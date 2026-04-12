बीवी गई बाथरूम और पति ढूंढने लगा दूसरी बीवी! मैचमेकिंग शो में 'कुंवारा' बनकर पहुंचा शख्स, रंगे हाथों पकड़ा गया

Marriage Scam: क्या कोई अपनी पत्नी की मौजूदगी में ही दूसरी शादी का सपना देख सकता है? चीन के अनहुई प्रांत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे. एक शख्स अपनी पत्नी के साथ टॉयलेट जाने तक का इंतजार नहीं कर सका और खुद को 'कुंवारा' बताकर एक मैचमेकिंग शो के मंच पर चढ़ गया. उसे लगा कि वह अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ बना लेगा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी वापस लौटी जो ड्रामा शुरू हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

चीन के अनहुई प्रांत में इन दिनों एक शख्स की 'बेशर्मी' की चर्चा हर जुबान पर है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के मुताबिक, एक शादीशुदा शख्स ने 'आंटी वांग' के मशहूर मैचमेकिंग शो में हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया. सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह शख्स अपनी पत्नी के साथ ही उस कार्यक्रम में आया था. लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी कुछ देर के लिए बाथरूम गई. उसने मौके का फायदा उठाया और मंच पर चढ़ गया.

खुद को बताया 'तलाकशुदा' और 'सक्सेसफुल'

51 साल के इस शख्स ने मंच पर खड़े होकर बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि वह सिंगल है. उसने बताया कि उसका साल 2012 में तलाक हो चुका है और उसके एक बेटा और एक बेटी है. उसने यहां तक कह दिया कि वह शंघाई में एक बहुत सफल इंसान रहा है और अब उसे एक साथी की तलाश है. मशहूर होस्ट 63 वर्षीय झाओ मेई (आंटी वांग) के सामने उसने एक महिला के प्रति अपनी दिलचस्पी भी जाहिर कर दी.

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बन गया 'लव ट्रायंगल' का ड्रामा

मंच पर मौजूद एक महिला ने जब उस शख्स में दिलचस्पी दिखाई. तो उसने एक साथ दो महिलाओं को डेट करने की इच्छा जताई. आंटी वांग ने मजाक में कहा, "यह तो लव ट्रायंगल बनता जा रहा है." लेकिन यह हंसी-मजाक ज्यादा देर नहीं टिक पाया. क्योंकि तभी भीड़ में से एक महिला चिल्लाते हुए मंच की ओर बढ़ी. यह कोई और नहीं. बल्कि उस शख्स की असली पत्नी थी. जो कुछ ही मिनट पहले उसे भीड़ में छोड़कर बाथरूम गई थी.

बीच शो में खुली पोल

जैसे ही पत्नी ने मंच पर आकर अपना हक जताया. वहां मौजूद दर्शकों और होस्ट के होश उड़ गए. पत्नी ने सबके सामने खुलासा किया कि वे दोनों अभी भी शादीशुदा हैं और उसका पति सरेआम झूठ बोल रहा है. इस खुलासे के बाद शख्स की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और उसे अपमानित होकर मंच से नीचे उतरना पड़ा. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने उस शख्स को खूब खरी-खोटी सुनाई.

नेटिजन्स का कहना है कि वफादारी का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग अपनी पत्नी के पीठ पीछे क्या. सामने भी धोखा देने से नहीं हिचकिचा रहे हैं. फिलहाल. "आंटी वांग" का यह शो अपनी कॉमेडी के बजाय इस 'बेवफाई' वाले वाकये के लिए सुर्खियों में बना हुआ है.