Advertisement
trendingNow13147768
Hindi Newsजरा हटके8 साल तक गले में ‘मौत’ लेकर घूमता रहा शख्स! जब हुआ एक्स-रे तो डॉक्टर भी रह गए दंग

8 साल तक गले में ‘मौत’ लेकर घूमता रहा शख्स! जब हुआ एक्स-रे तो डॉक्टर भी रह गए दंग

चीन के डेलियन शहर के वांग नामक व्यक्ति ने नशे में गलती से 12 सेंटीमीटर लंबी मेटल चॉपस्टिक निगल ली, जो 8 साल तक गले में फंसी रही. डर के कारण सर्जरी नहीं कराई, बाद में तेज दर्द पर एक्स-रे से खुलासा हुआ और सफल ऑपरेशन में वह निकाल दी गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

अगर हम आपसे कहें कि एक शख्स के गले में 12 सेंटीमीटर लंबी लोहे जैसी मेटल की चॉपस्टिक फंसी रही और वह 8 साल तक आराम से जिंदगी जीता रहा, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन चीन के लियाओनिंग प्रांत से सामने आया यह मामला सच है. डेलियन शहर के रहने वाले वांग नाम के व्यक्ति के साथ ऐसा ही अजीब हादसा हुआ, जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हैरान कर दिया. एक्स-रे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए कि इंसान इतने साल तक इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे जी सकता है.

कैसे हुई 12 सेंटीमीटर लंबी चॉपस्टिक गले में फंसी?

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 8 साल पुरानी है जब वांग शराब के नशे में खाना खा रहे थे. उसी दौरान गलती से उन्होंने 12 सेंटीमीटर लंबी मेटल की चॉपस्टिक निगल ली. शुरुआत में उन्हें हल्का दर्द जरूर हुआ, लेकिन सांस लेने या बोलने में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई. इसी वजह से उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया. कुछ समय बाद वह सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उनके गले में छिपा यह खतरनाक मेटल धीरे-धीरे एक ‘टाइम बम’ की तरह बना रहा, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों की सलाह और डर की वजह से टली सर्जरी

जब वांग पहली बार डॉक्टर के पास पहुंचे थे, तब जांच में पता चला कि उनके गले में मेटल की चॉपस्टिक फंसी हुई है. डॉक्टरों ने साफ कहा कि इसे निकालने के लिए गर्दन में सर्जरी करनी होगी. यह सुनकर वांग डर गए और उन्हें लगा कि ऑपरेशन बेहद खतरनाक हो सकता है. इसी डर के कारण उन्होंने सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया. उन्होंने सोचा कि दर्द सहकर भी वह जी लेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाएंगे. यही फैसला उनके लिए आने वाले कई सालों तक बड़ी समस्या बन गया.

 8 साल बाद बढ़ा दर्द और सामने आया चौंकाने वाला सच

समय के साथ वांग सामान्य जीवन जीते रहे और कभी-कभी हल्की परेशानी को शराब या थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर देते थे. लेकिन हाल ही में उन्हें अचानक तेज दर्द हुआ और खाना निगलना भी मुश्किल हो गया. मजबूरी में वह अस्पताल पहुंचे, जहां एक्स-रे रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए. जांच में पता चला कि चॉपस्टिक अभी भी उनके गले में फंसी है. डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी और आखिरकार सफल ऑपरेशन के जरिए उसे बाहर निकाल दिया गया. राहत की बात यह रही कि इतने सालों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और वांग पूरी तरह ठीक हो गए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

chinachopstick incidentunusual surgerymedical case

Trending news

'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
kerala election 2026
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
assam election 2026
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
shashi tharoor news
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
assam election 2026
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर