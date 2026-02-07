Guinness World Record: इंसानी हाथ या कोई जादुई मशीन? शख्स ने बना डाले सुई की नोक जैसे पतले नूडल्स

Advertisement
Guinness World Record: एक शख्स ने इंसानी हाथों से सिर्फ 0.18 मिमी मोटाई के नूडल्स बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. वीडियो वायरल होते ही लोग हैरान रह गए. कुछ यूजर्स ने इसे सोहन पापड़ी और फेणी से  तुलना कर रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:15 AM IST
सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहां जा सकता है इन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रह है, देखकर लोग बार-बार आंखें मलने को मजबूर हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स अपने हाथों से नूडल्स बनाता नजर आता है, लेकिन ये नूडल्स आम नहीं हैं. ये इतने पतले हैं कि पहली नजर में सुई की नोक या धागे जैसे लगते हैं. कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह काम इंसानी हाथों से हो सकता है. कुछ यूजर्स इसे जादू बता रहे हैं, तो कुछ किसी खास मशीन का कमाल मान रहे हैं. जैसे-जैसे वीडियो फैल रहा है, वैसे-वैसे हैरानी, तारीफ और मजेदार बहसों का दौर भी तेज हो गया है.

0.18 मिमी मोटाई ने दिलाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस हैरान कर देने वाले वीडियो के पीछे एक बड़ा रिकॉर्ड छिपा है. शख्स ने हाथ से बनाए गए दुनिया के सबसे पतले नूडल्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इन नूडल्स की मोटाई महज 0.18 मिलीमीटर बताई गई है, जो अब तक का सबसे पतला आंकड़ा है. खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने यह कमाल किया हो. इससे पहले साल 2010 में भी उन्होंने इसी कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया था, तब नूडल्स की मोटाई 0.33 मिमी थी. कई साल बाद उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह साबित कर दिया कि उनकी कारीगरी वक्त के साथ और भी निखर चुकी है.

भारत के स्टीलमैन ने अटारी बॉर्डर पर किया ऐसा खौफनाक काम, थर्रा गया हर एक पाकिस्तानी

वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस

नूडल बनाने की प्रक्रिया दिखाता यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बारीकी कैसे संभव है. वीडियो में दिखता है कि किस तरह आटे को बेहद धैर्य और संतुलन के साथ खींचकर बाल जैसी पतली लकीरों में बदला जाता है. इस कला ने दुनियाभर के फूड लवर्स को आकर्षित किया है. कोई इसे मेहनत की मिसाल बता रहा है, तो कोई इसे सदियों पुरानी कुकिंग स्किल्स का नतीजा कह रहा है. कुल मिलाकर, यह वीडियो खाने से जुड़ी चर्चा का बड़ा कारण बन गया है.

 

देसी यूजर्स ने जोड़ा मजाक और...

जैसे ही यह रिकॉर्ड चर्चा में आया, देसी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. कई लोगों ने इन अल्ट्रा-थिन नूडल्स की तुलना भारतीय मिठाइयों और घरों में बनने वाली चीजों से कर डाली. किसी ने इसे सोहन पापड़ी जैसा बताया, तो किसी ने राजस्थानी फेणी का नाम ले लिया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि भारतीय रसोई में रोज इससे भी पतली चीजें बनती हैं. इन टिप्पणियों ने इस खबर को और ज्यादा मजेदार बना दिया. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड सिर्फ उपलब्धि नहीं, बल्कि हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की बहस का विषय भी बन गया है. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Guinness World Record

Trending news

