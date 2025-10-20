Advertisement
trendingNow12968755
Hindi Newsजरा हटके

जीता 11 करोड़ का इनाम, पूरा खर्च कर डाला, पर बीवी को एक पैसा नहीं दिया, बोली- मुझे तलाक चाहिए

Lottery Winner: चीन में एक व्यक्ति ने ₹11.6 करोड़ की लॉटरी जीती, लेकिन सारी रकम महिला लाइव-स्ट्रीमर्स पर उड़ाने के बाद अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया. पत्नी ने उसे विश्वासघाती कहा और अब मामला तलाक तक पहुंच चुका है. वकील का कहना है कि शादी के दौरान जीती गई लॉटरी पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीता 11 करोड़ का इनाम, पूरा खर्च कर डाला, पर बीवी को एक पैसा नहीं दिया, बोली- मुझे तलाक चाहिए

Viral News: चीन के पूर्वी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने ₹11.6 करोड़ की लॉटरी जीती, लेकिन यह खुशकिस्मती उसके वैवाहिक जीवन के लिए अभिशाप बन गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति महिला लाइव-स्ट्रीमर्स पर लुटा दी और अपनी पत्नी को एक रुपया भी नहीं दिया.

पत्नी को कब हुआ शक कि कुछ तो गड़बड़ है?

पत्नी का नाम युआन है, उसने हेनान टीवी को बताया कि लॉटरी जीतने के बाद पति का बर्ताव अचानक बदल गया. शुरुआत में वह बहुत खुश थीं, क्योंकि पति ने कहा था कि अब वह जो चाहे खरीद सकती हैं. उसने पत्नी को एक बैंक कार्ड भी दिया और कहा कि उसमें ₹3.4 करोड़ रखे हैं. युआन ने भरोसा किया और कार्ड को बिना चेक किए ड्रॉअर में रख दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Indian Army ने तड़के सुबह भारत के लोगों को किया 'धमाकेदार' दिवाली विश, Video जारी कर लिखा- देश पहले हैं...

कैसे बदल गया करोड़पति पति का व्यवहार?

थोड़े ही समय बाद उसका रवैया पूरी तरह बदल गया. दिनभर जुए में और रातभर महिला स्ट्रीमर्स के साथ ऑनलाइन चैट में व्यस्त रहने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने एक महिला स्ट्रीमर को ₹1.4 करोड़ की टिप भी दी. जुलाई में युआन को पता चला कि उसका पति उसी महिला के साथ यात्रा कर रहा है. रेलवे स्टेशन पर आमने-सामने होने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद चैट रिकॉर्ड्स से पता चला कि वह महिला को हनी और खुद को हबी कहता था.

जब पत्नी ने बैंक कार्ड चेक किया तो क्या निकला अंदर?

सच सामने आने के बाद युआन ने वह बैंक कार्ड चेक किया जो पति ने दिया था. कार्ड में एक भी रुपया नहीं था. उसने पति से कहा, “मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं?” युआन ने बताया कि पति ने कभी कहा था कि वह चाहता है कोई लाइव-स्ट्रीमर उसके लिए बच्चा पैदा करे. उसने कहा, “काश उसने कभी लॉटरी न जीती होती, शायद हमारा रिश्ता बच जाता.”

यह भी पढ़ें: क्या ट्रेन में जूठे कंटेनर को धुलकर किया जा रहा था यूज? इस Video ने मचाई देशभर में सनसनी, जानिए रेलवे ने क्या दी सफाई

अब मामला कोर्ट तक पहुंचा, क्या होगा फैसला?

पति ने मीडिया से कहा, “मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है. अब पत्नी ने तलाक का केस कर दिया है, फैसला कोर्ट करेगा.” हेनान झोंगदी लॉ फर्म के वकील शी जुनकी ने कहा कि शादी के दौरान जीती गई लॉटरी पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है. अगर पति ने यह रकम अनैतिक संबंधों या अति खर्च में उड़ा दी है, तो पत्नी अदालत से उस धन की वापसी की मांग कर सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप