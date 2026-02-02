Advertisement
trendingNow13094864
Hindi Newsजरा हटकेपुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

SIM Card Recycling: चीन में एक व्यक्ति ने पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से करीब 27 लाख रुपये का सोना निकालकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इसके बाद सेकेंड हैंड सिम कार्ड की खरीद-बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

SIM Card Gold: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हुइझोउ शहर में रहने वाले किआओ नाम के एक शख्स ने पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालकर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. किआओ पेशे से प्रेशियस मेटल रिकवरी का काम करता है और उसने 20 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने गोल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस को दिखाता है. यह वीडियो कुछ ही समय में 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया और लोग उसे मजाक में ‘अल्केमिस्ट’ कहने लगे.

क्या सच में सिम कार्ड में सोना होता है?

किआओ के वीडियो में दिखाया गया कि वह बड़ी मात्रा में पुराने सिम कार्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को केमिकल रिएक्शन, जंग और हीटिंग के जरिए प्रोसेस करता है. इसके बाद जो अवशेष बचता है, उसे फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है. आखिर में किआओ ने करीब 191 ग्राम सोना दिखाया, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख युआन यानी करीब 27 लाख रुपये आंकी गई. हालांकि उसने साफ कहा कि यह सोना सिर्फ सिम कार्ड से नहीं बल्कि करीब दो टन ई-वेस्ट से निकाला गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: NASA की स्टार जब पहुंची फालूदा की दुकान... Sunita Williams की सादगी ने जीता केरल का दिल, वायरल हुआ Video

क्या सिम कार्ड में इतना सोना छिपा होता है?

चीन के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सामान्य सिम कार्ड में 0.001 ग्राम से भी कम सोना होता है. दरअसल सिम कार्ड के कुछ हिस्सों पर गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ताकि वे जंग से बचें और ज्यादा समय तक टिके रहें. इसके अलावा बैंक कार्ड चिप, टेलीकॉम इंडस्ट्री के चिप वेस्ट और कम्युनिकेशन डिवाइस के कॉन्टैक्ट्स में भी थोड़ी-बहुत कीमती धातु होती है, जिसे प्रोफेशनल तरीके से निकाला जा सकता है.

क्या इस वीडियो के बाद सिम कार्ड की मांग बढ़ गई?

जैसे ही किआओ का वीडियो वायरल हुआ, सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म पर पुराने सिम कार्ड की डिमांड तेजी से बढ़ गई. कई सेलर्स ने बंडल में इस्तेमाल किए हुए सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया, जिन्हें ‘गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए’ बताया जा रहा था. कुछ लिस्टिंग पर हजारों व्यू और दर्जनों ऑर्डर आए. इतना ही नहीं, कुछ विक्रेताओं ने गोल्ड रिफाइनिंग टूल और गाइड बेचने शुरू कर दिए, जिनमें से एक पैकेज लगभग 2000 बार बिक चुका है.

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

किआओ ने साफ कहा कि उसका मकसद लोगों को घर पर सोना निकालने के लिए उकसाना नहीं था. वह कानूनी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के साथ काम करता है और सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम दिखा रहा था. चीन में कीमती धातुओं की रिफाइनिंग और बिक्री पर सख्त नियम हैं और ई-वेस्ट को खतरनाक सामग्री माना जाता है. बिना अनुमति इस तरह का काम करने पर भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है.

कानूनी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

कानूनी एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन बिक रहे गोल्ड एक्सट्रैक्शन किट और केमिकल्स खरीदने या बेचने वाले दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं. इनमें इस्तेमाल होने वाले रसायन जहरीले और खतरनाक होते हैं, जिससे सेहत और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंच सकता है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

sim cardGoldviraltrending

Trending news

BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
IAF
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
IAF
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
Union budget
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?