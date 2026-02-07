Guinness World Record: इंसानी हाथ या कोई जादुई मशीन? शख्स ने बना डाले सुई की नोक जैसे पतले नूडल्स

सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहां जा सकता है इन एक ऐसा वीडियो वायरल हो रह है, देखकर लोग बार-बार आंखें मलने को मजबूर हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स अपने हाथों से नूडल्स बनाता नजर आता है, लेकिन ये नूडल्स आम नहीं हैं. ये इतने पतले हैं कि पहली नजर में सुई की नोक या धागे जैसे लगते हैं. कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह काम इंसानी हाथों से हो सकता है. कुछ यूजर्स इसे जादू बता रहे हैं, तो कुछ किसी खास मशीन का कमाल मान रहे हैं. जैसे-जैसे वीडियो फैल रहा है, वैसे-वैसे हैरानी, तारीफ और मजेदार बहसों का दौर भी तेज हो गया है.

0.18 मिमी मोटाई ने दिलाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस हैरान कर देने वाले वीडियो के पीछे एक बड़ा रिकॉर्ड छिपा है. शख्स ने हाथ से बनाए गए दुनिया के सबसे पतले नूडल्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इन नूडल्स की मोटाई महज 0.18 मिलीमीटर बताई गई है, जो अब तक का सबसे पतला आंकड़ा है. खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने यह कमाल किया हो. इससे पहले साल 2010 में भी उन्होंने इसी कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया था, तब नूडल्स की मोटाई 0.33 मिमी थी. कई साल बाद उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह साबित कर दिया कि उनकी कारीगरी वक्त के साथ और भी निखर चुकी है.

वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस

नूडल बनाने की प्रक्रिया दिखाता यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और हर बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बारीकी कैसे संभव है. वीडियो में दिखता है कि किस तरह आटे को बेहद धैर्य और संतुलन के साथ खींचकर बाल जैसी पतली लकीरों में बदला जाता है. इस कला ने दुनियाभर के फूड लवर्स को आकर्षित किया है. कोई इसे मेहनत की मिसाल बता रहा है, तो कोई इसे सदियों पुरानी कुकिंग स्किल्स का नतीजा कह रहा है. कुल मिलाकर, यह वीडियो खाने से जुड़ी चर्चा का बड़ा कारण बन गया है.

देसी यूजर्स ने जोड़ा मजाक और...

जैसे ही यह रिकॉर्ड चर्चा में आया, देसी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. कई लोगों ने इन अल्ट्रा-थिन नूडल्स की तुलना भारतीय मिठाइयों और घरों में बनने वाली चीजों से कर डाली. किसी ने इसे सोहन पापड़ी जैसा बताया, तो किसी ने राजस्थानी फेणी का नाम ले लिया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि भारतीय रसोई में रोज इससे भी पतली चीजें बनती हैं. इन टिप्पणियों ने इस खबर को और ज्यादा मजेदार बना दिया. यही वजह है कि यह रिकॉर्ड सिर्फ उपलब्धि नहीं, बल्कि हंसी-मजाक और हल्की-फुल्की बहस का विषय भी बन गया है.