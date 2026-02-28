Advertisement
चीन में ‘टोटके’ का खेल... महिला ने सिर्फ मोमबत्ती बेचकर कमा डाले 63 करोड़, जानिए पूरा बिजनेस मॉडल

चीन में एक इन्फ्लुएंसर ने ‘विश कैंडल’ के नाम पर सजावटी मोमबत्तियां बेचकर करीब 63 करोड़ रुपये कमा लिए. शिकायत मिलने पर उसे धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया, लेकिन युवाओं में ऐसे टोटकों का क्रेज अब भी बना हुआ है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:15 AM IST
समस्याएं बड़ी हों या छोटी, लोग अक्सर आसान और जादुई समाधान खोजते हैं. चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक इन्फ्लुएंसर ने इसी मानसिकता को अपना बिजनेस बना लिया. उसने साधारण सजावटी मोमबत्तियों को ‘विश कैंडल’ बताकर ऐसा मार्केट किया कि देखते ही देखते करोड़ों रुपये की कमाई कर ली. दावा किया गया कि ये कैंडल प्यार वापस ला सकती हैं, करियर चमका सकती हैं और किस्मत बदल सकती हैं. लेकिन जब ग्राहकों को कोई फायदा नहीं दिखा, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया. अब यह कहानी ऑनलाइन ठगी, अंधविश्वास और डिजिटल मार्केटिंग के खतरनाक मेल का बड़ा उदाहरण बन चुकी है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ली झुओफान नाम की इन्फ्लुएंसर ने रूस के रियलिटी शो द बैटल ऑफ साइकिक्स में दिखने के बाद चीन के सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की. उसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए. शो में उसने मोमबत्ती की मदद से कार के बूट में छिपे व्यक्ति का पता लगाने का दावा किया था. इसी छवि का फायदा उठाकर उसने खुद को भविष्य देखने वाली और ऊर्जा महसूस करने वाली ‘मेंटल एक्सपर्ट’ के रूप में पेश किया. चीन लौटते ही उसने अपने फॉलोअर्स को निशाना बनाते हुए ऑनलाइन विश कैंडल्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया.

ऐसा था ‘विश कैंडल’ का बिजनेस मॉडल

ली ने हस्तनिर्मित मोमबत्तियों को क्रिस्टल, सूखे फूल और एसेंशियल ऑयल से सजाकर अलग-अलग ‘शक्तियों’ वाली कैंडल बताकर बेचना शुरू किया. कुछ कैंडल करियर और धन बढ़ाने वाली, तो कुछ एक्स-लवर को वापस लाने वाली बताई गईं. कीमत 2,888 युआन (करीब 38 हजार रुपये) से शुरू होकर करीब एक लाख रुपये तक पहुंचती थी. उसने अपनी ‘मानसिक शक्तियों’ को प्रमोट करने के लिए एक टीम भी रखी, जो वीडियो बनाकर पोस्ट करती थी. कैंडल के साथ ऑनलाइन भविष्यवाणी और कोर्स भी बेचे गए. अभियोजकों के मुताबिक, इसी मॉडल से उसने 50 मिलियन युआन यानी करीब 63 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए.

शिकायत के बाद गिरफ्तारी

मामला तब खुला जब एक ग्राहक ने 5,888 युआन खर्च कर कैंडल खरीदी, लेकिन कोई फायदा न मिलने पर पुलिस में शिकायत कर दी. जांच के बाद ली को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि हैरानी की बात यह है कि खुलासे के बाद भी सोशल मीडिया पर ऐसी कैंडल्स की मांग बनी हुई है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भावनात्मक दबाव में युवा ऐसे टोटकों के झांसे में आ रहे हैं. चीन की तथाकथित ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमी’ में अब कैंडल, क्रिस्टल, टैरो और एआई आधारित भविष्यवाणियों का बाजार तेजी से फैलता दिख रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

