भूकंप आया तो भागने के बजाय दनादन खाना खाने लगा ये बच्चा, CCTV फुटेज सामने आया तो दंग हुए लोग

Boy Earthquake Video: 23 जून को चीन के किंगयुआन शहर में जब अचानक भूकंप आया तो जहां लोग डर से इधर-उधर भागने लगे, वहीं एक बच्चा अपने खाने की प्लेट छोड़ने को तैयार नहीं हुआ. यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में बच्चा भूकंप के झटकों के बीच खाने की मेज पर बार-बार लौटता दिख रहा है ताकि वो अपना खाना पूरा कर सके.

वीडियो की शुरुआत एक परिवार के साथ होती है जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहा है और बातचीत कर रहा है. तभी अचानक भूकंप के झटके महसूस होते हैं. एससीएमपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही झटके शुरू हुए पिता ली ने छोटे बेटे को पकड़ा और घबराकर दरवाजे की ओर भागे. बड़ा बेटा भी उनके पीछे-पीछे दौड़ा और रसोई में किसी को आवाज दी कि वो भी बाहर आए.

A 4.3-magnitude earthquake struck Qingyuan, Guangdong last night.

Different reactions of a family of four captured by home security camera video has gone viral online today.

