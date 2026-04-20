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अनोखा अंतिम संस्कार: पिता की कब्र के साथ ही दफना दी उनकी महंगी Mercedes, फिर सरकार ने किया ऐसा

चीन के लियाओनिंग प्रांत में एक परिवार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ रुपये की मर्सिडीज कार दफना दी. अंधविश्वास और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए सरकार ने परिवार को कड़ी फटकार लगाई है और माफी मंगवाई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:26 AM IST
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अनोखा अंतिम संस्कार: पिता की कब्र के साथ ही दफना दी उनकी महंगी Mercedes, फिर सरकार ने किया ऐसा

Chinese Family Mercedes Burial: दुनिया में अजीबोगरीब घटनाओं की कमी नहीं है लेकिन चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है. यहां एक अमीर परिवार ने अपने मृत पिता के प्रति प्यार दिखाने के चक्कर में करोड़ों की लग्जरी कार को ही जमीन में दफन कर दिया. चीन के लियाओनिंग प्रांत में हुई इस घटना ने न केवल सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. बल्कि स्थानीय सरकार को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है.

पिता के शौक के लिए करोड़ों का बलिदान

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वाला व्यक्ति कारों का बेहद शौकीन था. उसकी इसी पसंद का सम्मान करने के लिए उसके बच्चों ने एक मर्सिडीज-बेंज S450L को उसकी कब्र का हिस्सा बनाने का फैसला किया. इस कार की कीमत करीब 1.1 मिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1.49 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं, कार पर लगी '8888' नंबर प्लेट भी बेहद खास थी जिसकी कीमत 13 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

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अंतिम विदाई का शाही अंदाज

इस अनोखे अंतिम संस्कार के लिए कार को लाल कपड़े से ढका गया था और शीशों पर लाल रिबन बांधे गए थे. गांव के जिन लोगों ने कार को गड्ढे में उतारने में मदद की. उन्हें परिवार की ओर से 500 युआन के 'रेड एनवेलप' (शगुन के पैसे) दिए गए. परिवार का मानना था कि उनके पिता मरने के बाद भी परलोक में अपनी पसंदीदा कार का आनंद ले सकेंगे.

सरकार ने सिखाया सबक

जैसे ही इस आलीशान दफन की खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंची. हड़कंप मच गया. अगले ही दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो ने परिवार को तलब किया और इसे 'सामंती अंधविश्वास' करार दिया. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह से कार दफनाना पर्यावरण के नियमों के खिलाफ है और यह समाज में गलत संदेश देता है. प्रशासन ने परिवार को न केवल फटकार लगाई. बल्कि उनसे सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई.

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भारी जुर्माना और खुदाई का आदेश

सरकार के हस्तक्षेप के बाद परिवार को कार बाहर निकालने के लिए खुदाई का पूरा खर्च उठाना पड़ा. साथ ही उस जगह की सफाई और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाली गई. खबर है कि इस गैर-कानूनी काम के लिए परिवार को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. चीन में आमतौर पर लोग कागज की कार या घर जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं. लेकिन असली कार दफनाने का यह मामला लोगों के गले नहीं उतर रहा है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई है. जहां कुछ लोग इसे परिवार का निजी दुख और प्यार बता रहे हैं. वहीं ज्यादातर यूजर्स इसे अमीरी का भद्दा प्रदर्शन मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि लोग अपनी अगली दुनिया के बारे में इतने चिंतित हैं कि इस दुनिया की गंदगी उन्हें नजर नहीं आती. लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बेवकूफी पर सरकार को और भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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