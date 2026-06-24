Snake Breeding In China: चीन से एक ऐसा ही होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स के घर में बिजली की अत्यधिक खपत ने पुलिस को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया. जब पुलिस ने घर के अंदर कदम रखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. वह शख्स अपने फ्लैट में अकेले नहीं रह रहा था, बल्कि उसके साथ 300 से ज्यादा खतरनाक अजगर रह रहे थे. सांपों को जिंदा और आरामदायक माहौल देने के लिए वह दिन-रात हाई-पावर हीटर चला रहा था, जिससे बिजली का बिल आसमान छू रहा था. दुर्लभ जीवों की अवैध ब्रीडिंग के आरोप में अब इस शख्स को जेल भेज दिया गया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च 2024 में चीन के झेजियांग प्रांत के ताइझोऊ शहर से हुई थी. यहां एक बुजुर्ग नागरिक को स्थानीय पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया. यह सांप किसी वयस्क इंसान के हाथ जितना मोटा था और उसका रंग इस इलाके में पाए जाने वाले आम सांपों से बिल्कुल अलग था. बुजुर्ग ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि यह सांप इस क्षेत्र का स्थानीय जीव नहीं है और मार्च के महीने में जंगली सांप आमतौर पर एक्टिव नहीं होते हैं. ऐसे में पुलिस को अंदेशा हो गया कि यह सांप किसी के पास से भागकर यहां आया है.
बिजली के बिल ने खोल दी पोल
जांच के दौरान पुलिस ने जब वन्यजीव विशेषज्ञों से सलाह ली, तो एक बड़ा सुराग हाथ लगा. विशेषज्ञों ने बताया कि अजगरों को जिंदा रहने और ब्रीडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और नमी की जरूरत होती है. बंद कमरों में ऐसा माहौल बनाने के लिए बड़े-बड़े हीटर्स और ह्यूमिडिफायर चौबीसों घंटे चलाने पड़ते हैं, जिससे बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. पुलिस ने इसी सुराग का पीछा करते हुए इलाके के घरों के बिजली बिल खंगालने शुरू किए. जल्द ही उन्हें एक ऐसा फ्लैट मिला जिसका बिजली का इस्तेमाल उम्मीद से कई गुना ज्यादा था.
घर के अंदर का खौफनाक मंजर
जब पुलिस ने उस संदिग्ध फ्लैट पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. उस घर में एक चीनी शख्स अकेले रह रहा था, लेकिन उसने घर के कमरों को एक बकायदा स्नेक फार्म में बदल दिया था. घर के अलग-अलग कोनों से 300 से ज्यादा अजगर बरामद किए गए. ये अजगर चीन में 'ग्रेड टू' संरक्षित जीवों की कैटेगरी में आते हैं. चीन के सख्त कानून के मुताबिक, बिना सरकारी अनुमति के इन जीवों को खरीदना, बेचना, पालना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पूरी तरह गैरकानूनी है.
चीन में एग्जॉटिक पेट्स का बढ़ता क्रेज
सरकारी मीडिया सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जून के अंत में इस मामले की सुनवाई हुई और आरोपी को दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में इन दिनों पारंपरिक पालतू जानवरों के बजाय सांप, छिपकली और मकड़ी जैसे 'एग्जॉटिक पेट्स' पालने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. एक आंकड़े के मुताबिक, चीन में करीब 1.7 करोड़ लोग ऐसे अनोखे जीव अपने घरों में रख रहे हैं, जो कई बार अवैध तस्करी और बड़े हादसों को दावत देते हैं.