने ऐसा नियम बना दिया है, जिसने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यहां काम से ज्यादा इंसान की भावना को अहमियत दी जा रही है. अगर मन खुश नहीं है, दिमाग थका हुआ है या दिल भारी है, तो कर्मचारी बिना किसी डर के छुट्टी ले सकता है. इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि बेहतर काम की शुरुआत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से होती है. यही वजह है कि यह अनोखा नियम न सिर्फ कर्मचारियों के बीच चर्चा में है, बल्कि वर्क कल्चर को लेकर नई बहस भी छेड़ रहा है.

क्या है ‘अनहैप्पी लीव’ का नियम

चीन की कंपनी पांग डोंग लाई ने कर्मचारियों के लिए एक खास पॉलिसी शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है ‘अनहैप्पी लीव’. इस नियम के तहत अगर कोई कर्मचारी खुद को मानसिक रूप से परेशान, तनाव में या खुश महसूस नहीं कर रहा है, तो वह साल में 10 दिन तक की अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है. यह छुट्टी सामान्य छुट्टियों के अलावा होगी. कंपनी का मानना है कि हर कर्मचारी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी मानसिक स्थिति को समझे और जरूरत पड़ने पर खुद को आराम दे सके.

बिना इजाजत, बिना सवाल छुट्टी

इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए किसी मैनेजर या सीनियर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती. न कोई सवाल, न कोई सफाई. कर्मचारी खुद तय करता है कि उसे कब ब्रेक चाहिए. इससे कर्मचारियों पर मानसिक दबाव कम होता है और वे guilt के बिना छुट्टी ले पाते हैं. कंपनी का कहना है कि भरोसे की यह संस्कृति कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदार बनाती है और वे लौटकर और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं.

कर्मचारी खुश तो काम भी बेहतर

कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन यू डोंगलाई का मानना है कि अगर कर्मचारी मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ नहीं होंगे, तो उनसे अच्छे काम की उम्मीद करना गलत है. उनके अनुसार कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं. अगर उनकी भावनाओं और सेहत को नजरअंदाज किया जाए, तो काम की गुणवत्ता भी गिरती है. इसी सोच के साथ ‘अनहैप्पी लीव’ को लागू किया गया, ताकि कर्मचारी बिना डर और दबाव के अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रख सकें.

वर्क कल्चर पर बहस

चीन में लंबे समय से कड़े और थकाऊ वर्क कल्चर को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जहां लंबे घंटे काम करना आम माना जाता है. ऐसे माहौल में पांग डोंग लाई की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे भविष्य के वर्क कल्चर की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं. अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दूसरी कंपनियां भी कर्मचारियों की खुशी को इतनी अहमियत देने का साहस दिखाएंगी.