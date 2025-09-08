98 साल की दादी ने कैंची से काट दी अपने माथे की सींग, क्या है इस अजीबोगरीब घटना का सच?
98 साल की दादी ने कैंची से काट दी अपने माथे की सींग, क्या है इस अजीबोगरीब घटना का सच?

Chinese Grandmother Horn: चीन के शंघाई की 98 साल की बुज़ुर्ग महिला ने ऐसा काम कर दिया, जिसने डॉक्टरों और परिवार दोनों को हैरान कर दिया. उनके माथे पर सालों से एक सींगनुमा उभार (cutaneous horn) था, जिसे चीनी लोककथाओं में लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:03 PM IST
98 साल की दादी ने कैंची से काट दी अपने माथे की सींग, क्या है इस अजीबोगरीब घटना का सच?

Chinese Grandmother Cuts Off Horn: चीन के शंघाई की 98 साल की बुज़ुर्ग महिला ने ऐसा काम कर दिया, जिसने डॉक्टरों और परिवार दोनों को हैरान कर दिया. उनके माथे पर सालों से एक सींगनुमा उभार (cutaneous horn) था, जिसे चीनी लोककथाओं में लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है. लेकिन जब वह हॉस्पिटल में एक और बीमारी के इलाज के लिए भर्ती हुईं तो अचानक तंग आकर उन्होंने खुद कैंची से इस सींग को काट दिया. कुछ ही मिनटों में उनका माथा सूज गया और खून बहने लगा जिससे उनकी जान भी खतरे में आ गई.

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

दादी ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

महिला, जिनका नाम गु (Gu) बताया जा रहा है, कई सालों से माथे पर इस 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे उभार के साथ रह रही थीं. यह सींग उंगली जितना बड़ा हो चुका था. शुरुआत में उन्होंने इसे सह लिया, लेकिन अस्पताल में रहते हुए अचानक उन्हें गुस्सा आ गया और बिना डॉक्टर से पूछे उन्होंने खुद कैंची से इसे काट दिया. नतीजा यह हुआ कि उनका माथा तेजी से सूज गया और घाव से खून बहने लगा.

डॉक्टरों ने कैसे बचाई जान?

खून ज्यादा बहने और हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें क्रिटिकल लिस्ट में डाल दिया. सौभाग्य से उस वक्त अस्पताल में जनरल सर्जरी के विशेषज्ञ नी होन्गपेंग मौजूद थे. उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया, टांके लगाए और ब्लीडिंग कंट्रोल की. अब दादी की हालत स्थिर है और घाव भी ठीक तरह से भर रहा है. परिवार ने डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी फुर्ती से ही दादी की जान बच पाई.

यह भी पढ़ें: जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा 

आखिर क्या होता है ऐसा ‘सींग’?

मेडिकल साइंस में इसे Cutaneous Horn कहा जाता है. यह लंबे समय तक धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों के असर, जेनेटिक कारणों या उम्र से जुड़ी स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से बन सकता है. चीन के कई हिस्सों में इसे अब भी लंबी उम्र और भाग्य का प्रतीक माना जाता है. सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें लिखीं. किसी ने कहा कि उनकी दादी के कान पर भी ऐसा सींग उगा था और वे 100 साल से ज्यादा जिंदी रहीं. वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “ये दादी तो सच में बहादुर हैं, ड्रैगन की औलाद जैसी हिम्मत दिखाई है.”

 

