दोस्तों की शर्त पर निगला था लाइटर... 30 साल बाद पेट से निकला तो डॉक्टर भी हुए दंग! आखिर कैसे बचा रहा अंदर?

Doctors Remove Lighter From Stomach: चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर में रहने वाले 67 वर्षीय डेंग पिछले महीने से पेट फूलने और तेज दर्द की शिकायत महसूस कर रहे थे. शुरू में उन्होंने इसे सामान्य गैस्ट्रोएन्टराइटिस समझकर दवाइयों और डाइट चेंज से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. हालत इतनी बिगड़ गई कि वे लेट भी नहीं पा रहे थे, तब जाकर उन्होंने अस्पताल का रुख किया.

डॉक्टरों ने पेट में आखिर क्या देखा?

इमरजेंसी गैस्ट्रोस्कोपी के दौरान डॉक्टरों को एक अजीब सा, काला, घिसा हुआ और पेट के एसिड से खराब हो चुका क्यूबॉइड आकार का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया. यह चीज इतनी स्मूद थी कि एंडोस्कोपी के जरिए निकालने की कोशिश भी नाकाम रही. ऐसे में डॉक्टरों ने फैसला किया कि पहले इस चीज की पहचान करना जरूरी है.

रोगी को कब याद आया?

जब डॉक्टरों ने डेंग से पूछा कि यह आयताकार चीज क्या हो सकती है, तभी उनकी यादों में अचानक 1990 के दशक की एक पार्टी वाली रात लौट आई. उस दिन दोस्तों ने मजाक में उन्हें एक प्लास्टिक लाइटर निगलने की चुनौती दी थी और उन्होंने मजाक-मजाक में ऐसा कर भी दिया. उन्होंने सोचा था कि यह शरीर से निकल चुका होगा, इसलिए कभी परिवार को नहीं बताया. बीच-बीच में होने वाले पेट दर्द को उन्होंने कभी इस घटना से जोड़ा ही नहीं.

क्या अनोखी तकनीक अपनाई?

जब यह पुष्टि हुई कि पेट में पड़ा ऑब्जेक्ट वास्तव में वही लाइटर है, तो मेडिकल टीम ने सोच-विचार किया कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए. सर्जरी बहुत जोखिम भरी थी और सामान्य एंडोस्कोपी की सफलता की संभावना भी कम थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेहद फिसलनदार था. इसलिए डॉक्टरों ने एक कॉनडम-जैसी तकनीक अपनाई, जिसमें पहले उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ढक दिया गया और फिर सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया.

निकला हुआ लाइटर आखिर किस हालत में था?

लाइटर का शरीर पेट के एसिड से काफी काला और जंग लगा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें गैस अब भी मौजूद थी और वह जल भी गया. डॉक्टरों के मुताबिक आमतौर पर लाइटर का केस पॉलीप्रोपाइलीन या ABS प्लास्टिक से बना होता है, जो एसिड-रेसिस्टेंट होता है. इस कारण वह 30 साल तक भी पेट में खराब हुए बिना बचा रहा.