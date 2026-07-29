Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /आदमी के सिर के उपर बनने लगा दिमाग! पत्थर जैसा बनावट देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानिए क्या है अनोखी बीमारी

आदमी के सिर के उपर बनने लगा 'दिमाग'! पत्थर जैसा बनावट देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानिए क्या है अनोखी बीमारी

चीन के 23 साल के एक युवक का सिर एक दुर्लभ बीमारी की वजह से अजीब आकार का हो गया था. सिर की चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी कि उस पर बड़ी-बड़ी सिलवटें बन गईं और वह इंसानी दिमाग जैसी दिखाई देने लगी. डॉक्टरों ने कटिस वर्टिसिस जाइराटा (CVG) नाम की इस बीमारी का पता लगाया. करीब 11 महीने की तैयारी और दो बड़ी सर्जरी के बाद युवक का सिर फिर से सामान्य दिखने लगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 29, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:16 AM IST
आदमी के सिर के उपर बनने लगा 'दिमाग'! पत्थर जैसा बनावट देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान, जानिए क्या है अनोखी बीमारी
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विदेशी महिला ने मुंबई के अस्पताल में दिया बच्चे को जन्म! बोली- 'यहां मिला प्यार...
Netherlands woman1 hr ago
2
Microsoft Cybersecurity AI1 hr ago
3
Entertainment News Live Updates1 hr ago
4
us1 hr ago
5
Commonwealth Games 20261 hr ago