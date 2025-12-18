डिलीवरी बॉय बनकर इस लड़के ने उतारा कर्ज, फिर यूं बन गया करोड़पति! किसी को नहीं हो पा रहा यकीन

Trending Photos
Food Delivery: झांग शुएछियांग नाम के 25 साल के युवक की यह कहानी चीन के शंघझोउ शहर से शुरू होती है. साल 2020 में जब उनके और उनके दोस्त का छोटा सा ब्रेकफास्ट शॉप बंद हो गया, तब वह करीब 50 हजार युआन के कर्ज में डूब चुके थे. हालात ऐसे बने कि उन्हें अपना शहर छोड़कर शंघाई जाना पड़ा, जहां उन्होंने एक बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ काम शुरू किया.
नवंबर के आखिर में झांग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में उन्होंने डिलीवरी के काम से 14 लाख युआन कमाए. कर्ज चुकाने और जरूरी खर्च निकालने के बाद भी उन्होंने 11.2 लाख युआन की बचत कर ली. झांग का कहना है कि वह सिर्फ बेहद जरूरी चीजों पर ही खर्च करते हैं और फिजूलखर्ची से पूरी तरह दूर रहते हैं.
कितनी कड़ी है झांग की रोज की दिनचर्या?
झांग रोजाना करीब 13 घंटे काम करते हैं और हफ्ते के सातों दिन ड्यूटी करते हैं. वह सुबह 10:40 बजे काम शुरू करते हैं और अगली रात 1 बजे तक डिलीवरी करते रहते हैं. ताकत बनाए रखने के लिए वह रोज करीब साढ़े आठ घंटे की नींद लेते हैं. साल में सिर्फ चाइनीज न्यू ईयर के दौरान ही उन्हें कुछ दिन की छुट्टी मिलती है. झांग एक महीने में औसतन 300 से ज्यादा ऑर्डर पूरे करते हैं, जिसमें हर ऑर्डर में करीब 25 मिनट लगते हैं. अब तक वह कुल 3 लाख 24 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं. उनकी इसी मेहनत की वजह से उनके साथी उन्हें ग्रेट गॉड और ऑर्डर किंग कहकर बुलाते हैं.
साथी कर्मचारी झांग के बारे में क्या कहते हैं?
शंघाई के मिनहांग जिले में डिलीवरी स्टेशन के डायरेक्टर यान का कहना है कि झांग बेहद शांत स्वभाव के हैं और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने झांग को कभी चलते हुए नहीं देखा, वह हमेशा दौड़ते रहते हैं. उनके मुताबिक, डिलीवरी इंडस्ट्री में ज्यादा मेहनत करने वाला ज्यादा कमाता है, लेकिन झांग जैसा मेहनती और किफायती इंसान बहुत कम देखने को मिलता है.
आगे झांग का सपना क्या है?
झांग का कहना है कि उन्होंने यह कहानी इसलिए शेयर की क्योंकि वह अपनी मेहनत से खुश हैं. अब वह अगले साल शंघाई में दो ब्रेकफास्ट शॉप खोलने की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसके लिए वह 8 लाख युआन इंवेस्ट करना चाहते हैं. उनका कहना है कि पिछली बार नाकाम रहे थे, लेकिन इस बार फिर कोशिश करना चाहते हैं. झांग की कहानी सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.