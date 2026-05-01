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Hindi Newsजरा हटकेसिर में दर्द हुआ तो कराया CT Scan, रिपोर्ट देखकर उड़े डॉक्टरों के होश; 23 साल पुरानी गोली निकली!

सिर में दर्द हुआ तो कराया CT Scan, रिपोर्ट देखकर उड़े डॉक्टरों के होश; 23 साल पुरानी गोली निकली!

Medical Mystery: चीन के वांग तियानकिंग के सिर में 23 साल से एक जिंदा गोली फंसी हुई थी, जिसका उन्हें अहसास तक नहीं था. जानिए कैसे एक मामूली CT स्कैन ने इस बड़े राज से पर्दा उठाया और डॉक्टर क्यों हैरान रह गए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 01, 2026, 06:59 AM IST
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सिर में दर्द हुआ तो कराया CT Scan, रिपोर्ट देखकर उड़े डॉक्टरों के होश; 23 साल पुरानी गोली निकली!

Bullet In Brain: कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से यानी दिमाग में दो दशकों से ज्यादा समय से एक लोहे की गोली फंसी हो और आपको खबर तक न हो. सुनने में यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन चीन के एक शख्स के साथ यह हकीकत में हुआ है. यह कहानी है वांग तियानकिंग की, जिनकी जिंदगी एक साधारण हॉस्पिटल विजिट के बाद हमेशा के लिए बदल गई.

एक मामूली जांच में हुआ बड़ा खुलासा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन के हेबेई प्रांत के झांगजियाकौ शहर में रहने वाले वांग तियानकिंग को पिछले कुछ समय से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे. साल 2011 में जब वे अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका कारण क्या निकलेगा. डॉक्टरों ने जब उनके सिर का CT स्कैन किया, तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए. वांग के दिमाग के दाहिने हिस्से में एक धातु की वस्तु दिखाई दी, जो असल में एक बंदूक की गोली थी.

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क्या है 1988 का वो रहस्य?

जब डॉक्टरों ने वांग से उनके अतीत के बारे में पूछा, तो उन्हें 1988 की एक धुंधली सी घटना याद आई. वांग ने बताया कि वह अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने सिर पर एक जोरदार प्रहार महसूस हुआ. उस समय उन्हें लगा कि किसी ने गुलेल से पत्थर मारा है या कोई कंकड़ उनके सिर पर लगा है. उन्होंने घाव का इलाज तो कराया, लेकिन उस समय किसी को शक नहीं हुआ कि खाल के अंदर पत्थर नहीं, बल्कि एक गोली समाई हुई है.

कैसे बची वांग की जान?

सबसे बड़ा सवाल यह था कि 23 साल तक यह गोली बिना किसी जानलेवा नुकसान के दिमाग में कैसे रही. डॉक्टरों के अनुसार, गोली की रफ्तार बहुत कम थी. इसकी वजह से वह खोपड़ी से टकराकर दिमाग के मुख्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना एक सुरक्षित कोने में जाकर सेट हो गई. न तो ज्यादा खून बहा और न ही गोली अपनी जगह से हिली, इसलिए वांग दशकों तक सामान्य जीवन जीते रहे.

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डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती

वांग को होने वाली मिर्गी की समस्या का सीधा संबंध इसी गोली से था. हालांकि, गोली का पता चलने के बाद भी उसे निकालना आसान नहीं था. विशेषज्ञों का कहना था कि गोली दिमाग के बहुत गहरे हिस्से में धंसी हुई थी. सर्जरी करना जानलेवा साबित हो सकता था क्योंकि इससे दिमाग के हेल्दी टिश्यू को नुकसान पहुंचने का डर था. वांग की यह कहानी आज भी मेडिकल जगत में एक बड़े चमत्कार के रूप में देखी जाती है.

बिना आधुनिक CT स्कैन तकनीक के, वांग को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके सिर के अंदर एक मौत का सामान छिपा हुआ है. मेडिकल साइंस कहता है कि कई बार बाहरी वस्तुएं शरीर में बिना किसी लक्षण के सालों तक रह सकती हैं, लेकिन वांग का मामला अपनी तरह का सबसे अनोखा और दुर्लभ मामला है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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