Advertisement
trendingNow13137916
Hindi Newsजरा हटकेShocking Story: बत्तख के पेट में कैसे पहुंचा सोना? रातोंरात चमक गई इस शख्स की किस्मत

Shocking Story: बत्तख के पेट में कैसे पहुंचा सोना? रातोंरात चमक गई इस शख्स की किस्मत

Shocking News: चीन से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक बत्तख के पेट में 10 ग्राम सोना मिला है. जैसे ही शख्स ने बत्तख काटी तो देखकर हैरान रह गया. अब इस मामले की हर तरफ चर्चा है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking Story: बत्तख के पेट में कैसे पहुंचा सोना? रातोंरात चमक गई इस शख्स की किस्मत

Shocking News: चीन के हुनान प्रांत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां लियू नाम के शख्स की किस्मत तब चमक गई जब उसकी बत्तख के पेट में डेढ़ लाख का सोना मिला. जी हां, जैसे ही लियू ने अपनी बत्तख को काटा तो देखकर हैरान रह गया. बत्तख के पेट से मिट्टी के साथ सोने के कण देखने को मिले. अब सबसे मन में यही सवाल है कि आखिर बत्तख के पेट में सोना पहुंचा कैसे? 

दरअसल, जब लियू ने अपनी पालतू बत्तख काट रहा था तो उसके होश उड़ गए. जैसे ही उसने बत्तख का पेट काटा तो उसके पेट से सोना निकला. जिसका वजन करीब 10 ग्राम होने का दावा किया जा रहा है. अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो लोकल बाजार में इसकी कीमत करीब 12 हजार युआन (करीब 1.65 लाख भारतीय रुपये) बताई जा रही है. यानी इस शख्स को बत्तख ने रातों-रात लखपति बना दिया. चलिए विस्तार से समझते हैं.

बत्तख के पेट में कहां से आया सोना

ये मामला फरवरी का है, जब लियू अपनी बत्तख को डिनर के लिए काट रहा था तब उसे बत्तख के पेट में चमकीले कण मिले. पहले तो शख्स को लगा कि ये कोई मामूली धातु के कण हैं, लेकिन बात में पता चला कि ये तो शुद्ध सोना है. लियू के अनुसार, ये बत्तख चेनशुई नदी के किनारे पली बढ़ी थी. उन्होंने बताया कि वहां पर सदियों पहले सोने का खनन हुआ करता था. हो सकता है बत्तख ने नदी की मिट्टी के साथ सोने के कणों को भी निगल लिया.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?

 

पिता ने बताया भाग्य

ये खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे कई चाइनीज मीडिया में छपी है. बत्तख के पेट में सोना मिलने पर लियू के पिता ने इसे अच्छे भाग्य का संकेत बताया. इसके अलावा पिता का कहना है कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Shocking NewsViral Story

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, 12 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, 12 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्यवाही
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा