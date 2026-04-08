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Hindi Newsजरा हटकेचाइनीज मांझे ने काट दिया लोहे जैसा मजबूत हेलमेट! बाइकर का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

चाइनीज मांझे ने काट दिया लोहे जैसा मजबूत हेलमेट! बाइकर का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Manja Cut on Helmet Viral Video: क्या आपने सोचा है कि पतंग उड़ाने वाला मामूली सा दिखने वाला मांझा किसी की जान को खतरे में डाल सकता है. इन दिनों चाइनीज मांझे का ऐसी खौफनाक धार देखने को मिली जिसने मजबूत हेलमेट को भी मक्खन की तरह चीर दिया. जी हां, ये वीडियो देखें.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:58 PM IST
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चाइनीज मांझे से कटा हेलमेट दिखाता बाइकर. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @thatwanabeinfluencer
चाइनीज मांझे से कटा हेलमेट दिखाता बाइकर. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @thatwanabeinfluencer

viral video: सोशल मीडिया पर चाइनीज मांझे से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बाइकर के सामने मांझा आया तो उसने हेलमेट को ही काट दिया. जरा एक पल को सोचकर देखें कि अगर हेलमेट ना होता तो ये मांझा बाइकर की गर्दन पर आया और कितना बड़ा हादसा हो सकता था. ये चाइनीज मांझा किसी अदृश्य तलवार से कम नहीं. बाइकर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और एक बार फिर चाइनीज मांझे को लेकर बहस छिड़ गई.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि यश नाम के राइडर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अपनी 'दूसरी जिंदगी' मान रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर चाइनीज मांझे से कटे हेलमेट का वीडियो शेयर किया जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली. वो कहते हैं कि अगर ये हेलमेट ना होता तो हेलमेट की जगह मेरा मुंह होता और मेरा जबड़ा कट चुका होता. बाइकर ने दिखाया कि अचानक उनके आगे चाइनीज मांझा आ गया. ये मांझा इतना खतरनाक था कि मजबूत मेलमेट की ऊपरी परत और वाइजर को बुरी तरह चीर दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या बोला बाइकर?

सबसे पहले बाइकर ने हेलमेट पर मांझे से लगे कट दिखाए. इस मांझे ने जिस तरह मजबूत प्लास्टिक और शीशे को काटा है. ये दिखाता है कि सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि न दिखने वाली एक तलवार की तरह है. इसके बाद यश आखिर में हमेशा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट खरीदने की सलाह देता है. अब इस वीडियो ने चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर बहस छेड़ दी.

यह भी पढ़ें: आधी रात, सुनसान सड़क और लैपटॉप की चमक... इस वीडियो ने 'हसल कल्चर' को लेकर छेड़ दी बहस

 

यूजर बोले- इंडिया छोड़ दो

जैसे ही बाइकर ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल @thatwanabeinfluencer नाम के अकाउंट से शेयर किया और देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट की बाढ़ आ गई. सभी ने एक साथ मांझे की बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए. किसी ने कहा कि भाई इंडिया ही छोड़ दो. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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