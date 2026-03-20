8 साल तक गले में ‘मौत’ लेकर घूमता रहा शख्स! जब हुआ एक्स-रे तो डॉक्टर भी रह गए दंग

चीन के डेलियन शहर के वांग नामक व्यक्ति ने नशे में गलती से 12 सेंटीमीटर लंबी मेटल चॉपस्टिक निगल ली, जो 8 साल तक गले में फंसी रही. डर के कारण सर्जरी नहीं कराई, बाद में तेज दर्द पर एक्स-रे से खुलासा हुआ और सफल ऑपरेशन में वह निकाल दी गई.
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अगर हम आपसे कहें कि एक शख्स के गले में 12 सेंटीमीटर लंबी लोहे जैसी मेटल की चॉपस्टिक फंसी रही और वह 8 साल तक आराम से जिंदगी जीता रहा, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन चीन के लियाओनिंग प्रांत से सामने आया यह मामला सच है. डेलियन शहर के रहने वाले वांग नाम के व्यक्ति के साथ ऐसा ही अजीब हादसा हुआ, जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हैरान कर दिया. एक्स-रे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए कि इंसान इतने साल तक इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे जी सकता है.
कैसे हुई 12 सेंटीमीटर लंबी चॉपस्टिक गले में फंसी?
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 8 साल पुरानी है जब वांग शराब के नशे में खाना खा रहे थे. उसी दौरान गलती से उन्होंने 12 सेंटीमीटर लंबी मेटल की चॉपस्टिक निगल ली. शुरुआत में उन्हें हल्का दर्द जरूर हुआ, लेकिन सांस लेने या बोलने में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई. इसी वजह से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया. कुछ समय बाद वह सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उनके गले में छिपा यह खतरनाक मेटल धीरे-धीरे एक ‘टाइम बम’ की तरह बना रहा, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी.
डॉक्टरों की सलाह और डर की वजह से टली सर्जरी
जब वांग पहली बार डॉक्टर के पास पहुंचे थे, तब जांच में पता चला कि उनके गले में मेटल की चॉपस्टिक फंसी हुई है. डॉक्टरों ने साफ कहा कि इसे निकालने के लिए गर्दन में सर्जरी करनी होगी. यह सुनकर वांग डर गए और उन्हें लगा कि ऑपरेशन बेहद खतरनाक हो सकता है. इसी डर के कारण उन्होंने सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया. उन्होंने सोचा कि दर्द सहकर भी वह जी लेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाएंगे. यही फैसला उनके लिए आने वाले कई सालों तक बड़ी समस्या बन गया.
8 साल बाद बढ़ा दर्द और सामने आया चौंकाने वाला सच
समय के साथ वांग सामान्य जीवन जीते रहे और कभी-कभी हल्की परेशानी को शराब या थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर देते थे. लेकिन हाल ही में उन्हें अचानक तेज दर्द हुआ और खाना निगलना भी मुश्किल हो गया. मजबूरी में वह अस्पताल पहुंचे, जहां एक्स-रे रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए. जांच में पता चला कि चॉपस्टिक अभी भी उनके गले में फंसी है. डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी और आखिरकार सफल ऑपरेशन के जरिए उसे बाहर निकाल दिया गया. राहत की बात यह रही कि इतने सालों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और वांग पूरी तरह ठीक हो गए.