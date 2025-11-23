Advertisement
33 घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहे लोग, न उठे, न टॉयलेट गए... आखिर क्या है लेटने वाली प्रतियोगिता?

Lying Flat Contest: चीन के इनर मंगोलिया में गद्दे बनाने वाली एक कंपनी ने 'लेटने की प्रतियोगिता' का आयोजन किया, जिसे 23 साल के एक युवक ने 33 घंटे 35 मिनट तक बिस्तर पर पड़े रहकर जीत लिया. जानें क्या है टांग पिंग मानसिकता, प्रतियोगिता के नियम क्या थे और युवा इसमें क्यों हिस्सा ले रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:46 AM IST
33 घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहे लोग, न उठे, न टॉयलेट गए... आखिर क्या है लेटने वाली प्रतियोगिता?

Tang Ping China Lying Flat Contest: चीन में 23 साल के एक युवक ने 33 घंटे और 35 मिनट तक गद्दे पर पड़े रहकर एक लेटने की प्रतियोगिता जीत ली है. यह अनोखा मुकाबला 15 नवंबर को उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया के बाओटौ में एक शॉपिंग सेंटर में शुरू हुआ था. इसका प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) एक घरेलू गद्दे ब्रांड ने किया था. प्रतियोगिता का नाम लेटने की प्रतियोगिता (Lying Flat Contest) लोकप्रिय चीनी स्लैंग शब्द टांग पिंग (tang ping) से लिया गया है.

'टांग पिंग' क्या है?

'टांग पिंग' एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो कड़ी मेहनत को अस्वीकार करती है और समाज के भारी दबाव तथा मुश्किल जॉब मार्केट के कारण केवल गुजारा करने के लिए न्यूनतम काम करने का विकल्प चुनती है. यह सोच आजकल चीन के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है.

प्रतियोगिता के नियम क्या थे?

इस मुकाबले में जो व्यक्ति सबसे लंबे समय तक गद्दे पर बिना उठे, गद्दे से नीचे उतरे या टॉयलेट जाए पड़ा रहता है, वह जीत जाता है. प्रतियोगियों को करवट बदलने, किताबें पढ़ने और मोबाइल फोन चलाने की अनुमति थी. वे ऑर्डर करके खाना मंगवा सकते थे और पेट के बल लेटकर खाना खा सकते थे. टॉयलेट की समस्या से बचने के लिए, ज्यादातर लोगों ने डायपर पहने थे.

विजेता कौन बना और क्यों?

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 240 लोगों ने इसमें भाग लिया, जिनमें से 186 लोगों ने एक दिन के भीतर हार मान ली. जब 33 घंटे और 9 मिनट बीत गए, तब केवल तीन लोग ही डटे रहे. आयोजकों ने मुकाबले को और मुश्किल बनाने के लिए बचे हुए तीन लोगों को अपने हाथ और पैर एक साथ उठाने के लिए कहा. जो व्यक्ति ऐसा सबसे देर तक कर पाया उसे विजेता घोषित किया गया. अंत में, 23 साल का वह अज्ञात युवक ही मुकाबले में अकेला बचा.

इनाम का क्या किया?

युवक ने बताया, "मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रतियोगिता का लिंक भेजा और सुझाव दिया कि मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए." उसने कहा, "मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी. मुकाबले के बीच में मैंने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जारी रखने को कहा." पहले तीन विजेताओं को क्रमशः 3,000 युआन (लगभग $420), 2,000 युआन और 1,000 युआन का इनाम मिला. विजेता ने कहा, "मैं इस पैसे से अपने दोस्तों को हॉटपॉट डिनर दूंगा. वे कल रात मुझे देखने आए थे और बीच मुकाबले में मेरे लिए खाना-पीना लाए थे."

लोगों ने क्या कहा?

इस इवेंट का सोशल मीडिया पर लाइव-स्ट्रीमिंग किया गया. इसे 10 मिलियन दर्शकों ने देखा और लगभग आठ मिलियन कमेंट्स मिले. एक ऑनलाइन दर्शक ने कहा, "क्या यह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाएगा? अगर मेरे पास मेरे मोबाइल फोन के लिए कई पोर्टेबल चार्जर हों तो मैं 70 घंटे तक टिक सकता हूँ." लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, "इस मुकाबले का क्या मतलब है?"

