PhD ग्रेजुएट के बाद कपल ने खोली चाऊमीन की दुकान, हर दिन कैसे कमा ले रहे हैं एक लाख रुपये?

Chinese Street Food: बेल्जियम में रहने वाले एक चीनी कपल डिंग और वांग ने अपनी मेहनत और स्वादिष्ट चोंगक्विंग-स्टाइल मटर नूडल्स (Chongqing-style pea noodles) से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. हर दिन उनकी नूडल्स की दुकान से करीब US$1,200 (लगभग 1,05,388 रुपये) की कमाई होती है.

क्यों बनी यह कहानी वायरल?

37 साल के डिंग ने सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन में पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च की है और लगभग 30 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं. ये जियांगसू प्रांत से हैं. इसके बावजूद बेल्जियम में स्थिर नौकरी मिलना उनके लिए आसान नहीं था. 2015 में डिंग और वांग ने बेल्जियम में बसने का फैसला किया और परिवार के भरण-पोषण के लिए एक नूडल्स स्टॉल शुरू किया.

क्या खास है इनके नूडल्स में?

मई में उन्होंने स्थानीय मार्केट्स में मटर नूडल्स बेचना शुरू किया. यह नूडल्स वांग के चोंगक्विंग शहर की लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है. हर बाउल की कीमत 7 से 9 यूरो है. नूडल्स में सॉफ्ट मटर, च्यूई नूडल्स और सॉस का बेहतरीन मिक्सचर होता है. वांग ने हल्की मात्रा में मसाले डालकर बेल्जियम के स्थानीय स्वाद के अनुसार इसे तैयार किया.

कितनी सफलता मिली?

कपल स्टॉल सप्ताह में दो बार चलाते हैं और अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है. उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उनके 78,000 से अधिक फॉलोअर बन गए. एक वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला ग्राहक चॉपस्टिक से नूडल्स खाने में संघर्ष करती है और कहती है, “यह अब तक के सबसे बेहतरीन चीनी नूडल्स हैं जो मैंने खाए हैं.” एक रेगुलर कस्टमर ने कहा, “मुझे कभी नहीं लगा था कि मटर इतना स्वादिष्ट हो सकता है.”

क्या लोगों ने इसे सराहा?

ऑनलाइन लोगों ने उनकी तारीफ की. किसी ने लिखा, “वे शानदार उद्यमी हैं, जिन्होंने चीनी स्ट्रीट फूड को विदेश में फैलाया और पैसे भी कमाए.” एक और ने कहा, “चीन के कई अद्भुत व्यंजन हैं जो पूरी दुनिया के साथ साझा किए जाने के लायक हैं.”