आदमी के सिर के उपर बनने लगा 'दिमाग'! पत्थर जैसा बनावट देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानिए क्या है अनोखी बीमारी

चीन के हुनान प्रांत में रहने वाले 23 साल के ली की कहानी इन दिनों चर्चा में है. कुछ साल पहले तक ली भी बाकी लोगों की तरह सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके सिर की त्वचा में बदलाव आने लगे. शुरुआत में यह परेशानी छोटी लगी, लेकिन समय के साथ सिर की स्किन मोटी होती गई और उस पर गहरी-गहरी लकीरें और सिलवटें बनने लगीं.
हालात ऐसे हो गए कि उनका सिर देखने में पत्थर जैसा सख्त और इंसानी दिमाग की सतह जैसा नजर आने लगा. आसपास के लोग उनकी हालत देखकर हैरान रह जाते थे. कई बार लोग उन्हें घूरते थे और सवाल पूछते थे, जिससे ली का आत्मविश्वास भी कम होने लगा.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ली को करीब 14 साल की उम्र में पहली बार महसूस हुआ कि उनके सिर की त्वचा सामान्य नहीं है. शुरुआत में सिर के एक हिस्से में हल्की मोटाई आई, लेकिन कुछ सालों में यह समस्या बढ़ती चली गई. धीरे-धीरे सिर का बड़ा हिस्सा मोटी त्वचा और सिलवटों से ढक गया. यह बदलाव सिर्फ बाहरी रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर ली की मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा. वह लोगों के बीच जाने से बचने लगे और उन्हें अपने रूप को लेकर चिंता रहने लगी.
ली ने अपनी समस्या को ठीक कराने के लिए कई अस्पतालों का रुख किया. शुरुआत में कुछ डॉक्टरों ने इलाज की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. एक शुरुआती प्रक्रिया के बाद उनके सिर पर निशान भी पड़ गए. इसके बाद कई अस्पतालों ने सर्जरी करने से इनकार कर दिया. डॉक्टरों का कहना था कि पहले के इलाज की वजह से सिर पर पर्याप्त स्वस्थ स्किन बची नहीं थी और ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं था. लंबे समय तक इलाज की उम्मीद कम होने के बाद ली को लगा कि शायद वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे.
अंत में ली की मुलाकात चीन के वुहान यूनिवर्सिटी के झोंगनान हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. झोउ वेई और उनकी टीम से हुई. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ली को कटिस वर्टिसिस जाइराटा (CVG) नाम की दुर्लभ बीमारी है. इसके बाद डॉक्टरों ने उनके लिए दो स्टेप में इलाज का प्लान बनाया. पहले स्टेप में सिर के नीचे खास तरह के टिश्यू एक्सपैंडर लगाए गए. इनकी मदद से धीरे-धीरे सिर की स्वस्थ त्वचा को फैलाया गया, जिससे बाद में सर्जरी के दौरान पर्याप्त स्किन उपलब्ध हो सके.
यह प्रक्रिया करीब 11 महीने तक चली. इसके बाद दूसरी सर्जरी में सिर की अतिरिक्त और असामान्य स्किन को हटाया गया. स्वस्थ स्किन की मदद से सिर को दोबारा सामान्य आकार दिया गया. करीब तीन घंटे चली इस सर्जरी के बाद ली के सिर का रूप काफी बदल गया. अब वह पहले से ज्यादा सामान्य दिखने लगे हैं और सिर पर दोबारा बाल भी उगने लगे हैं.
कटिस वर्टिसिस जाइराटा यानी CVG सिर की स्किन से जुड़ी एक बेहद दुर्लभ बीमारी है. इसमें सिर की त्वचा असामान्य तरीके से मोटी हो जाती है और उस पर गहरी सिलवटें बनने लगती हैं. ये सिलवटें कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सिर की सतह इंसानी दिमाग जैसी दिखाई देने लगती है. यह बीमारी आमतौर पर कम उम्र या युवावस्था में दिखाई देती है. पुरुषों में इसके मामले महिलाओं की तुलना में ज्यादा देखे जाते हैं.
मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, CVG बहुत ही दुर्लभ बीमारी है. अनुमान के मुताबिक, हर एक लाख लोगों में केवल कुछ ही लोगों को यह समस्या होती है. यही वजह है कि कई डॉक्टरों को अपने पूरे करियर में इसके बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं. इस बीमारी का सही कारण अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. कुछ लोगों में यह बिना किसी खास वजह के विकसित हो जाती है, जबकि कुछ मामलों में यह हार्मोन से जुड़ी समस्या, आनुवंशिक कारण या दूसरी त्वचा संबंधी बीमारियों से जुड़ी हो सकती है.
डॉक्टरों का कहना है कि CVG हर मामले में खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर सिर की त्वचा ज्यादा मोटी हो जाए और मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो इलाज जरूरी हो जाता है. हल्के मामलों में डॉक्टर निगरानी और साफ-सफाई रखने की सलाह देते हैं. वहीं गंभीर मामलों में प्लास्टिक सर्जरी सबसे प्रभावी विकल्प मानी जाती है. ली के मामले में भी यही हुआ. लंबे संघर्ष और कठिन इलाज के बाद उन्हें नई जिंदगी मिली. उनकी कहानी यह दिखाती है कि दुर्लभ बीमारी के बावजूद सही समय पर सही इलाज और हिम्मत से हालात बदले जा सकते हैं.