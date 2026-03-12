Shocking Story: बत्तख के पेट में कैसे पहुंचा सोना? रातोंरात चमक गई इस शख्स की किस्मत

Shocking News: चीन से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक बत्तख के पेट में 10 ग्राम सोना मिला है. जैसे ही शख्स ने बत्तख काटी तो देखकर हैरान रह गया. अब इस मामले की हर तरफ चर्चा है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
Trending Photos
Shocking News: चीन के हुनान प्रांत से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां लियू नाम के शख्स की किस्मत तब चमक गई जब उसकी बत्तख के पेट में डेढ़ लाख का सोना मिला. जी हां, जैसे ही लियू ने अपनी बत्तख को काटा तो देखकर हैरान रह गया. बत्तख के पेट से मिट्टी के साथ सोने के कण देखने को मिले. अब सबसे मन में यही सवाल है कि आखिर बत्तख के पेट में सोना पहुंचा कैसे?
दरअसल, जब लियू ने अपनी पालतू बत्तख काट रहा था तो उसके होश उड़ गए. जैसे ही उसने बत्तख का पेट काटा तो उसके पेट से सोना निकला. जिसका वजन करीब 10 ग्राम होने का दावा किया जा रहा है. अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो लोकल बाजार में इसकी कीमत करीब 12 हजार युआन (करीब 1.65 लाख भारतीय रुपये) बताई जा रही है. यानी इस शख्स को बत्तख ने रातों-रात लखपति बना दिया. चलिए विस्तार से समझते हैं.
ये मामला फरवरी का है, जब लियू अपनी बत्तख को डिनर के लिए काट रहा था तब उसे बत्तख के पेट में चमकीले कण मिले. पहले तो शख्स को लगा कि ये कोई मामूली धातु के कण हैं, लेकिन बात में पता चला कि ये तो शुद्ध सोना है. लियू के अनुसार, ये बत्तख चेनशुई नदी के किनारे पली बढ़ी थी. उन्होंने बताया कि वहां पर सदियों पहले सोने का खनन हुआ करता था. हो सकता है बत्तख ने नदी की मिट्टी के साथ सोने के कणों को भी निगल लिया.
यह भी पढ़ें: बिना खाए पिए 9 दिन बर्फीले पहाड़ों में जिंदा रहा पालतू कुत्ता, इतनी ऊंचाई पर कैसे बच निकला?
ये खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे कई चाइनीज मीडिया में छपी है. बत्तख के पेट में सोना मिलने पर लियू के पिता ने इसे अच्छे भाग्य का संकेत बताया. इसके अलावा पिता का कहना है कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.