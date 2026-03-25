इंसानियत शर्मसार! बेजुबान कुत्तों से खिंचवाई जा रही इलेक्ट्रिक बाइक, VIDEO देख भड़के लोग

क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक का इंजन पेट्रोल या बैटरी नहीं, बल्कि कोई ज़िंदा जानवर भी हो सकता है? सुनने में ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन चीन से आई इस अजीब घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को अपने पालतू कुत्ते की “दौड़” से चला रहा है. इसे देखकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. कोई इसे सबसे अजीब इनोवेशन बता रहा है तो कोई सीधे-सीधे क्रूरता. इस अनोखी घटना ने इंटरनेट पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि लोग कह रहे है. अब तकनीक भी अपनी लिमिट भूल रही है!

वीडियो में साफ देखा गया कि इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी निकाल दी गई थी और उसकी जगह एक अजीब मैकेनिज्म लगाया गया था. इस सिस्टम के जरिए एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता सीट के नीचे दौड़ता रहता था ताकि बाइक आगे बढ़ती रहे. कुत्ते को पट्टियों से बांधा गया था और उसके मुंह पर मुँहबंदी भी लगाई गई थी, जिससे वह पूरी तरह नियंत्रित नजर आ रहा था. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए.

क्या वीडियो में कुत्ते पर अत्याचार दिखा?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में यह भी देखा गया कि व्यक्ति अपने हाथ में एक डंडा पकड़े हुए था और चलते-चलते वह कुत्ते को मारता हुआ प्रतीत हुआ. यह दृश्य सामने आते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले दूसरे साइकिल सवार ने इसे ऑनलाइन शेयर कर दिया. इसके बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया.

प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?

स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति को ट्रैक किया और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से संशोधित वाहन चलाने के लिए रोक लिया. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि उसकी उम्र को देखते हुए केवल चेतावनी दी गई और उसे नियमों के बारे में समझाया गया. न तो उसकी पहचान सार्वजनिक की गई और न ही कुत्ते की स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी गई.

लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?

इस घटना के बाद ऑनलाइन बहस तेज हो गई. कई लोगों ने इसे सीधे तौर पर पशु क्रूरता बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा संशोधित वाहन सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है और इससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है.

क्या कानून कमजोर है?

क्या चीन में पशु सुरक्षा कानून पर्याप्त हैं?

कुछ यूज़र्स ने यह भी कहा कि चीन में अभी तक पशु कल्याण से जुड़े स्पष्ट और मजबूत कानून नहीं हैं, जो पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को पूरी तरह रोक सकें. इसी वजह से ऐसे मामलों पर कार्रवाई अक्सर सीमित रह जाती है.

क्या पहले भी ऐसे मामले हुए हैं?

यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने इस तरह के अजीबोगरीब प्रयोग ऑनलाइन शेयर किए हैं, लेकिन हर बार उन्हें आलोचना और विवाद का सामना करना पड़ा है. यह मामला एक बार फिर इंटरनेट की नैतिक सीमाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.