साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण चीन की रहने वाली एक महिला जिसकी पहचान सिर्फ वांग के नाम से बताई गई है, पिछले करीब एक साल से अपनी बांह में बनी गांठ से परेशान थी. शुरुआत में यह गांठ काफी छोटी थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका साइज बढ़ने लगा. महिला के हाथ में बनी यह गांठ समय के साथ इतनी बड़ी हो गई कि देखने में अंडे जितनी बड़ी लगने लगी. महिला ने बताया कि इस दौरान उसे कई बार तेज दर्द महसूस होता था. जब दर्द ज्यादा बढ़ गया और परेशानी सहन नहीं हुई तो वह इलाज के लिए चीन के गुआंगडोंग प्रांत स्थित शेनझेन पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंची.