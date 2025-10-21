कसाई देता था डिस्काउंट, पति को हुआ शक तो बीवी के ही पेट में घोंपा छूरा! असली कहानी सामने आई तो

China Crime Story: उत्तरी चीन से एक अजीबोगरीब लेकिन डरावनी खबर सामने आई है. यहां 30 साल से विवाहित एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी का कसाई से अफेयर चल रहा है. वजह थी कसाई द्वारा दिया गया मांस पर भारी डिस्काउंट. इस शक ने इतने भयानक रूप ले लिया कि पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया.

क्या हुआ उस दिन जब पति ने खो दिया अपना आपा?

सॉन्गयुआन जिले की अदालत के अनुसार, आरोपी का नाम जोउ (Zou) और पत्नी का नाम झाओ (Zhao) है. मार्च महीने में दोनों के बीच घर पर झगड़ा हुआ, जिसके दौरान जोउ ने अपने बिस्तर के पास रखी एक लकड़ी के हैंडल वाली छुरी निकालकर पत्नी पर कई बार वार कर दिए. झाओ को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे याद भी नहीं कि उसे कितनी बार छुरा घोंपा गया. यह हमला इतना हिंसक था कि अदालत ने इसे हत्या की कोशिश माना.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

क्या सिर्फ शक के चलते दी गई जानलेवा सज़ा?

कोर्ट ने माना कि आरोपी मानसिक रूप से भ्रम में था और अपने शक के कारण उसने यह अपराध किया. बावजूद इसके, यह कृत्य जानबूझकर की गई हत्या की कोशिश की श्रेणी में आता है. आरोपी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया. मामले को घरेलू विवाद के रूप में दर्ज किया गया और आखिरकार अदालत ने उसे 10 साल 6 महीने की कैद की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

पत्नी ने क्यों कहा ऐसा?

दिलचस्प बात यह रही कि झाओ ने अदालत में अपने पति को माफ कर दिया. उसने कहा कि वह 30 साल से एक साथ रह रहे हैं और उनके बीच कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई. उसने चोट की ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट करवाने से भी इनकार कर दिया. झाओ ने कहा, “हमारा बेटा और पोता है, और मेरा पति हमेशा परिवार के लिए मेहनत करता रहा है. मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती.” झाओ ने कोर्ट में कहा कि वह न तो कोई मुआवजा चाहती है और न ही इस मामले को खींचना. उसने कहा, “मैं डिसएबिलिटी कंपेंसेशन भी नहीं मांगूंगी.” एक तरफ गंभीर घरेलू हिंसा, दूसरी तरफ पत्नी की माफी यह विरोधाभास पूरे चीन में चर्चा का विषय बन गया है.