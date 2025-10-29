Advertisement
दिखती हैं जुड़वा बहनें लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों का रिश्ता जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Chinese Couple Viral: चीन के ग्वांगडोंग में रहने वाले एक कपल की शक्ल इतनी एक जैसी है कि लोग उन्हें पति-पत्नी नहीं बल्कि जुड़वां भाई-बहन समझ रहे हैं. इन दोनों की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों को हैरान भी कर रही है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:03 AM IST
Twin-like Couple: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से एक अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लिआंग कैयू और हे शियानशेंग नाम के इस कपल की शक्ल इतनी मिलती-जुलती है कि लोग उन्हें पति-पत्नी नहीं बल्कि जुड़वां भाई-बहन समझ लेते हैं. लोगों का कहना है कि वक्त के साथ-साथ कपल्स एक जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन इस जोड़ी ने तो इसे हद से ज़्यादा साबित कर दिया है.

कौन हैं ये कपल जिनकी शक्ल देखकर लोग हुए कंफ्यूज़?

लिआंग कैयू और हे शियानशेंग चीन के डोंगगुआन शहर में एक हर्बल मेडिसिन शॉप चलाते हैं. दोनों की उम्र करीब 28 से 32 साल के बीच है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा के परिवार से आने के बावजूद शुरुआत में उनका बिजनेस नहीं चला. मगर जब उन्होंने डॉयिन (चीन का टिकटॉक) पर मजेदार वीडियो बनाना शुरू किया, उनकी लाइफ बदल गई.

कैसे एक मजाकिया आइडिया ने बदली इनकी जिंदगी?

लिआंग ने खुद बताया कि एक दिन उन्होंने देखा कि दोनों की शक्ल काफी मिलती-जुलती है. उन्होंने सोचा क्यों न दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर वीडियो बनाएं. बस फिर क्या था उनके ये वीडियो वायरल हो गए और उनके स्टोर की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ गई. लोग इनकी केमिस्ट्री और एक जैसे लुक्स देखकर हैरान रह गए.

क्या कपल सच में दिखते हैं जुड़वां जैसे?

लिआंग ने एक इंटरव्यू में कहा, “जब हम पहली बार मिले थे, तब मुझे नहीं लगा कि हम एक जैसे दिखते हैं. लेकिन अब सालों साथ रहने, खाने, काम करने और वक्त बिताने के बाद हमें भी लगता है कि हम सच में एक जैसे हो गए हैं.” उनके शर्मीले पति हे ने तो कुछ वीडियो में महिला के गेटअप में आकर अपने लुक्स का मिलान भी दिखाया. वीडियोज के वायरल होने के बाद लोग उन्हें प्यार से ट्विन हजबैंड एंड वाइफ कहने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, “तुम लोग डीएनए टेस्ट करवाओ, कहीं सच में लंबे समय से बिछड़े जुड़वां तो नहीं?” दूसरे ने मजाक में लिखा,  “इनके डबल चिन तक एक जैसे हैं!”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Chinese couple

Trending news

