1991 की लव स्टोरी! खोई हुई पुरानी गर्लफ्रेंड को क्यों खोज रहा ये शख्स? वजह सुन दीवाने हो जाएंगे आप

First Love Story: चीन के आनहुई प्रांत के हुआईबेई शहर में रहने वाले ली नाम के व्यक्ति ने मीडिया से मदद की गुहार लगाई है ताकि वह अपनी पहली प्रेमिका मा को ढूंढ सके. दरअसल, ली को दशकों पहले मा ने 10,000 युआन (करीब ₹1.25 लाख) का कर्ज दिया था और अब वह इसे लौटाना चाहता है. उसने एक स्थानीय टीवी शो "Xiaoli Helps You" से मदद मांगी, जो आम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए मशहूर है.

कब और कैसे शुरू हुई थी इन दोनों की प्रेम कहानी?

ली और मा की मुलाकात साल 1991 में हुई थी. उस वक्त ली 23 साल का था और मा 25 साल की, जो एक बच्चे के साथ तलाकशुदा थी. दोनों एक ही जगह काम करते थे और जल्द ही एक-दूसरे के करीब आ गए. उनका रिश्ता आठ साल तक चला, लेकिन ली के पिता के कैंसर से बीमार पड़ने के बाद ली को अपने घर लौटना पड़ा और दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया.

मा ने कब और क्यों दिया था पैसा?

2001 में जब ली ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मदद मांगी, तो मा ने बिना सोचे-समझे 10,000 युआन दे दिए. उस समय यह रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी. ली ने बताया, “उस दौर में जब आमदनी बहुत कम थी, मा ने बिना किसी झिझक के मेरी मदद की. अगर वह न होती, तो शायद मेरा बिजनेस कभी शुरू न होता.”

अब क्यों और कैसे टूटा दोनों का संपर्क?

कुछ साल पहले ली का मोबाइल फोन खो गया, जिससे उसका मा से संपर्क टूट गया. तब से वह पछतावे में जी रहा है और सिर्फ इतना चाहता है कि वह रकम लौटाकर जान सके कि मा अब कैसी हैं. दिलचस्प बात यह है कि ली की पत्नी ने भी इस खोज में पूरा समर्थन दिया है और कहा कि वह ईर्ष्या नहीं करती बल्कि चाहती हैं कि उनका पति अपना वादा पूरा करे.

क्यों असफल रही अब तक की खोज?

ली ने मा के आखिरी पते तक जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि पिंगडिंगशान के डोंगगोंगरेन टाउन की झुग्गी बस्ती, जहां मा का परिवार रहता था, अब हाई-राइज इमारतों में बदल चुकी है. प्रशासन ने भी उनके परिवार का कोई सुराग नहीं पाया. इस कहानी ने चीन के सोशल मीडिया पर भावनाओं की लहर पैदा कर दी है. कुछ लोग ली की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि उसे महंगाई को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा रकम लौटानी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “मेहनत करने वालों को खुदा इनाम देता है, तुम जरूर अपनी पहली मोहब्बत को ढूंढ लोगे.” जबकि दूसरे ने सवाल किया, “क्या तुमने सोचा कि तुम्हारी यह तलाश उसे परेशानी में डाल सकती है?”