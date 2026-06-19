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बांह की गांठ को मामूली सूजन समझ रही थी महिला, डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन तो अंदर रेंग रहे थे 2 जिंदा कीड़े; डॉक्टर भी रह गए हैरान

China Woman Arm Live Worms Found: चीन की एक महिला पिछले एक साल से अपनी बांह में असहनीय दर्द और सूजन से परेशान थी. जब डॉक्टरों ने जांच की तो उनके होश उड़ गए. क्योंकि महिला की बांह के अंदर 10-10 सेंटीमीटर लंबे दो जिंदा कीड़े मौजूद थे, जिन्हें ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 19, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:36 AM IST
बांह की गांठ को मामूली सूजन समझ रही थी महिला, डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन तो अंदर रेंग रहे थे 2 जिंदा कीड़े; डॉक्टर भी रह गए हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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