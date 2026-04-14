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Hindi Newsजरा हटकेपेट दर्द की असली वजह देख उड़े डॉक्टरों के होश! 20 साल पहले निगला था थर्मामीटर, फिर हुआ ऐसा

पेट दर्द की असली वजह देख उड़े डॉक्टरों के होश! 20 साल पहले निगला था थर्मामीटर, फिर हुआ ऐसा

चीन के एक शख्स के पेट से 20 साल बाद साबुत थर्मामीटर निकला. 12 साल की उम्र में गलती से मरकरी थर्मामीटर निगल लिया था. पेट दर्द के बाद डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया. पूरी कहानी और डॉक्टरों की चेतावनी यहां पढ़ें.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:54 AM IST
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पेट दर्द की असली वजह देख उड़े डॉक्टरों के होश! 20 साल पहले निगला था थर्मामीटर, फिर हुआ ऐसा

Chinese Man Swallowed Thermometer: क्या बचपन में निगली गई कोई चीज 20 साल बाद अचानक आपके सामने आ जाए? चीन के एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरी दुनिया के डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया है. पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे 32 साल के वांग के पेट में जब डॉक्टरों ने स्कैन किया, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. 12 साल की उम्र में डर के मारे जो राज वांग ने अपने माता-पिता से छिपाया था, वह 20 साल बाद एक जानलेवा खतरे के रूप में सामने आया. आइए जानते हैं इस चौंकाने वाले ऑपरेशन और थर्मामीटर की वो सच्चाई जिसने सबको सन्न कर दिया है.

पेट से निकला साबुत थर्मामीटर

चीन के झेजियांग प्रांत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है. यहां के वेनझोउ शहर में रहने वाले 32 वर्षीय एक शख्स वांग के पेट से डॉक्टरों ने एक पुराना मरकरी थर्मामीटर निकाला है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह थर्मामीटर वांग के शरीर के अंदर पिछले 20 सालों से पड़ा हुआ था.

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मामूली पेट दर्द ने खोला बड़ा राज

वांग को पिछले कुछ समय से पेट में तेज दर्द की शिकायत थी. जब दर्द असहनीय हो गया, तो वह जांच के लिए वेनझोउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने जब वांग के पेट का स्कैन किया, तो उन्हें छोटी आंत के पास एक लंबी और पतली चीज दिखाई दी. डॉक्टरों को तुरंत शक हो गया कि यह एक थर्मामीटर है. स्थिति काफी गंभीर थी क्योंकि थर्मामीटर का नुकीला सिरा आंत की दीवार को छू रहा था, जिससे अंदरूनी ब्लीडिंग या आंत फटने का बड़ा खतरा था.

डर की वजह से 20 साल तक छिपाई बात

जब डॉक्टरों ने वांग से पूछताछ की, तो उन्होंने एक पुरानी घटना याद की. वांग ने बताया कि जब वह 12 साल के थे, तब उन्होंने गलती से एक थर्मामीटर निगल लिया था. उस समय उनके माता-पिता काम में बहुत व्यस्त रहते थे और वांग इस बात को बताने से बहुत डर रहे थे. चूंकि उस समय उन्हें कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई, इसलिए वह इस बात को पूरी तरह भूल गए. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह 'मौत का पारा' अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं.

20 मिनट का जटिल ऑपरेशन

थर्मामीटर जिस जगह पर था, वहां से उसे निकालना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह पित्त नलिकाओं के बहुत करीब था. एंडोस्कोपी सेंटर के विशेषज्ञों ने बेहद सावधानी बरतते हुए मात्र 20 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और थर्मामीटर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. बाहर निकालने के बाद देखा गया कि थर्मामीटर पूरी तरह सुरक्षित था, हालांकि समय के साथ उस पर लिखे नंबर मिट चुके थे. अगर थर्मामीटर अंदर टूट जाता, तो उसमें मौजूद पारा वांग की जान ले सकता था.

डॉक्टरों की जरूरी सलाह

अस्पताल के विशेषज्ञों ने इस घटना के बाद लोगों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा या बड़ा गलती से कोई बाहरी चीज निगल लेता है, तो उसे तुरंत खाना-पीना बंद कर देना चाहिए और बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. डर के मारे ऐसी बातों को छिपाना भविष्य में जानलेवा साबित हो सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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