चाइनीज मांझे ने काट दिया लोहे जैसा मजबूत हेलमेट! बाइकर का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

viral video: सोशल मीडिया पर चाइनीज मांझे से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बाइकर के सामने मांझा आया तो उसने हेलमेट को ही काट दिया. जरा एक पल को सोचकर देखें कि अगर हेलमेट ना होता तो ये मांझा बाइकर की गर्दन पर आया और कितना बड़ा हादसा हो सकता था. ये चाइनीज मांझा किसी अदृश्य तलवार से कम नहीं. बाइकर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और एक बार फिर चाइनीज मांझे को लेकर बहस छिड़ गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यश नाम के राइडर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अपनी 'दूसरी जिंदगी' मान रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर चाइनीज मांझे से कटे हेलमेट का वीडियो शेयर किया जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली. वो कहते हैं कि अगर ये हेलमेट ना होता तो हेलमेट की जगह मेरा मुंह होता और मेरा जबड़ा कट चुका होता. बाइकर ने दिखाया कि अचानक उनके आगे चाइनीज मांझा आ गया. ये मांझा इतना खतरनाक था कि मजबूत मेलमेट की ऊपरी परत और वाइजर को बुरी तरह चीर दिया.

क्या बोला बाइकर?

सबसे पहले बाइकर ने हेलमेट पर मांझे से लगे कट दिखाए. इस मांझे ने जिस तरह मजबूत प्लास्टिक और शीशे को काटा है. ये दिखाता है कि सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि न दिखने वाली एक तलवार की तरह है. इसके बाद यश आखिर में हमेशा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदने की सलाह देता है. अब इस वीडियो ने चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बहस छेड़ दी.

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यूजर बोले- इंडिया छोड़ दो

जैसे ही बाइकर ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल @thatwanabeinfluencer नाम के अकाउंट से शेयर किया और देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट की बाढ़ आ गई. सभी ने एक साथ मांझे की बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए. किसी ने कहा कि भाई इंडिया ही छोड़ दो.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.