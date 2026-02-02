पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

SIM Card Gold: चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हुइझोउ शहर में रहने वाले किआओ नाम के एक शख्स ने पुराने सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालकर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. किआओ पेशे से प्रेशियस मेटल रिकवरी का काम करता है और उसने 20 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने गोल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस को दिखाता है. यह वीडियो कुछ ही समय में 50 लाख से ज्यादा बार देखा गया और लोग उसे मजाक में ‘अल्केमिस्ट’ कहने लगे.

क्या सच में सिम कार्ड में सोना होता है?

किआओ के वीडियो में दिखाया गया कि वह बड़ी मात्रा में पुराने सिम कार्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को केमिकल रिएक्शन, जंग और हीटिंग के जरिए प्रोसेस करता है. इसके बाद जो अवशेष बचता है, उसे फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है. आखिर में किआओ ने करीब 191 ग्राम सोना दिखाया, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख युआन यानी करीब 27 लाख रुपये आंकी गई. हालांकि उसने साफ कहा कि यह सोना सिर्फ सिम कार्ड से नहीं बल्कि करीब दो टन ई-वेस्ट से निकाला गया था.

क्या सिम कार्ड में इतना सोना छिपा होता है?

चीन के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सामान्य सिम कार्ड में 0.001 ग्राम से भी कम सोना होता है. दरअसल सिम कार्ड के कुछ हिस्सों पर गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ताकि वे जंग से बचें और ज्यादा समय तक टिके रहें. इसके अलावा बैंक कार्ड चिप, टेलीकॉम इंडस्ट्री के चिप वेस्ट और कम्युनिकेशन डिवाइस के कॉन्टैक्ट्स में भी थोड़ी-बहुत कीमती धातु होती है, जिसे प्रोफेशनल तरीके से निकाला जा सकता है.

क्या इस वीडियो के बाद सिम कार्ड की मांग बढ़ गई?

जैसे ही किआओ का वीडियो वायरल हुआ, सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म पर पुराने सिम कार्ड की डिमांड तेजी से बढ़ गई. कई सेलर्स ने बंडल में इस्तेमाल किए हुए सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया, जिन्हें ‘गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए’ बताया जा रहा था. कुछ लिस्टिंग पर हजारों व्यू और दर्जनों ऑर्डर आए. इतना ही नहीं, कुछ विक्रेताओं ने गोल्ड रिफाइनिंग टूल और गाइड बेचने शुरू कर दिए, जिनमें से एक पैकेज लगभग 2000 बार बिक चुका है.

किआओ ने साफ कहा कि उसका मकसद लोगों को घर पर सोना निकालने के लिए उकसाना नहीं था. वह कानूनी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के साथ काम करता है और सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम दिखा रहा था. चीन में कीमती धातुओं की रिफाइनिंग और बिक्री पर सख्त नियम हैं और ई-वेस्ट को खतरनाक सामग्री माना जाता है. बिना अनुमति इस तरह का काम करने पर भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है.

कानूनी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

कानूनी एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन बिक रहे गोल्ड एक्सट्रैक्शन किट और केमिकल्स खरीदने या बेचने वाले दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं. इनमें इस्तेमाल होने वाले रसायन जहरीले और खतरनाक होते हैं, जिससे सेहत और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंच सकता है.