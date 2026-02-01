Advertisement
trendingNow13093283
Hindi Newsजरा हटकेUnhappy Leaves: दुखी हो? तो 10 दिन ऑफिस मत आओ... इस कंपनी ने बनाया ऐसा नियम कि कर्मचारियों ने ऑफिस में ही शुरू कर दिया जश्न

Unhappy Leaves: दुखी हो? तो 10 दिन ऑफिस मत आओ... इस कंपनी ने बनाया ऐसा नियम कि कर्मचारियों ने ऑफिस में ही शुरू कर दिया जश्न

Unhappy Leaves: ‘अनहैप्पी लीव’ नियम के तहत कंपनी ने कर्मचारियों को मानसिक परेशानी पर 10 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देने का फैसला किया है. बिना अनुमति ली जाने वाली इस छुट्टी को वर्क कल्चर में सकारात्मक बदलाव और कर्मचारियों की खुशी से जोड़ा जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Unhappy Leaves: दुखी हो? तो 10 दिन ऑफिस मत आओ... इस कंपनी ने बनाया ऐसा नियम कि कर्मचारियों ने ऑफिस में ही शुरू कर दिया जश्न

आज के दौर में जहां काम का दबाव, टारगेट और डेडलाइन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं एक कंपनी ने ऐसा नियम बना दिया है, जिसने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. यहां काम से ज्यादा इंसान की भावना को अहमियत दी जा रही है. अगर मन खुश नहीं है, दिमाग थका हुआ है या दिल भारी है, तो कर्मचारी बिना किसी डर के छुट्टी ले सकता है. इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि बेहतर काम की शुरुआत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से होती है. यही वजह है कि यह अनोखा नियम न सिर्फ कर्मचारियों के बीच चर्चा में है, बल्कि वर्क कल्चर को लेकर नई बहस भी छेड़ रहा है.

क्या है ‘अनहैप्पी लीव’ का नियम 

चीन की कंपनी पांग डोंग लाई ने कर्मचारियों के लिए एक खास पॉलिसी शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है ‘अनहैप्पी लीव’. इस नियम के तहत अगर कोई कर्मचारी खुद को मानसिक रूप से परेशान, तनाव में या खुश महसूस नहीं कर रहा है, तो वह साल में 10 दिन तक की अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है. यह छुट्टी सामान्य छुट्टियों के अलावा होगी. कंपनी का मानना है कि हर कर्मचारी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी मानसिक स्थिति को समझे और जरूरत पड़ने पर खुद को आराम दे सके.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना इजाजत, बिना सवाल छुट्टी 

इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए किसी मैनेजर या सीनियर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती. न कोई सवाल, न कोई सफाई. कर्मचारी खुद तय करता है कि उसे कब ब्रेक चाहिए. इससे कर्मचारियों पर मानसिक दबाव कम होता है और वे guilt के बिना छुट्टी ले पाते हैं. कंपनी का कहना है कि भरोसे की यह संस्कृति कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदार बनाती है और वे लौटकर और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं.

कर्मचारी खुश तो काम भी बेहतर 

कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन यू डोंगलाई का मानना है कि अगर कर्मचारी मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ नहीं होंगे, तो उनसे अच्छे काम की उम्मीद करना गलत है. उनके अनुसार कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं. अगर उनकी भावनाओं और सेहत को नजरअंदाज किया जाए, तो काम की गुणवत्ता भी गिरती है. इसी सोच के साथ ‘अनहैप्पी लीव’ को लागू किया गया, ताकि कर्मचारी बिना डर और दबाव के अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रख सकें.

वर्क कल्चर पर बहस 

चीन में लंबे समय से कड़े और थकाऊ वर्क कल्चर को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जहां लंबे घंटे काम करना आम माना जाता है. ऐसे माहौल में पांग डोंग लाई की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसे भविष्य के वर्क कल्चर की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं. अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दूसरी कंपनियां भी कर्मचारियों की खुशी को इतनी अहमियत देने का साहस दिखाएंगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Unhappy Leaves

Trending news

Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?