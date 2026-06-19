China Woman Arm Live Worms Found: कई बार छोटी-सी लापरवाही सेहत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला चीन से सामने आया है, जहां एक महिला लंबे समय तक अपने हाथ में हो रही परेशानी को नजरअंदाज करती रही. लेकिन जब दर्द बढ़ा और गांठ बड़ी हो गई तो डॉक्टरों ने जांच के बाद जो देखा, वह बेहद चौंकाने वाला था. महिला की बांह के अंदर कोई सामान्य गांठ नहीं, बल्कि दो जिंदा कीड़े मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला.
डॉक्टरों का कहना है कि यह संक्रमण महिला की किचन में खाना बनाने की आदतों की वजह से हुआ हो सकता है. इसके बाद उन्होंने लोगों को कच्चे और पके खाने के लिए अलग-अलग सामान इस्तेमाल करने की सलाह दी है. डॉक्टरों के अनुसार, यह स्पार्गेनम नामक एक खतरनाक परजीवी संक्रमण का मामला हो सकता है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण चीन की रहने वाली एक महिला जिसकी पहचान सिर्फ वांग के नाम से बताई गई है, पिछले करीब एक साल से अपनी बांह में बनी गांठ से परेशान थी. शुरुआत में यह गांठ काफी छोटी थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका साइज बढ़ने लगा. महिला के हाथ में बनी यह गांठ समय के साथ इतनी बड़ी हो गई कि देखने में अंडे जितनी बड़ी लगने लगी. महिला ने बताया कि इस दौरान उसे कई बार तेज दर्द महसूस होता था. जब दर्द ज्यादा बढ़ गया और परेशानी सहन नहीं हुई तो वह इलाज के लिए चीन के गुआंगडोंग प्रांत स्थित शेनझेन पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंची.
डॉक्टरों ने जब महिला की जांच की तो उन्हें शरीर के अंदर कुछ असामान्य नजर आया. आगे की जांच में पता चला कि महिला की बांह के अंदर दो लंबे परजीवी कीड़े मौजूद थे. डॉक्टरों ने सर्जरी करके दोनों कीड़ों को बाहर निकाला. इनकी लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर थी. डॉक्टरों के मुताबिक, ये कीड़े स्पार्गेनम नाम के परजीवी थे, जो इंसानों के शरीर में पहुंचने के बाद कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं.
डॉक्टरों ने जब महिला की लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के बारे में पूछा तो एक बात सामने आई. महिला ने बताया कि वह अक्सर घर में मेंढक पकाती थी. खास बात यह थी कि वह कच्चे मेंढक को काटने के लिए जिस कटिंग बोर्ड और चाकू का इस्तेमाल करती थी, उसी से वह दूसरी चीजें और सलाद जैसी चीजें भी तैयार कर लेती थी. डॉक्टरों का मानना है कि इसी वजह से परजीवी के अंडे या सिस्ट खाने की चीजों तक पहुंच गए होंगे और फिर महिला के शरीर में प्रवेश कर गए.
अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि स्पार्गेनम जैसे परजीवी इंसानों के शरीर में पहुंचने के बाद सामान्य कीड़ों की तरह बड़े होकर बाहर नहीं निकलते. ये शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर रह सकते हैं. कई बार ये त्वचा के नीचे, मांसपेशियों, आंखों, छाती, दिमाग और शरीर के अंदरूनी अंगों तक पहुंच जाते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, इसका सबसे आम लक्षण शरीर के नीचे गांठ बनना होता है. उन्होंने लोगों को वार्निंग देते हुए कहा कि किचन में छोटी-सी लापरवाही भी परजीवियों के लिए शरीर में पहुंचने का रास्ता बना सकती है.
डॉक्टरों ने बताया कि कई जगहों पर लोग मानते हैं कि सिर्फ डिटर्जेंट से कटिंग बोर्ड धो लेने से सभी कीटाणु और परजीवी खत्म हो जाते हैं. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. खासकर कच्चे मीट, मछली या अन्य चीजों को काटने वाले सामान को अलग रखना ज्यादा सुरक्षित होता है. डॉक्टरों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार दिखाई न देने वाली चीजें भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.
शरीर के अंदर से कीड़े निकलने के मामले चीन में पहले भी सामने आ चुके हैं. कुछ समय पहले गुआंगडोंग में डॉक्टरों ने एक महिला के दिमाग से करीब 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला था. महिला ने बताया था कि उसने सालों पहले दांत दर्द के इलाज के लिए कच्चे मेंढक का पैर मुंह में रखा था और वह बिना साफ किए पहाड़ी पानी भी पीती थी. वहीं, चीन के गुआंग्शी इलाके में एक व्यक्ति के दिमाग से 5 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला गया था. उस व्यक्ति ने बताया था कि वह अक्सर बिना साफ किया हुआ पहाड़ी पानी पीता था और कच्चा सूअर का खून भी खाता था.
इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि खाना बनाने और खाने में थोड़ी-सी सावधानी भी बहुत जरूरी है. साफ-सफाई, कच्चे और पके खाने को अलग रखना और सही तरीके से खाना बनाना कई तरह के संक्रमण से बचा सकता है. महिला की कहानी भले ही हैरान करने वाली है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह साफ है कि किचन की छोटी आदतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी लापरवाही कभी-कभी बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन सकती है.