टॉयलेट में कश लगाया तो पूरी दुनिया देखेगी आपका चेहरा; चीन के मॉल में लगा ऐसा 'खतरनाक' सिस्टम, धुंआ निकलते ही बजा देगा बैंड

Hindi Newsजरा हटकेटॉयलेट में कश लगाया तो पूरी दुनिया देखेगी आपका चेहरा; चीन के मॉल में लगा ऐसा खतरनाक सिस्टम, धुंआ निकलते ही बजा देगा बैंड

China News: दक्षिण चीन के अत्याधुनिक शहर शेनझेन में स्थित एक शॉपिंग मॉल ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के लिए एक ऐसा अनोखा और सख्त कदम उठाया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:12 PM IST
चीन में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान रोकने के लिए एक शॉपिंग सेंटर ने ऐसा तरीका अपनाया है, जिसे जानकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. आमतौर पर शौचालय को सबसे निजी जगह माना जाता है, जहां इंसान बेफिक्र रहता है. लेकिन यहां अगर किसी ने अंदर सिगरेट जलाई, तो उसकी निजता पलभर में खत्म हो जाती है. सेंसर, स्मार्ट तकनीक और अलार्म के जरिए शॉपिंग सेंटर ने ऐसा इंतजाम किया है कि नियम तोड़ने वाले खुद-ब-खुद सबके सामने आ जाएं. सोशल मीडिया पर यह अनोखा प्रयोग तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे धूम्रपान रोकने का सबसे असरदार तरीका बता रहे हैं.

 स्मार्ट कांच और सेंसर से की गई खास व्यवस्था

चीन के इस शॉपिंग सेंटर ने सार्वजनिक शौचालयों के दरवाजों में खास तरह का ‘स्मार्ट कांच’ लगाया है. यह कांच सामान्य स्थिति में पूरी तरह अपारदर्शी रहता है, जिससे अंदर बैठे व्यक्ति को पूरी निजता मिलती है. लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति शौचालय के अंदर सिगरेट पीता है, वहां लगे सेंसर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं. ये सेंसर धुएं और गर्मी को पहचान लेते हैं. सिगरेट का धुआं महसूस होते ही दरवाजा कुछ ही सेकंड में पारदर्शी हो जाता है. इसके बाद अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर से साफ दिखाई देने लगता है, जिससे वहां मौजूद अन्य लोग भी उसे देख सकते हैं.

 पकड़े जाने पर बजता है तेज चेतावनी संदेश

इतना ही नहीं, धूम्रपान करने वाले को शर्मिंदा करने के लिए सिर्फ दरवाजा पारदर्शी करना ही काफी नहीं समझा गया. जैसे ही सेंसर सिगरेट के धुएं को पकड़ते हैं, शौचालय में एक तेज आवाज में चेतावनी संदेश भी बजने लगता है. यह मैसेज सभी को बता देता है कि अंदर कोई व्यक्ति नियम तोड़ रहा है. इस चेतावनी का मकसद सिर्फ पकड़ना नहीं, बल्कि भविष्य में दोबारा ऐसा करने से रोकना भी है. शॉपिंग सेंटर प्रबंधन का कहना है कि इस व्यवस्था के बाद शौचालयों में धूम्रपान के मामलों में काफी कमी आई है.

 धूम्रपान रोकने का अनोखा और सख्त तरीका

शॉपिंग सेंटर का मानना है कि पारंपरिक चेतावनी बोर्ड या जुर्माने से ज्यादा असर ऐसे प्रयोगों से पड़ता है. सार्वजनिक शौचालयों में धूम्रपान से न सिर्फ बदबू फैलती है, बल्कि आग लगने और स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी बढ़ जाते हैं. इस तकनीक का उद्देश्य लोगों को दंड देना नहीं, बल्कि उन्हें नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना है. सोशल मीडिया पर लोग इस आइडिया की जमकर चर्चा कर रहे हैं. कुछ इसे जरूरत से ज्यादा सख्त बता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि धूम्रपान छुड़वाने के लिए इससे बेहतर तरीका शायद ही हो.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Newsviral

