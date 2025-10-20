जीता 11 करोड़ का इनाम, पूरा खर्च कर डाला, पर बीवी को एक पैसा नहीं दिया, बोली- मुझे तलाक चाहिए

Viral News: चीन के पूर्वी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने ₹11.6 करोड़ की लॉटरी जीती, लेकिन यह खुशकिस्मती उसके वैवाहिक जीवन के लिए अभिशाप बन गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति महिला लाइव-स्ट्रीमर्स पर लुटा दी और अपनी पत्नी को एक रुपया भी नहीं दिया.

पत्नी को कब हुआ शक कि कुछ तो गड़बड़ है?

पत्नी का नाम युआन है, उसने हेनान टीवी को बताया कि लॉटरी जीतने के बाद पति का बर्ताव अचानक बदल गया. शुरुआत में वह बहुत खुश थीं, क्योंकि पति ने कहा था कि अब वह जो चाहे खरीद सकती हैं. उसने पत्नी को एक बैंक कार्ड भी दिया और कहा कि उसमें ₹3.4 करोड़ रखे हैं. युआन ने भरोसा किया और कार्ड को बिना चेक किए ड्रॉअर में रख दिया.

कैसे बदल गया करोड़पति पति का व्यवहार?

थोड़े ही समय बाद उसका रवैया पूरी तरह बदल गया. दिनभर जुए में और रातभर महिला स्ट्रीमर्स के साथ ऑनलाइन चैट में व्यस्त रहने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने एक महिला स्ट्रीमर को ₹1.4 करोड़ की टिप भी दी. जुलाई में युआन को पता चला कि उसका पति उसी महिला के साथ यात्रा कर रहा है. रेलवे स्टेशन पर आमने-सामने होने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद चैट रिकॉर्ड्स से पता चला कि वह महिला को हनी और खुद को हबी कहता था.

जब पत्नी ने बैंक कार्ड चेक किया तो क्या निकला अंदर?

सच सामने आने के बाद युआन ने वह बैंक कार्ड चेक किया जो पति ने दिया था. कार्ड में एक भी रुपया नहीं था. उसने पति से कहा, “मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं?” युआन ने बताया कि पति ने कभी कहा था कि वह चाहता है कोई लाइव-स्ट्रीमर उसके लिए बच्चा पैदा करे. उसने कहा, “काश उसने कभी लॉटरी न जीती होती, शायद हमारा रिश्ता बच जाता.”

अब मामला कोर्ट तक पहुंचा, क्या होगा फैसला?

पति ने मीडिया से कहा, “मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है. अब पत्नी ने तलाक का केस कर दिया है, फैसला कोर्ट करेगा.” हेनान झोंगदी लॉ फर्म के वकील शी जुनकी ने कहा कि शादी के दौरान जीती गई लॉटरी पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है. अगर पति ने यह रकम अनैतिक संबंधों या अति खर्च में उड़ा दी है, तो पत्नी अदालत से उस धन की वापसी की मांग कर सकती है.